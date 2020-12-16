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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Есенин - наше всё!

16.12.2020 18:03|ПсковКомментариев: 0

Да, Есенин, а вовсе не Пушкин. Такой вот вывод. Дочитал новую и, как обещали, самую подробную (чуть ли не по дням, по месяцам - точно) биографию Сергея Есенина в серии ЖЗЛ от Захара Прилепина. Толстенный том в тысячу с лишним страниц мелким шрифтом. И, как говорится, «навеяло». Ведь если составлять личный «хит-парад» русских поэтов XX века, то на первом месте однозначно - Есенин, и только после следуют Маяковский, Мандельштам, Бродский и др.

 

Ну, что сказать? Спасибо автору за систематизацию разнообразных источников и мемуаров, свидетельств и предположений, это большой труд, не только биографический, но и культурологический. Филологу и, в особенности, есениноведу, все, о чем написал Прилепин, более-менее известно, достаточно вспомнить книгу из той же серии ЖЗЛ отца и сына Куняевых плюс исследование Олега Лекманова и Михаила Свердлова, но для массового читателя новинка от Захара Прилепина может стать очередным «откровением». Все-таки Прилепин у нас медийная, раскрученная фигура, его по телевизору чуть ли не каждый день показывают. А это весьма важный маркетинговый фактор для любой книги.

Для журналиста, специализирующегося на жанре сенсаций, так вообще: «Сергей Есенин» от Прилепина - просто кладезь «жареной» информации. Конечно, человека с литературным вкусом не может не смущать «беллетризация», которую эпизод за эпизодом позволяет себе Прилепин: вот Есенин разговаривает с друзьями, или пьет с ними, или с женщинами спит, скандалит и дерется, а Прилепин с боку, в углу, пристроился - даже не со свечкой, а с целым прожектором. Высвечивает для нас всю правду-матку во всех деталях. Вся эта «беллетристика» производит несколько комический эффект: Есенин и рядом Прилепин с диктофоном. Когда Прилепин пересказывает Мариенгофа, и ты помнишь, откуда эта сцена вынута, понимаешь, что у Мариенгофа написано было лучше. Ну да ладно. Будем считать, что это такой особый авторский художественный прием для облегчения восприятия широкой публикой.

Прилепин, как и многие до него, старательно разрушает мифы советского есениноведения и постсоветский версии его убийства. Массовому читателю наверняка будет интересно узнать, что, несмотря на декларации о своем якобы «крестьянстве», под которым подразумевается тяжелый труд на земле, никаким «крестьянином» Есенин в обычном понимании не был: землю не пахал, траву не косил, за скотиной не ухаживал. Он принадлежал к классу сельской буржуазии, то есть, по более привычной терминологии, происходил из «кулацких» семей, что примечательно: и по линии отца, и по линии матери, к рождению Есенина в 1895-м году, правда, уже обедневших до «середняков».  

Дед Сергея по матери, Федор Титов, как сказали бы сейчас, «нашел себя в бизнесе», имел в собственности баржи и подолгу жил в Петербурге. Когда возвращался в Константиново, устраивал для соседей богатые застолья. Отец, Александр Есенин, с 12 лет жил в Москве, трудился в мясной лавке приказчиком, то есть, опять же, если говорить современным языком, работал менеджером по продажам. При этом знал грамоту, сочинял стихи и песни; обладая прекрасным дискантом, пел в церковном хоре. Мать Татьяна была первой красавицей на селе, и была отцом насильно выдана замуж: на свадьбу девушку доставали из подпола, где она пряталась. Мужа не любила и в 1897-м, когда Сереже было три года, бросив ребенка на попечение родителей, уехала в Рязань, где, как говорили тогда, «прижила» Есенину единоутробного брата Сашу; в 1904-м году, впрочем, она вернулась к мужу, который ее простил, и родила Сереже двух родных сестер - Катю и Шуру. По воспоминаниям односельчан, маленький Есенин в ее редкие приезды в отчий дом маму не узнавал и, когда она плакала, говорил ей: «Почему ты плачешь? Тебя замуж не берут? Не плачь! Мы найдем тебе мужа».

Все эти непростые семейные обстоятельства, по-видимому, произвели на психику мальчика столь травмирующее воздействие, что, став взрослым, он так и не обрел семейного счастья: если брать не «паспортное», а реальное время, то всеми своими женами, как официальными, так и «гражданскими», он жил от силы по два-три месяца. К тому же умудрился стать двоеженцем: когда женился на Софье Толстой, брак со знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан не был расторгнут. Дольше всего он прожил именно с Айседорой - целый год, да и то только потому, что в зарубежном турне ему от жены некуда было сбежать. С женами Есенин часто ругался вдрызг, ревновал и колотил их - и Зину Райх, которой не мог простить, что она досталась ему не девственницей, и Айседору, которая была старше его на 18 лет, и страстно, до безумия, влюбленную в него Соню Толстую. Все эти в  высшей степени достойные женщины все эти эксцессы терпели и прощали, потому что любили и обожали Есенина. Такова была сила его нечеловеческого обаяния. Айседора звала его «Ангелом».

Обожали и прощали не только женщины. Скажем, когда Зина вышла замуж за знаменитого театрального режиссера Всеволода Мейерхольда, и тот усыновил ее детей, она умудрялась бегать на тайные свидания к бывшему мужу на квартиру подруги, и Мейерхольд знал об этом, но ничего не мог поделать и тоже прощал. После очередной ссоры с Есениным Соня Толстая хотела покончить с собой, написала предсмертное письмо, и спасло ее только чудо. А вот многолетней подруге поэта, Галине Бениславской повезло меньше: она исполнила свой замысел - застрелилась прямо на могиле Есенина 3 декабря 1926 года: первый патрон дал осечку, но вторая пуля попала точно в сердце. Галине было 28 лет. Там еще много всякой бытовухи, скандалов и страстей, хватит на целый телесериал, да не один. Даже странно, что у «Первого канала» с отцом и сыном Безруковыми получилось столь унылое говно.

К двадцатым годам Есенин достиг в стране ошеломляющей всероссийской славы: по эффекту, который он производил на публику, его можно сравнить с рок-звездой или модным рэпером. Впрочем, тогдашние поэтические концерты и были своего рода «предтечами» нынешних рэп-баттлов. В группе имажинистов Есенин был «гвоздем программы», и всякое его выступление, в каком он не находился состоянии (часто, довольно пьяном), заканчивалось неистовыми аплодисментами и выносом тела поэта из зала на руках.

В интерпретации Прилепина, большевистские вожди, от Троцкого до Калинина, Есенина не то что не убивали, а только и делали, что холили да лелеяли, позволяя все, что не позволялось ни одному другому поэту, поскольку Советская власть вообще умела ценить талант. Новорожденное государство рабочих и крестьян нуждалось в новой мифологии, и кто еще мог творить новый эпос, как не Есенин? Если бы Есенин только захотел, он имел бы от государства все: и свой собственный литературный журнал, и собрания сочинений, и четырехкомнатную квартиру в центре Москвы, ну а всероссийской славы и всенародного обожания у Есенина и без всяких вождей хватало.

Но в том-то и штука, что «придворным» кремлевским поэтом Есенин стать никак не мог, у него было другое предназначение, иная миссия - стать поэтом национальным, русским, и ради этого предназначения он полностью и растратил себя. А жить ему обычной жизнью советского обывателя было незачем. Весь свой последний, тридцатый год он последовательно готовил себя к смерти, совершив три неудавшиеся попытки суицида - дважды топился и один раз пытался выброситься в окно. Физически жить ему при этом оставалось недолго: если Блок умер от сифилиса, то у Есенина обнаружили туберкулез, и если бы он не повесился на исходе декабря 1925-го, то все равно бы умер несколько месяцев спустя, может быть, ближе к лету 1926-го. Зная об этом лучше других, Есенин в последние месяцы жизни со всеми прощался - со старыми друзьями и подругами, женами и любовницами, с детьми. Прилепин нарисовал прямо-таки душераздирающие сцены этих прощаний.

Прижизненные кадры кинохроники: Есенин на открытии памятника поэту Кольцову (1918); с Айседорой Дункан в США (1922). Аудио - чтение Есениным стихотворения «Исповедь хулигана»

И все же главное качество книги Прилепина - это не перелопаченные и пересказанные своими словами подробности, а пронизывающая всю тысячу страниц любовь к поэту. Искренняя, обожающая, восторженная. Прилепин, как и миллионы читателей, все прощает Есенину за его гениальные стихи, принимает все его крайности, анархизм и безмерность, за русский национальный характер, в котором так блистательно перемешаны хорошее и дурное, светлое и отвратительное, за то, что он сам стал гениальным физическим воплощением России, ее удивительным ребенком.

Прилепин сознательно выступает в роли своего рода «адвоката» Есенина: спорит (зная, что их много) с оппонентами, прошлыми и настоящими. Со сторонниками многочисленных версий якобы «убийства» поэта. Спорит с создателями других «образов поэта» - от «золотокудрого Леля и песенника» до конченого шизоида, алкоголика и скандалиста, каким Есенин предстает в вульгарных пересказах желтой прессы. В этом смысле книга Прилепина последовательно полемична. Естественно, Прилепин создает «своего» Есенина, не похожего ни на актера Каноненко, ни на актера Безрукова.

Какой он все-таки был, Есенин наш? Вот так сразу и не скажешь. Повесился в тридцать лет, по нынешним временам возраст просто детский. В жизни - очень разный: сначала лукавый, на потребу салонной публике сознательно играющий роль сельского дурачка с гармошкой, потом - напряженно ищущий свой неповторимый голос, свою интимную интонацию, принявший Октябрьскую революцию всем сердцем; потом - непревзойденный новатор, эпатирующий публику строчками вроде: «Вы, любители песенных блох, не хотите ль отсосать у мерина?»; потом – муж знаменитой танцовщицы Айседоры Дункан, персонаж светской хроники, отправившийся в годовое турне по Германии, Франции и США; потом - «самый яростный» советский «попутчик», поклонник Ленина и Троцкого, наконец похабник и психопат, с начала 1922 года ушедший, если верить Прилепину, почти в почти беспробудный запой на три года с недолгими остановками в психбольницах, вплоть до холодного номера в отеле «Англетер», где соорудил петлю из ремня и веревки от чемодана.

При этом временами впадал в полное человеческое ничтожество: дрался в кабаках, орал: «Жиды проклятые, погубили Россию!», за что прослыл антисемитом; в Париже выбрасывал из окон отелей мебель, на свадьбе в родном Константинове надел на голое тело платье сестры и бегал в таком непотребном виде по всей деревне, катался по земле, бил стекла окон камнями, буянил. В общем, нам и не снилось! Когда он при всем этом успевал сочинять стихи, нормальному человеку совершенно не понять. Но вот как-то они из него выливались. Черпал он их горстями из потока русской речи, из невероятной бездны русского языка. И получалось, например, такое:

Сыпь, гармоника. Скука... Скука...
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.

Излюбили тебя, измызгали -
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?

В огород бы тебя на чучело,
Пугать ворон.
До печенок меня замучила
Со всех сторон.

Сыпь, гармоника. Сыпь, моя частая.
Пей, выдра, пей.
Мне бы лучше вон ту, сисястую, -
Она глупей.

Я средь женщин тебя не первую...
Немало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою
Лишь в первый раз.

Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.
Дорогая, я плачу,
Прости... прости...

Кстати, по воспоминаниям современников, плакал Есенин много, даже рыдал, было не успокоить, и не только с пьяных глаз, - плакал по своим детям, которые росли без него, и по себе, помня о своей скорой гибели, и по Родине, кровью умытой, которую ждали еще страшные годы, а он их, как поэт, и, стало быть, визионер, не только предчувствовал, но и ясно видел.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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