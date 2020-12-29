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Реплика Донецкого: «Фильм» Шлосберга в жанре «Упс!»

Анонс в соцсетях не на шутку заинтриговал, цитирую: «Друзья, канал «ГражданинЪ TV» представляет первый фильм нового проекта «Уроки истории». Премьера состоится сегодня, 45-минутный фильм «Век воли не видать. История Свободы и несвободы в России. XIX – начало ХХ вв.». Фильм охватывает большой период российской истории с 1812 по 1918 годы. В нём рассказывается об Отечественной войне 1812 года, восстании декабристов, Николае Первом, Александре Втором Освободителе, его Великих реформах и его гибели…»

Далее в анонсе еще долго и подробно перечислялось то, о чем еще рассказывается в фильме – в текст легко вместился целый век, вплоть до Октябрьского переворота 1917 года, создания большевиками параллельных структур власти, разгона Учредительного собрания в январе 1918 года и исторических параллелях между началом ХХ и началом XXI века. Однако особенно интриговала информация о создателях фильма: автором сценария и ведущим значился известный псковский «яблочник» Лев Шлосберг. «…подписывайтесь на канал, распространяйте информацию о нашем новом фильме», - призывала реклама.

«Ух ты! Ого! – подумал я, - Шлосберг уже документальные фильмы снимает! Мало того, что он у нас, как «человек эпохи Возрождения», как Леонардо да Винчи, специалист во всех сферах, политик, культуролог, юрист, переводчик Шекспира и хоккейный эксперт, так еще слава Стивена Спилберга и Бориса Акунина в одном флаконе покоя не дает. Чем наш пострел хуже знаменитого тележурналиста Леонида Парфенова? Да ничем! Нынешние цифровые технологии позволяют сделать «шедевр» буквально, что называется, «из говна и палок». Было бы желание и сноровка. А уж в желании «успеть везде» Льву Шлосбергу не откажешь. Ну-с, сейчас посмотрим творение независимых псковских кинематографистов!» - в предвкушении незабываемого исторического и визуального приключения я вперил взгляд в экран ноутбука.

Как принято нынче выражаться: «Упс!». Минут через десять просмотра я, будто мальчик, которому обещали конфету, а вручили пустой фантик, с глубоким разочарованием осознал, что обещанного «фильма» нет. Анонс, как это часто бывает в рекламе, оказался банальным надувательством для привлечения внимания таких, как я, «лохов обыкновенных», а так называемый «фильм» - это обычная поделка в жанре ГГ («говорящая голова»), то бишь лекция тире проповедь Льва Шлосберга, мало чем отличающаяся от того, что он делает каждый понедельник на ЮТубе, освещая со своей либеральной колокольни главные события прошедшей недели. Такого «добра» сейчас в ЮТубе на любой вкус. Разве что у Шлосберга произносимый текст разукрашен цветными картинками, но за это ветвь Каннского кинофестиваля вряд ли вручат.

Про содержание лихого экскурса в проблему «свободы и несвободы на Руси» я говорить не буду: всем, кто давно слушает Шлосберга, его взгляды на отечественную историю хорошо известны. Тут все плоско, контрастно и черно-бело, то бишь тривиальная либеральная риторика. Сначала во всем был виноват царь и самодержавие, потом, после февральского глотка свободы, власть на 70 лет узурпировали проклятые большевики во главе со своими кровавыми вождями Троцким и Лениным, а несчастный русский народ только и делал, что страдал да помирал со страху, вот и вся славная история.

Даже не верится, что по диплому Шлосберг – учитель истории. Хорошо все-таки, что он не в школе ученикам мозги промывает, а в ЮТубе проповедует. До Сталина и Путина наш лектор в первой серии не добрался, ждите продолжения и очередных «открытий» в духе перестроечного «Огонька». Тут я одного только не понял: почему исследование сложного феномена неизбывного русского рабства и вожделенной свободы Шлосберг не начал прямо с восстания Спартака?

Смотрите. Через восемь месяцев, если ничего с неба не обвалится, выборы в региональный парламент и Госдуму. А что происходит с местными оппозиционерами? Одни гоняют по улицам Пскова с портретом 70 лет назад умершего вождя, и это у них называется автопробегом, а другой выпускает «фильм» под пафосным названием про какие-то там исторические «параллели», который, к тому же, по факту никаким «фильмом» не является. Никого не хочу обидеть (любой имеет право на творческое самовыражение). Но тут непонятно одно: зачем? Какова цель этого перфоманса? На кого проповедь Шлосберга рассчитана? Какова целевая группа этого послания?

Либералам из «террариума единомышленников» это не нужно, они и без Шлосберга все знают. В ЮТубе, повторюсь, подобных исторических роликов полно - намного круче и убедительней. Жителям условного Дедовичского района на «размышлизмы» Шлосберга тем более плевать, им бы в пандемию выжить. Может, наш «яблочник» решил «пойти в народ», взвалить на себя миссию просвещения «глупых масс»? Так ЮТуб – это не поход. К тому же ничем хорошим для исторических «народовольцев», напомню, их «хождения» не закончились. По ЮТубу морду, конечно, не набьют, но и смотреть не станут.

Александр Донецкий