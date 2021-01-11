Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Прожить на 11 653 рубля

Понедельник – день тяжелый, а начало трудовой недели после долгих новогодних каникул тяжко втройне: у одних — похмелье, у других — депрессняк, у большинства – безденежье, и как-то нужно дотянуть до первого аванса. А чтобы все-таки дотянуть, необходимо включаться в рабочий ритм, собираться с мыслями. В общем, всем нам сейчас особо не позавидуешь. Вот, к примеру, мне надо колонку выдать, а вместо мозга – сплошной протухший оливье. Свежих новостей, кроме погрома американского Капитолия, пока нет. Когда еще местная политтусовка раскачается? Слава богу, что в соцсетях и медиа после всеобщего подведения неутешительных итогов-2020 нарисовалась новая забава – прогнозы на предстоящие 12 месяцев. Что год грядущий нам готовит?

Тут не надо быть местечковым Нострадамусом, чтобы предсказать: ничего хорошего. Во-первых, так или иначе, но первая половина года при любом раскладе пройдет под знаком КОВИДа: заболеваемость вроде как выходит на вожделенное плато, вирус мутирует и, как утверждают эпидемиологи, становится менее опасным, школьники переходят на очное обучение, месяц-два спустя начнется массовая вакцинация населения. Однако понятно, что экономический коронакризис сам собой не рассосется. Тут к бабке Ванге ходить не обязательно, достаточно зайти в ближайший гипермаркет шаговой доступности и сверить ценники. Вы не поверите, но даже я, безнадежный профан в мире цифр, вижу разницу: рублей на 10-15 цены подросли. Не на все подряд, но на многое. Слегка сбивают с толку спорадические скидки, а в целом с цифрами Росстата как-то давно не бьется. И январская праздничная декада только подтвердила этот безнадежный тренд. Жизнь, как и прежде, неудержимо дорожает. Тарифы на ЖКХ, опять же, выросли. А зарплаты, если они еще есть? Не урезали?

Источник: business-vector.info

Вот правительство установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2021 год — 11 653 рубля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Нормально» так! Мы понимаем, что это цифра условная, то есть смехотворная, из года в год мы обсуждаем ее фантастичность, но из года в год эта фантастика предлагается нам родным правительством на полном серьезе – одиннадцати с половиной тысяч на жизнь одному среднему гражданину должно хватить. Притом, что если одному человеку съедать хотя бы одну буханку черного хлеба в день, как раз полторы тысячи рублей на хлеб и уйдет. Прочие «деликатесы» как бы должны уложиться в десятку. И все это без учета платы за ЖКХ, газ, электричество и проч. То есть лично я, дожив до первых седых волос, никак не могу врубиться в одно: откуда правительство берет эти 11 тысяч 653 рубля? А ведь это не какой-то абстрактный показатель, а цифра, из которой рассчитывается МРОТ, слово, которое печально рифмуется с глаголом «мрёт». Я вот прямо сейчас слышу бодрые голоса штатных оптимистов, мол, ой, не надо нагнетать: никто от голоду у нас сейчас не пухнет, трупы, как в блокадном Ленинграде, по улицам не валяются. Трупы, может, и не валяются, вовремя подбирают, а вот в том, что все поголовно в масле катаются, – сильно сомневаюсь. Просто потому, что живу среди людей, и сам человек простой, увы, не шикую, отчего в «непрекрасное далёко» всматриваюсь с большой тревогой.

Смотрите также В России установлен прожиточный минимум на 2021 год

Во-вторых, 2021 год должен пройти под знаком выборов, в Госдуму и в местный парламент, то есть в любом случае интересно. Я намеренно употребил словосочетание «должен пройти», а не «пройдет», поскольку в прошлом году мы все, от президента до любого другого человека, уже насмешили Бога, рассказав ему о своих планах. Все планы полетели в тартарары. Поэтому, не будучи профессором Соловьем, выскажусь с предельной осторожностью: если небо не обвалится и не случится Страшного Суда, 2021-й год станет не только годом всеобщей вакцинации, но и годом напряженной предвыборной борьбы. «Ба, знакомые всё лица» вновь выйдут биться за вожделенные места в Госдуме, в региональных и муниципальных парламентах, что людям, вовлеченным в политику, обещает шоу и движуху.

Александр Донецкий