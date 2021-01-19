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Реплика Донецкого: Почему Навальный не Мандела

Вот все сейчас зачем-то сравнивают оппозиционера Алексея Навального с Нельсоном Манделой и забывают упомянуть, что, вообще-то, до крушения апартеида Мандела 27 лет отсидел в тюрьме. Буквами: двадцать семь лет! Так что, если вам так нравится сравнение в Манделой, подождите еще лет двадцать. Ну, или хотя бы до 2036 года. (Это я так, если кто не понял, мрачно иронизирую).



Фото: riafan.ru

Навального еще много с кем сравнивают из знаменитых символов сопротивления, что победили в борьбе с режимами, которым противостояли в своих странах, – вождем исламской революции в Иране аятоллой Хомейни, чешским диссидентом Вацлавом Гавелом, лидером палестинских повстанцев Ясиром Арафатом, с трезвым перестроечным Ельциным сравнивают; даже с Ганди и с Лениным умудряются, как бы забывая, что у каждого из этих культовых персонажей - свой собственный роман с Историей, и всякие сравнения просто глупы.

Здесь даже нет смысла углубляться в подробности, настолько это ясно. Натягивая на Навального «тогу» условного Манделы, мы совершаем эффектный подлог. Навальный ни разу не Мандела, хотя бы потому что за Манделой стояло черное большинство, почти 90% населения Южно-Африканской Республики. За каждым из победивших стояли миллионы людей – и за Хомейни, и за Гавелом, и за Ганди, и за Лениным. Сейчас не верится, но миллионы россиян голосовали за Ельцина. А сколько процентов населения России поддерживает Навального? Около 2% в лучшем случае, и политологи утверждают, что еще хорошо, если так.

Кроме того, когда мы апеллируем к известным историческим примерам, то всегда имеем дело с так называемой «ошибкой выжившего», посмотрите в Википедии, что это за феномен восприятия. В двух словах: обычно мы учитываем опыт единичных победителей, но забываем о сотнях и даже тысячах проигравших. Грубо говоря, на каждого Манделу или Гавела, ставших президентами, имеются тысячи тех, кто погиб в неравной борьбе с Голиафом. Где они остались? Никто не помнит их имен. Да и каждый из «выживших» мог сгинуть в любую минуту.

Понятно, что Навальный сейчас находится, что называется, в историческом процессе, в неком персональном, извиняюсь за пафос, моменте пространственно-временного потока, о подлинном значении которого мы сегодня ничего не знаем. Но тогда все эти завышенные ожидания – «в Россию летит ее будущий президент!» - тем более глупы и бессмысленны. Да, безумству храбрых поем мы песню, и чисто по-человечески любой нормальный человек сочувствует Алексею, который добровольно отправился на заклание. По всем человеческим меркам Навальный совершил мужественный незаурядный поступок. Однако главный вопрос остается: зачем?

Сегодня за Алексеем Навальным нет тех миллионов безусловной поддержки, которые были у Манделы или того же Ельцина. Аудитория сторонников Навального укладывается примерно в число просмотров топовых материалов на сайте «Эхо Москвы». Ну, давайте умножим эту цифру на два, даже в три раза. Получим искомые полтора-два миллиона человек. Но разве они готовы к активным действиям? К уличным политическим протестам, о которых обычно у нас все говорят? Нет. Мы не увидели никаких миллионов, перекрывших аэропорт «Внуково», выстраивающихся вокруг столицы «живым кольцом». И это в многомиллионной Москве. Что уж говорить о провинции, где каждый занят личным выживанием в жестких житейских обстоятельствах, а о Навальном и его камбэке если и слышал, так под этикеткой «берлинского пациента» из ток-шоу пропагандиста Соловьева.

Вот все удивляются феерическим результатам опроса Левада-центра, согласно которому почти каждый третий россиянин убежден, что Навальный сам себя отравил, а еще 19% уверены, что отравление оппозиционера – ловкая инсценировка американских спецслужб, но в том-то и штука, что так думает еще не самая темная часть пресловутого «глубинного народа»: по тому же опросу Левады, практически треть населения страны вообще не знает, кто такой Навальный, вот в чем сермяжная правда политического момента. То есть, те две тысячи сторонников Навального, которые в минувшее воскресенье, несмотря на мороз, все-таки добрались до Внуково, и есть реальность. Никакие миллионы навальнистов на улицах России в ближайшее время мы не увидим, чтобы нам ни пел профессор Соловей.

Другой сюжет – поведение Кремля. Тот бездарный и жалкий трагифарс, который устроили власти из прилета гражданина России в Москву, с трудом поддается интерпретации. Власть сама все показала, и добавить тут нечего. Только сама власть, точнее, все эти ее бесконечные «казусы исполнителей» и могут создавать столь идиотическую картинку. Зачем нужно было перенаправлять самолет с Навальным из Внуково в Шереметьево? Зачем нужно было арестовывать человека на паспортном контроле в аэропорту, а не вызвать его в участок тупо – повесткой? Зачем было устраивать бесстыдное судилище под портретом сталинского палача Ягоды? Наконец, всучивать эти жалкие 30 суток? Хочется спросить: и это все, на что вы способны? В очередной раз «делать биографию нашему Рыжему»? Левиафан опять родил мышь.

Ну, и кто во всей этой истории выступил в роли главного политтехнолога Навального, его самого преданного пиарщика? Ответ очевиден. Именно власть и ее кривые исполнители, фатальная «жопорукость» которых давно стала легендой. Придется разочаровать навальнистов. Никакой агонии власти нет, и ничего она не боится. И в субботу опять всех повяжут. Просто это обычный их стиль – из всех возможных вариантов развития событий – выбирать наихудший и обгаживаться по мелочам. А Навальному придется посидеть. Все-таки в России живем. Он знал, на что шел. Вот эти отмеренные ему 30 суток. А потом, возможно, еще 30 суток. Кто знает, как развернутся события? На нынешней исторической развилке Навальный уже в числе тех самых «выживших». Проблема только в том, что, судя по всему, выжить ему предстоит еще не раз.

Александр Донецкий