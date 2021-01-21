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Реплика Донецкого: Обыкновенное ханжество

Не только арестом Навального и ковидом единым жив человек. Российские СМИ обратили внимание на конфуз в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Там, в зоне отдыха некий предприниматель по имени Михаил установил аттракцион-диораму под названием «Однажды в городе». Это такая подробная модель железной дороги и окружающего ее ландшафта, населенного лилипутами. Кто из нас в детстве не мечтал о такой игре? И вот мечты сбываются. Платишь сто рублей, и на три минуты волшебная игрушка в полном твоем распоряжении. По железной дороге движется маленький игрушечный поезд, а вокруг - поля, холмы, домики, коровки и овечки пасутся, и жители «страны Лилипутии» чем-то таким своим интересным занимаются… Казалось бы, одна сплошная красота. Развлечение для взрослых и детей.

Фото: 1rnd.ru

Однако нашлась в Ростове-на-Дону жительница, которой аттракцион в торговом центре активно не понравился. Она обнаружила в нем пропаганду насилия и секса. О чем и написала на форуме одного и ростовских интернет-сайтов. Мол, некоторые персонажи мини-диорамы «зажигают не по-детски». В частности, женщина высмотрела сценки похоронной процессии, расстрела и занятия любовью. «…некоторые меня просто взбесили! Похороны, расстрел и секс! Это нормально для детской игрушки???» – написала женщина и добавила, что позвонила владельцу аттракциона и высказала ему свои претензии. Цитирую: «Я позвонила хозяину игрушки по указанному телефону. На мой вопрос о похоронах он ответил, что "зомбаки нас окружают, это нормально". Про секс в лесу в детской (подчёркиваю) игре сказал, что ребёнок этого не поймёт, а если что, спросит у родителей, и нормальные родители найдут, что ответить. Ничего менять Михаил не собирается, считает это нормой».

Мнения посетителей сайта, как водится, разделились: одни поддержали предпринимателя, обвинив возмущенную женщину в ханжестве, другие посоветовали обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Трудно сказать, чем закончится эта история: запретят игрушку контролирующие организации или заставят поставить ограничивающую этикетку «18+», а, может, вообще никаких ограничений не навяжут и оставят всё, как есть, но, согласитесь, история показательная.

Фото: 1rnd.ru

Представить, что нечто подобное могло бы произойти в 90-ые, да даже и в нулевые годы, просто невозможно. То есть я это к тому, что ситуация, при всей ее, вроде как, комичной ничтожности, намного серьезней, чем кажется на первый взгляд. Публичные выступления и демарши тех или иных ханжей, оскорбленных в своих лучших чувствах, - это сегодня обыденное явление нашей повседневной жизни. Просто потому, что существуют соответствующие репрессивные законы: нельзя то, нельзя сё, нельзя это. Очень уж хорошо в минувшем десятилетии депутаты Госдумы потрудились над всяческого рода запретительными законами. И это не только печально знаменитый закон об оскорблении религиозных чувств, принятый после плясок в храме девок из «Пусси Райот». Имеется и множество других запретов, к которым, собственно, и апеллировала ростовчанка. Да, а по какому праву предприниматель показывает детям сцены расстрела и похорон? И даже, - о, Боже мой! – любовную сцену?

Кстати, я посмотрел фотографию этой забавной сценки на макете, и, конечно, никакого секса там и близко нет. У озабоченной женщины явно разыгралось воображение, но вот от таких вот претензий никто сегодня, увы, не застрахован - ни торговец, ни художник. Между тем вопрос ханжи все-таки остается: А в самом деле, можно ли детям показывать сцены расстрела или похорон? Ведь известные ограничения «6+», «12+», «16+» и так далее действительно существуют, в связи с чем на очередные недоразумения мы просто обречены. Вспомним хотя бы скандал, который случился со спектаклем Псковского театра драмы «Ревизор» на фестивале в Екатеринбурге, когда артистов тоже обвинили в том, что они показывают детям насилие, секс и обнаженку. Тогда, слава Богу, с претензиями ханжей организаторы фестиваля быстро разобрались, но повторюсь, от чего-то похожего никто не застрахован. Всегда найдутся люди, которые что-то там где-то не совсем потребное обнаружат, рассмотрят, возмутятся и укажут. Ткнут пальцем и возопят: «А как же дети?!».

Оставим за скобками тот факт, что мы живем в век интернета. Мне вот интересно: дети что, в вакууме должны до 18 лет жить? Как ханжи себе это представляют? Дети ничего видеть и знать не должны – ни о жизни, ни о смерти. Ну, давайте теперь запретим великий роман Этель Лилиан Войнич «Овод» и одноименный телесериал, который до сих пор иногда показывают по телевизору, и в котором есть кульминационная сцена расстрела главного героя. Или, опять же, запретим подросткам читать роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» и смотреть его классическую экранизацию. Зачем детям знать о подвиге подпольщиков? О том, что их расстреляли? Зачем детям вообще что-то знать? Давайте запретим всё! Или хотя бы то, что не вписывается в убогую вкусовщину какого-нибудь малахольного посетителя торгового центра. Законы современной России вполне позволяют это сделать. Надеюсь, читатели поняли мою мрачную иронию.

Александр Донецкий