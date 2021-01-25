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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Где мой «ля бигмак»?

25.01.2021 16:49|ПсковКомментариев: 1

Сегодня все, кто уверены, что нужно заниматься политикой, чтобы политика не занималась тобой, обсуждают несанкционированную акцию в поддержку Навального в Пскове, спорят до жжения подушечек пальцев на клавиатуре: тысяча человек, вышедших на проспект, – это много или мало? Важный симптом или проходной эпизод? «Перестройка, прости господи, 2.0» или очередной этап укрепления обнуленного режима?

 

Условные «либералы» пребывают в странной эйфории, будто хватанули ЛСД и узрели небо в алмазах. Условные «охранители» крестятся на портрет Путина, предостерегают от мифического майдана и талдычат о кознях Запада. Большинство просто наблюдает за развитием ситуации: что будет дальше? Куда повлечет нас Рок событий? Кремль даст слабину или, очнувшись от первого шока, вызванного возвращением Навального и публикацией фильма про дворец в Геленджике, завернет гайки до самого упора?

Так что же показали субботние протесты в стране? На дворе – выборный год, и обществе явно вызрел запрос на обновление и перемены. Тысяча человек в двухсоттысячном Пскове – это, конечно, не бог весть что, но надо учитывать, что акция была, во-первых, несанкционированной, а, во-вторых, эпидемию ковида никто не отменял. Люди боятся не только дубинок, но и коронавируса. Так что в жестких условиях тысяча – это показатель. В целом, по стране протест пока не массовый. При том, что нашумевший фильм Навального посмотрели десятки миллионов, на акции вышли десятки тысяч россиян — не такой уж и значительный процент. Однако люди определенно устали от той бездарной политической «мыльной оперы», которую вот уже много лет показывают на всех экранах страны. Последние более-менее «новации» и какую-никакую реальную борьбу мы видели на выборах в Госдуму в далеком 2003-м году. С тех давних пор набор артистов в надоевшем спектакле почти не изменился, а те, что все еще выходят на сцену, изрядно поистаскались и подурнели. Признаем очевидное: постарели не только обитатели Кремля, но и лидеры системной оппозиции: Зюганов, Жириновский, Миронов, Явлинский (да, он тоже системный) – все это шоу политических старперов. Они давно вышли из моды и не ловят тренды. Они все еще выбирают «Пепси» и физически не способны понять, что пришло новое поколение – генерация тик-тока. И чем дальше, тем эта тенденция будет только усиливаться.

С партией власти, то есть с «Единой Россией», все понятно: свои условные 45% она в любом случае возьмет. Тут обсуждать особо нечего. А вот куда канализируются голоса недовольных, процент которых за два последних года, после пенсионной реформы и пандемии, заметно вырос? А канализироваться ему попросту некуда. Слишком уж скудный набор актеров. Семнадцать лет беспрерывного закручивания гаек, с коротким перерывом на Болотную, не прошел даром, а старых кобелей, как известно, не научишь новым трюкам. Что предлагается избирателю образца-2021? В принципе, всё то же, что и семнадцать лет назад. Зюгановцы, жириновцы, яблочники… Вот, решили малость «отапгрейдить» Захаром Прилепиным с его «За правдой» слегка закисшую «Справедливую Россию». Вдуть в старые изношенные меха свежую креативную кровь. Интересно будет поглядеть, что за создание доктора Франкенштейна из этого мутанта в итоге получится.

И это всё? Политтехнологи Кремля всерьез уверены, что несогласные купятся на эту туфту? Мы не первый год живем в России, и понимаем, как у нас всё устроено. Нужно быть идиотом, чтобы не понимать: чужие здесь (в смысле – на прокрустовом ложе российской политики) не ходят и не лежат. Значит, и в Кремле для кого-то Навальный - свой. Просто ему пока не позволили прилечь. Пока ему предоставили только шконку в «отеле» «Матросская тишина». А вот некоторые на «Зе» и «Жо» что-то излишне задержались. Даже слегка подванивать начало. Следует признать: в рядах КПРФ, ЛДПР и «Яблока» окончательно победила геронтократия. Молодую и бойкую альтернативу типа Шлосберга и Каца либо усердно затирают, либо шельмуют. Впрочем, и Шлосберг с Кацем уже давно не мальчики. Я намеренно валю сейчас всех в кучу, чтобы показать - реальной альтернативы у избирателя - с гулькин хер.

А избирателю, меж тем, хочется перемен. Не обнуления, а обновления репертуара. Новых пьес и новых фильмов. Зря он, что ли, с таким аппетитом хавает фильм про дворец? Избирателю-2021 хочется, чтобы в доме публичной политики не мебель поменяли, а, как в том анекдоте… кое-кого еще. Если уйти от метафоры ложа к метафоре ужина, избирателю хочется меню поразнообразней да посвежей. Образно говоря, вместо кургузой картохи в мундирах с бычком в томате хочется тарантиновский «ля бигмак» с крепкой и сладкой сосиской. А избиратель, которому этого не предлагают, выбирает стихийный протест. Надо же куда-то выдавать газы недовольства и гнева? Сейчас они имени Навального. Завтра могут стать имени Удальцова. Не важно, чьим именем протест назовут, если в стране сорвет все гайки и люки.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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