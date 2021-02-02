Реплика Донецкого: Подождем, твою мать!

Соцсети полнятся картинками и сообщениями, типа: «Ну, вот проклятый бешеный принтер добрался и до «нашего всего»: запретил в интернете русский мат», «теперь за употребление нецензурной лексики положены штрафы, не поругаешься, как прежде», «за мат вас забанят», «покусились на святое, как же мы теперь без слова на три веселых буквы?» и т. д. Народ в некотором недоумении: «Что же теперь в Фейсбуке и послать никого нельзя?».
А дело в том, что с 1 февраля вступила в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно которой администрации соцсетей должны убирать из пабликов так называемый противоправный контент, в том числе и мат.
Коряво, но четко. При этом ранее один из авторов очередных драконовских поправок, депутат Госдумы Сергей Боярский (кстати, сын нашего знаменитого Д`Артаньяна – актера Михаила Боярского) разъяснял в СМИ, что, мол, модераторы соцсетей только обязаны будут следить за обсценной лексикой, однако никаких санкций за неисполнение этого требования, дескать, нет.
Так кому же верить? Сообщению Госдумы или сыну Д`Артаньяна всея Руси? Ведь штрафы за несоблюдение закона немаленькие: для граждан – до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч, для юрлиц – от 3 до 8 миллионов рублей! Тут уж не до шуток. Никто не захочет за несколько слов на и с корнями на «х», «п», «е» и «б» платить сотни тысяч или даже миллионы рублей. Так значит, все-таки, что? Прощай, последняя свободная площадка, где можно было послушать живой великорусский язык во всем его непричесанном великолепии? Прощайте фильмы и телесериалы, которые после того, как восемь лет назад мат запретили на сцене и в кино, нашли себе прибежище в интернете? Прощайте, развлекательные ток-шоу и юмористические стендапы, где мат звучал для усиления комического эффекта? Прощайте, откровенные интервью а-ля «Вдудь» с нашими российскими селебрити, многие из которых так художественно завернуть умеют, что даже позавидуешь? Словом, прощай, живое неподцензурное русское слово?
Александр Донецкий