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Реплика Донецкого: Подождем, твою мать!

Соцсети полнятся картинками и сообщениями, типа: «Ну, вот проклятый бешеный принтер добрался и до «нашего всего»: запретил в интернете русский мат», «теперь за употребление нецензурной лексики положены штрафы, не поругаешься, как прежде», «за мат вас забанят», «покусились на святое, как же мы теперь без слова на три веселых буквы?» и т. д. Народ в некотором недоумении: «Что же теперь в Фейсбуке и послать никого нельзя?».

А дело в том, что с 1 февраля вступила в силу новая редакция закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно которой администрации соцсетей должны убирать из пабликов так называемый противоправный контент, в том числе и мат.

Цитирую вчерашнее сообщение на сайте Госдумы: «В соответствии с законом среди информации, которая подлежит блокировке, в частности, (…) материалы, содержащие нецензурную брань».

Коряво, но четко. При этом ранее один из авторов очередных драконовских поправок, депутат Госдумы Сергей Боярский (кстати, сын нашего знаменитого Д`Артаньяна – актера Михаила Боярского) разъяснял в СМИ, что, мол, модераторы соцсетей только обязаны будут следить за обсценной лексикой, однако никаких санкций за неисполнение этого требования, дескать, нет.

Цитирую: «Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать. Дальше это будет на совести социальной сети и тех решений, которые они будут применять. Мы прекрасно понимаем, что вычистить всю ненормативную лексику из комментариев или каких-то сообществ на сегодняшний день не представляется возможным».

Так кому же верить? Сообщению Госдумы или сыну Д`Артаньяна всея Руси? Ведь штрафы за несоблюдение закона немаленькие: для граждан – до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 до 800 тысяч, для юрлиц – от 3 до 8 миллионов рублей! Тут уж не до шуток. Никто не захочет за несколько слов на и с корнями на «х», «п», «е» и «б» платить сотни тысяч или даже миллионы рублей. Так значит, все-таки, что? Прощай, последняя свободная площадка, где можно было послушать живой великорусский язык во всем его непричесанном великолепии? Прощайте фильмы и телесериалы, которые после того, как восемь лет назад мат запретили на сцене и в кино, нашли себе прибежище в интернете? Прощайте, развлекательные ток-шоу и юмористические стендапы, где мат звучал для усиления комического эффекта? Прощайте, откровенные интервью а-ля «Вдудь» с нашими российскими селебрити, многие из которых так художественно завернуть умеют, что даже позавидуешь? Словом, прощай, живое неподцензурное русское слово?

Лично я бы не стал пока спешить и делать скоропалительные выводы. Все-таки формально закон – это одно, а правоприменительная практика – немножко другое, особенно у нас в России. Законодатели свалили в кучу все, весь запретный контент: и призывы к массовым беспорядкам, и детскую порнографию, и суициды с кибербулингом, и продажу наркотиков с алкоголем онлайн, и рекламу казино, и черта в ступе, точнее, с матом. Нужно немножко подождать: посмотреть, как соцсети, извиняюсь за неуклюжее словосочетание, в «реальной виртуальности»: будут вычищать весь этот запретный контент. Понятно, как можно забанить порно, а как выключить мат? Насколько это вообще реально? Конечно, у каждой соцсети имеется волшебная кнопочка «пожаловаться», и не исключено, что россияне начнут, как подорванные, стучать друг на друга: «А вот этот редиска, этот нехороший человек, на той странице меня нехорошим словом обозвал». А кому-то вдруг не понравятся так называемые аутентичные, то есть матерные, переводы голливудских фильмов от Гоблина Пучкова, и он тоже настучит. А кто-то возьмет и возмутится видео, допустим, популярного стендап-комика Данилы Поперечного. И пойдет шерстить губерния: «выпилить, уничтожить, удалить»! Тотальный стук пройдет по всей Руси великой, от ВКонтакте до Инстаграма. Я тут, увы, ничего сейчас не исключаю. И все-таки, повторюсь, предлагаю подождать. Надеюсь, в администрации того же, к примеру, американского Фейсбука не идиоты работают. Да и наши граждане не такие уж жуткие стукачи?

Александр Донецкий