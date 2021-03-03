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Реплика Донецкого: Зачем глумиться над подвигом?

У любого народа есть святые имена, события и символы, над которыми глумиться нельзя. Это - сакральное пространство памяти, без которого невозможна самоидентификация нации. Без князя Невского и генералиссимуса Суворова, без Ледового побоища и Бородино, без Сталинградской битвы и боя под Улус-Кертом не было бы России. И это не какое-то пафосное преувеличение, а живая метафизика истории, без которой у народа, у страны нет будущего.

Вроде бы все это элементарные вещи, которые понимает всякий нормальный, вменяемый человек. Но выяснятся, что это не так. Вчера начинающий псковский политик Николай Кузьмин опубликовал в соцсетях пост, посвященный очередной годовщине подвига шестой роты псковских десантников, и вот главная мысль этого дольно сумбурного опуса такая: «А был ли подвиг шестой роты? - Сомневается Николай Кузьмин. - А может, никакого подвига-то и не было?..»

Первая и самая правильная реакция на подобное, с позволения сказать, «откровение»: а зачем, собственно, ты это написал? Зачем вторгся туда, в чем ни бельмеса не понял? Зачем спекулируешь на святом? Зачем устраиваешь пляски на дорогих могилах? Что ты вообще хотел своим «спичем» доказать? Что десантников подставили генералы? Или что они стали жертвами трагических обстоятельств? Что не должны были принять бой? Убежать и остаться в живых? Что зря погибли?

Вот, ей богу, не понимаю. Хотя мотив «выступления» Кузьмина понятен. Он просто хотел лишний раз привлечь к себе внимание. Хайпануть на потенциально резонансной теме. Возможно, им двигало желание уязвить власть, которая сделала из подвига шестой роты своего рода культ, ввела псковских десантников в пантеон национальных героев.

Собственно, здесь Николай Кузьмин ничего нового не придумал, а просто пошел по стопам своих старших товарищей. Вспомним историю карикатуриста Бильжо и публициста Невзорова, четыре года назад попытавшихся развенчать подвиг героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Они тоже задавались вопросом: «А был ли подвиг?». Вот и начинающий политик Кузьмин тоже решил пойти по этому простому глумливому пути. Как и всякий новоявленный Герострат, делает себе имя на осквернении святынь. Отщипывает толику хайпа от славной даты. Тем более, погибшие бойцы уже ничего возразить не могут.

Но обязаны возразить мы. Все, у кого мозги еще не отсохли. И четко и внятно сказать: «Ребята, знаете, что? Подвиг шестой роты, как и подвиг Зои Космодемьянской, как и подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда, как и подвиг миллионов советских людей, - это не повод для вашего идиотского хайпа. Не разменная монета для дурацких дискуссий. Не способ набирать политические очки. И вообще, - не предмет чьих-либо субъективных оценок».

Сегодня, спустя 21 год, подвиг шестой роты - это национальный символ, который освещает наши простые обывательские жизни, придает им высший смысл. Без этих высоких, сакральных смыслов никакого народа нет, а жизнь превращается в животное, обезьянье существование. Поэтому, не надо трогать символы - ни руками, ни ногами, ни, прости господи, языками. Не влезай в сакральное - убьет!

Александр Донецкий