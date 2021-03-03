Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Льготные кредиты от ПСБ
История развития, качества и новых технологий
Где заказать дом мечты?
Подарки, которые не забываются
О социальной активности бизнеса
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
Александр Донецкий Публикаций: 460
03.03.2021 21:541 Реплика Донецкого: Зачем глумиться над подвигом? 02.03.2021 18:308 Реплика Донецкого: Год с «короняшкой» 01.03.2021 16:011 Реплика Донецкого: Так ли уж безобиден фэтшейминг Жириновского? 25.02.2021 16:3020 Реплика Донецкого: Навальный - узник без совести? 20.02.2021 17:207 Реплика Донецкого: Без еды виноватые Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 24.02.2021 12:2222 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора 01.03.2021 09:244 Пскович избил мужчину у дверей храма и переехал его автомобилем 24.02.2021 11:547 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 27.02.2021 21:126 Фотофакт: В Пскове вместе со снегом «растаяла» лестница 25.02.2021 07:3710 В Эстонии заявили об «оккупации» Россией части Псковской области
Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Зачем глумиться над подвигом?

03.03.2021 21:54|ПсковКомментариев: 1

У любого народа есть святые имена, события и символы, над которыми глумиться нельзя. Это - сакральное пространство памяти, без которого невозможна самоидентификация нации. Без князя Невского и генералиссимуса Суворова, без Ледового побоища и Бородино, без Сталинградской битвы и боя под Улус-Кертом не было бы России. И это не какое-то пафосное преувеличение, а живая метафизика истории, без которой у народа, у страны нет будущего.

 

Вроде бы все это элементарные вещи, которые понимает всякий нормальный, вменяемый человек. Но выяснятся, что это не так. Вчера начинающий псковский политик Николай Кузьмин опубликовал в соцсетях пост, посвященный очередной годовщине подвига шестой роты псковских десантников, и вот главная мысль этого дольно сумбурного опуса такая: «А был ли подвиг шестой роты? - Сомневается Николай Кузьмин. - А может, никакого подвига-то и не было?..»

Первая и самая правильная реакция на подобное, с позволения сказать, «откровение»: а зачем, собственно, ты это написал? Зачем вторгся туда, в чем ни бельмеса не понял? Зачем спекулируешь на святом? Зачем устраиваешь пляски на дорогих могилах? Что ты вообще хотел своим «спичем» доказать? Что десантников подставили генералы? Или что они стали жертвами трагических обстоятельств? Что не должны были принять бой? Убежать и остаться в живых? Что зря погибли?

Вот, ей богу, не понимаю. Хотя мотив «выступления» Кузьмина понятен. Он просто хотел лишний раз привлечь к себе внимание. Хайпануть на потенциально резонансной теме. Возможно, им двигало желание уязвить власть, которая сделала из подвига шестой роты своего рода культ, ввела псковских десантников в пантеон национальных героев.

Собственно, здесь Николай Кузьмин ничего нового не придумал, а просто пошел по стопам своих старших товарищей. Вспомним историю карикатуриста Бильжо и публициста Невзорова, четыре года назад попытавшихся развенчать подвиг героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Они тоже задавались вопросом: «А был ли подвиг?». Вот и начинающий политик Кузьмин тоже решил пойти по этому простому глумливому пути. Как и всякий новоявленный Герострат, делает себе имя на осквернении святынь. Отщипывает толику хайпа от славной даты. Тем более, погибшие бойцы уже ничего возразить не могут.

Но обязаны возразить мы. Все, у кого мозги еще не отсохли. И четко и внятно сказать: «Ребята, знаете, что? Подвиг шестой роты, как и подвиг Зои Космодемьянской, как и подвиг жителей и защитников блокадного Ленинграда, как и подвиг миллионов советских людей, - это не повод для вашего идиотского хайпа. Не разменная монета для дурацких дискуссий. Не способ набирать политические очки. И вообще, - не предмет чьих-либо субъективных оценок».

Сегодня, спустя 21 год, подвиг шестой роты - это национальный символ, который освещает наши простые обывательские жизни, придает им высший смысл. Без этих высоких, сакральных смыслов никакого народа нет, а жизнь превращается в животное, обезьянье существование. Поэтому, не надо трогать символы - ни руками, ни ногами, ни, прости господи, языками. Не влезай в сакральное - убьет!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов?
В опросе приняло участие 490 человек
03.03.2021, 22:270 Псковский губернатор поблагодарил Михаила Мишустина за поддержку региона 03.03.2021, 22:060 Шутка словацкого премьера об обмене части Украины на вакцину обернулась политическим скандалом 03.03.2021, 21:541 Реплика Донецкого: Зачем глумиться над подвигом? 03.03.2021, 21:390 Псковичка завоевала титул второй вице-мисс на конкурсе «Краса ВДВ»
03.03.2021, 21:221 Россиянину грозит реальный срок за прогулку без трусов до магазина 03.03.2021, 21:150 С 4 марта подростки смогут посещать псковские ТРК без сопровождения родителей 03.03.2021, 21:101 В Псковской области торговые сети перестали продавать местные овощи 03.03.2021, 20:560 Псковским школьникам предлагают побороться за звание амбассадора своего региона
03.03.2021, 20:450 Островичи поспорили в соцсетях из-за кота на прилавке магазина 03.03.2021, 20:330 «Месяц женской истории» стартовал в центральной библиотеке Пскова 03.03.2021, 20:240 Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд рублей на поддержку НКО в регионах 03.03.2021, 20:120 Псковский губернатор принял участие в межрегиональном уроке мужества
03.03.2021, 20:030 Почти 19 млрд рублей налоговых сборов перечислено в бюджет Псковской области 03.03.2021, 19:550 Интерактив: В Печорах выдрали с корнем два десятка елочек 03.03.2021, 19:520 Петербуржца осудили в Псковской области за контрабанду марихуаны 03.03.2021, 19:330 Обокравший и убивший женщину в Родине пскович оставил деньги в букмекерской конторе
03.03.2021, 19:290 В Пскове ищут желающих стать председателем Себежского районного суда 03.03.2021, 19:191 «Буферные зоны» без свиней создадут вокруг свиноводческих комплексов в Псковской области 03.03.2021, 19:140 Более 50 организаций подали заявки по льготной кредитной программе от Сбербанка 03.03.2021, 19:060 Консультационный центр планируется открыть при сельхозкомитете Псковской области
03.03.2021, 18:575 Путин призвал оградить детей от использования в «хорьковых» целях 03.03.2021, 18:530 В Пскове отмечается рост рецидивной преступности 03.03.2021, 18:400 Названы основные причины отказа в апелляции по приостановлению кадастрового учета 03.03.2021, 18:252 Полиция ищет свидетелей наезда на девочку на улице Юбилейной в Пскове
03.03.2021, 18:180 Следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна в Великих Луках 03.03.2021, 18:130 Николай Романов рассказал, из-за чего псковичи жалуются на сельхозпроизводителей 03.03.2021, 18:110 В Куньинский район поступили мешки для сбора мусора 03.03.2021, 18:010 Совет муниципальных образований подвел итоги года и переизбрал главу ассоциации
03.03.2021, 18:000 Три аварийных дома снесут в Гдове 03.03.2021, 17:561 Ввоз цветов в Россию через границу в Псковской области вырос почти в 18 раз 03.03.2021, 17:560 Образцовый коллектив гусляров выступит в Пскове 03.03.2021, 17:500 Псковский облсовпроф и Специализированная служба Пскова подписали коллективный договор
03.03.2021, 17:440 Аудиолекции по финансовой грамотности предлагают послушать псковичам 03.03.2021, 17:330 Банк «Открытие» нарастил долю цифровых продаж в 2020 году 03.03.2021, 17:280 В Пскове открылся Всероссийский чемпионат ВДВ по боксу «‎Воинская слава»‎ 03.03.2021, 17:262 Николай Романов: Денег на борьбу с борщевиком выделяется много - освоить не можем
03.03.2021, 17:170 Псковские росгвардейцы провели учения с сотрудниками МЧС 03.03.2021, 17:100 Скидка на лечебные программы действует для псковичек в Центре доктора Бубновского 03.03.2021, 17:020 «Мир забытых вещей» покажут псковичам 8 марта 03.03.2021, 16:530 Конкурс брайлистов пройдет в Пскове
03.03.2021, 16:450 В регионе наблюдается рискованная погода для псковских аграриев — Николай Романов 03.03.2021, 16:420 Эстонец умер после прививки вакциной AstraZeneca 03.03.2021, 16:402 Анна Садовникова может возглавить ТИК города Пскова 03.03.2021, 16:360 Выставка «Демонология нашего района» откроется в Пскове
03.03.2021, 16:261 Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия в ПсковГУ 03.03.2021, 16:060 В России вырос внутренний спрос на минеральные удобрения 03.03.2021, 15:590 «Экопром» поставит контейнеры на оборудованные площадки в Палкинском районе 03.03.2021, 15:550 Около 12 км нового барьерного ограждения установят на дорогах Псковской области
03.03.2021, 15:520 Новые формы сбора доказательств по уголовным делам предложил ввести Путин 03.03.2021, 15:490 Осознанные покупки: интернет в помощь 03.03.2021, 15:460 Шесть псковских фермеров смогут получить грант «Агростартап» в 2021 году 03.03.2021, 15:410 Опубликован режим работы музейных объектов в Пскове в праздничные дни
03.03.2021, 15:330 Кража кастрюль и скороводок привела псковича за решетку 03.03.2021, 15:310 Николай Романов: Моя любимая фишка — сравнивать нашу работу с соседями 03.03.2021, 15:290 Юрий Алексеев рассказал о новом подходе к изучению партизанской истории Псковской области 03.03.2021, 15:240 Нагрузка на судей в Псковской области выросла в 2020 году
03.03.2021, 15:184 Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ 03.03.2021, 15:050 Началась трансляция пресс-конференции с Николаем Романовым 03.03.2021, 14:559 Три человека попали в больницу после взрыва в лаборатории ПсковГУ 03.03.2021, 14:521 Псковская женщина: дожить до 8 марта
03.03.2021, 14:510 Огуречный цепень обнаружен у кошки в Псковской области 03.03.2021, 14:490 Путин призвал бороться с ксенофобией и защищать интересы россиян на рынке труда 03.03.2021, 14:480 Водитель «Мицубиси» пострадала в ДТП под Островом 03.03.2021, 14:400 Новый детский сад появится на улице Коммунальной в Пскове к декабрю
03.03.2021, 14:290 22 года тюрьмы получил пскович за убийство и поджог квартиры на Владимирской 03.03.2021, 14:160 «Подстрочник» с Юрием Алексеевым. ВИДЕО 03.03.2021, 14:144 В Псковской области усилят контроль за соблюдением санитарных правил в ТЦ 03.03.2021, 14:113 В России намерены ужесточить наказание за угрозы в адрес полицейских
03.03.2021, 14:010 Псковичка одержала победу на этапе кубка России по ралли 03.03.2021, 13:560 Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию 03.03.2021, 13:490 Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области 03.03.2021, 13:422 Порховский закладчик отправится на 7,5 лет в исправительную колонию
03.03.2021, 13:390 Александр Нестерук озабочен распространением коронавируса в Эстонии 03.03.2021, 13:370 Солнечную и прохладную погоду обещают синоптики псковичам 8 марта 03.03.2021, 13:310 Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области 03.03.2021, 13:271 Две автопарковки появятся в Тямше и Родине
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.