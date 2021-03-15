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Реплика Донецкого: Обидно за Масленицу, блин!

Сегодня начался Великий пост, а вчера мы вроде как проводили Масленицу. «Вроде как» потому, что проводы были ненастоящими, без полноценных народных гуляний, а главное, без самого важного ритуала – сожжения чучела Масленицы. А Масленица без сожженного чучела – это, извините, уже и не Масленица вовсе, не «проводы русской зимы», а так, одно название, пфук. Власти под якобы благовидным предлогом защиты от коронавируса мало того, что фактически отменили праздник, так еще и лишили псковичей главной кульминации, и вот кому от этого сейчас хорошо?

«Лета в этом году не будет», - мрачно предсказывают люди, верующие в приметы. Я не столь категоричен, вот в Изборске, например, как сообщается, чучело все-таки сожгли. Сорок верст не крюк, так что может изборские добрые духи и для жителей Пскова и окрестностей поработают, а вот сам кейс с запретом славного обычая как-то напрягает. Получается, никому ничего у нас уже не надо, много чего мы потеряли за прошедший год, вот и Масленицу похерили. Особенно становится обидно, когда рассматриваешь фоторепортажи из других городов. Красочные, увлекательные картинки. Подмосковье, Нижегородская область, Санкт-Петербург. Покорение масленичного столба, сожжение этого самого чучела. Да еще какое! Креатив! При помощи наряженных девок со специальными огнеметами в руках. Спрашивается: «Почему москвичам, петербуржцам или, скажем, нижегородцам можно, а псковичам нельзя?».

Нам сейчас придумают тысячу отговорок, среди которых главная – все те же ограничения из-за коронавируса. Ладно. Сделаем вид, что поверили. Но выскажу гипотезу. А просто не хотели заморачиваться! Поэтому, и нельзя. Ведь что такое устроить праздник? Работать надо. А так сослался на коронавирус и плюй в потолок. Никакого не то что креатива, а вообще – никаких забот. Коронавирус оправдает и спишет любое безделье, любую лень. А взрослые и дети остались без праздника. Тут поневоле ударишься в ностальгию и вспомнишь былое. А ведь всего-то 11 лет назад Псков претендовал на звание чуть ли не столицы широкой Всероссийской Масленицы!

В середине февраля 2010 гуляли несколько дней на берегу реки Великой, на пляже возле Мирожского монастыря. В организацию праздника вбухали несколько миллионов рублей. Построили потешный городок с рядами, установили паруса с изображениями блинов. Из столицы благословил это дело кинорежиссер Никита Михалков. На праздник прибыли звезды театра и кино вроде актрисы Ксении Раппопорт. Народ в празднике активно участвовал. Ел блины и шашлыки, пил медовуху, забавлялся в конкурсах, покупал товар. А во время ритуала сожжения чучела даже лед на реке Великой трещал, и образовалось некоторое столпотворение, в просторечии - давка. Горящее чучело, фейерверк. Долго потом ту Масленицу 2010 года псковичи вспоминали. Замах-то был эпическим.

Жаль только, не выдержал замысел испытания реальностью. Не получилось у тогдашних губернских властей Всероссийской Масленицы, флагмана событийного туризма. Появились другие приоритеты. И постепенно праздник Масленицы захерел. А нынче, в пандемию, и вовсе сошел на нет. Но посмотрите фото – в других-то местах не сошел. В других регионах продолжают отмечать. И очень даже широко и весело. Значит, что? Дело не в коронавирусе и не в непрухе. Непруха в головах чиновников. Повторюсь: не хотят власти заморачиваться. Их и без Масленицы неплохо кормят. А вот мне нашу псковскую Масленицу жалко. Прям вот обидно, блин!

Александр Донецкий