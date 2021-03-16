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Реплика Донецкого: Великий пост для бедных

Известный опальный православный миссионер Андрей Кураев, запрещенный в служении и недавно лишенный церковным судом сана, написал в Фейсбуке пост, посвященный, извиняюсь за невольный каламбур, Великому посту, точнее, тому, как причудливо иногда эту духовную и телесную практику христиан понимают некоторые православные священнослужители.

Сначала он процитировал высказывание руководителя молодежного отдела Псковской епархии, настоятеля церкви Святых Жен-мироносиц в Пскове отца Константина, опубликованное одним из псковских информ-агентств. Воспроизвожу цитату целиком: «Допустим, настанет война, закроются магазины, начнутся перебои с продовольствием, потом настанет голод. А христианин уже привык поститься, для него пост – это нечто органичное, естественное, то есть умеренное, сдержанное отношение к пище. – Высказался священник. - И если у вас есть этот опыт, вам гораздо легче будет пережить эти тяготы и невзгоды. В блокадном Ленинграде среди подлинно верующих людей, которые всегда соблюдали церковный пост, смертность была гораздо меньше, потому что, в принципе, рацион Великого поста для них был незначительно более богат, чем блокадный рацион».

С подачи бывшего протодьякона Кураева скрин высказывания псковского священника начал гулять по сети, вызывая разнообразные эмоции пользователей: недоумение, удивление, сарказм, даже возмущение. Мол, ах, вот для чего на самом деле нужен пост? Научиться терпеть лишения в случае войны?

Сам же Андрей Кураев, судя по его игровому посту с литературными масками «отца Звездония», «отца Че» и других, скорее все-таки троллил бывших коллег по конфессии, и выводы, которые сделал православный полемист вообще-то уводят нас куда-то очень далеко от постов, как Великого, так и фейсбучного: «Но как же хочется создать синкретическую религию победославия! И для этой цели любые средства хороши. И еще нюанс: о подготовке к грядущей войне <…> говорит священник из верхушки Псковской митрополии. А возглавляется сия митрополия духовником президента. Может, о. Константин услышал что-то тревожное в речах своего хорошо информированного владыки?». Так церковный диссидент высказался об одном из столпов РПЦ.

Сойдемся на том, что последние несколько предложений православного публициста все-таки больше походи на фантазии и домыслы, запущенные в эфир из желания хайпануть и одновременно уязвить оппонентов, но справедливости ради признаем, что некоторые замечания Кураева все же вполне резонны, цитирую: «Я же скучно спрошу: какие статистические данные позволили сделать вывод, будто в блокадном Ленинграде верующие умирали меньше, чем атеисты? <…> в значительной своей доле традиционные церковники получили карточки иждивенцев. То есть самый минимальный набор продуктов. Вряд ли это способствовало их повышенному выживанию».

Тут следует оговориться. Само собой, слова псковского священника вырваны из контекста, в интервью он говорил о христианской аскезе, которая невозможна без соблюдения постов. Неслучайно, посты в тех или иных видах практикуются во всех религиях, от мусульманства до хатха-йоги, что только подчеркивает нашу звериную, животную природу, которую необходимо преодолеть в стремлении достичь просветления, откровения, метанойи, эпифании, преображения и прочих божественных таинств и чудес. Однако, рассказывая об «аскетических упражнениях» на этом светлом пути, отец Константин, что называется, невольно «проговорился» и выдал некую догму, которую мы и без него знали, и о которой обычно принято умалчивать. А именно: о том, что религия вообще и христианство в частности – это утешение для бедных, некий предписанный свыше кодекс (и образ) жизни, рассчитанный на простой народ. Типа: не жили сытно и богато, так и нечего начинать. Поститься надо, и в годы возможных испытаний привычка голодать может помочь нищим людям лучше преодолеть невзгоды, нежели их богатым и сытым собратьям.

Повторюсь: вслух этого отец Константин не произнес, но в его примере (кстати, довольно бестактном, если не сказать - циничном) с блокадным Ленинградом этот социально-примирительный тезис имплицитно присутствует. Кстати, многочисленные комментаторы отца Константина так и поняли: если бедный, постись, соблюдай Божьи заповеди, и будет тебе легче пережить безденежье.

Не будем сейчас рассуждать о том, насколько регулярные посты могли поспособствовать в спасении жизней реальных блокадников, ни исследований, ни статистики на этот счет никто не вел. Известно, что многим людям посты просто-напросто противопоказаны: детям, беременным женщинам, больным, много и трудно работающим физически, тем, кто в дороге. То есть пост это по определению дело добровольное. Отец же Константин, хотел он этого или нет, высказался о посте вынужденном, постничестве нищих. И вот, мол, как раз для этой категории людей – православие то, что надо! Как писал Ницще: «христианство – религия слабых, униженных, рабов» (особо подчеркну, что я уважительно отношусь ко всем конфессиям, уважаю чувства верующих и не передаю тут свое отношение, а лишь привожу слова известного философа).

Отсюда и возмущение в комментариях: «одним, значит, гражданам пост и молитва, а другие – пусть жрут и пьют в три горла? Мы вам не рабы! Не надо нас готовить к великой войне и голодомору!» Это, еще раз оговорюсь, некоторое упрощение мысли священника, он этого прямо не заявлял, но, опять же, он к этим тезисам недвусмысленно подвел, что сразу и заметил такой искушенный православный полемист, как бывший протодиакон Кураев, недавно лишенный сана, и старательно эту болезненную для церковников тему «отпедалировал».

Что касаемо Великого поста, таки да: если вы перестанете на семь недель употреблять мясо, молоко, сметану, яйца и шоколад, а перейдете, как это советуют радикальные постники, исключительно на хлеб и воду, то непременно сэкономите в деньгах. Достигните ли вы при этом вожделенной метанойи, вопрос открытый. Может, и достигните. Тогда и помереть от дистрофии будет, наверное, не страшно. Но лично я бы предпочел голодать не вынужденно, а добровольно, не важно, - по методу доктора Брэгга или канону Андрея Критского.

Александр Донецкий