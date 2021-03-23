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Реплика Донецкого: Зачем запрещать YouTubе?

Новость, которая выносит мозг и рвет шаблон: каждый второй житель России поддерживает цензуру в соцсетях. Таков результат недавнего опроса ВЦИОМ под названием «Социальные сети и цензура: за и против». Так вот, повторю еще раз для тех, кто, возможно, сразу не осознал прочитанное: каждый второй опрошенный в России высказывается в поддержку цензуры в соцсетях.

То есть половина жителей страны не против того, чтобы от них закрывали контент. Притом что, согласно тому же опросу ВЦИОМ, большинство россиян с удовольствием пользуется различными социальными сетями и мессенджерами. К примеру, WhatsApp используют 70% жителей России, «ВКонтакте» - 50%, смотрят YouTube 40% россиян (привет телевизору!), в Instagram заходят 38% жителей России, в «Одноклассники» - 37%. У жителей России в возрасте от 18 до 25 лет показатели пользования соцсетями ожидаемо еще выше: во «ВКонтакте» использует 74% молодых россиян; YouTube - 56%.

Иначе говоря, пол-России сегодня реально живет в соцсетях, и при этом половина из этих живущих в сети добровольно выступает за цензуру контента, которым регулярно пользуется. Вот как это можно понять? Что это? Лично у меня в голове это не укладывается. Ведь требовать запрета информации - это почти то же самое, что пилить ветку, на которой сидишь. Я захожу в соцсеть за информацией, но совсем не против, чтобы меня в ней ограничили. Парадокс! «Ограничьте меня, ограничьте!».

Отчего-то потенциальный ценитель цензуры даже не допускает мысли, что при определенных обстоятельствах отцензурировать могут и его самого.

О цензуре со стороны самих соцсетей, например, Фейсбука и Твиттера, кстати, знают до 75% тех же пользователей. И, как я заметил, эта цензура очень не нравится всем: и государству, которое пытается контролировать соцсети, и самим пользователям соцсетей. Кому ж понравится, когда его вдруг почему-то закрывают? Никому. Ни обычному пользователю, ни такому известному, как пропагандист Соловьев. А вот нате ж вам: половина пользователей - за цензуру, унтер-офицерская вдова, готовая сама себя высечь.

Разумеется, мне возразят: граждане не вообще против цензуры, они против так называемого «сомнительного» контента, то есть рекламы наркотиков, детской порнографии, пропаганды насилия и так далее. Вот этот контент следует запретить. На что лично я могу ответить следующее: ну, собственно, вот это и есть цензура. Поздравляю вас! Что до детской порнографии, так она и так запрещена законом. Так же, как и реклама наркотиков. Непонятно, зачем умножать сущности и дублировать запреты? Вот уже как минимум лет 15 я являюсь активным пользователем соцсетей, но никакой рекламы наркотиков и детской порнографии никогда, как говорится, в глаза не видел. Просто потому, что не искал. Зачем бояться и запрещать то, что тебе не нужно? Зачем поддерживать запреты?

Повторю свой вопрос: как это можно понять?

Объяснение тут самое простое и только одно. На самом деле нашему глубинному народу никакая свобода на фиг не нужна. Свобода – это ответственность. В тех же соцсетях свобода – это возможность выбирать: куда идти, что смотреть? И вот выясняется, что половина пользователей сама решать ничего не хочет и готова делегировать эту функцию неким контролирующим органам сверху, то бишь какому-то дяде, который от имени государства возьмет вас да и запретит.

Когда самих пользователей вдруг закрывают, допустим, администрация Фейсбука, им это, конечно, не нравится, и они сразу начинают визжать. Но это только тогда, когда закрывают их. Других – можно! А большинство почему-то тупо уверено, что их закрывать не будут («Нас-то за что?»), а закрывать будут исключительно других. Они как-то не в силах осознать того простого факта, что не бывает частичной свободы, свободы для избранных. Свобода всегда одна, и это свобода для всех. Свобода как основополагающий принцип. Перефразируя известный афоризм, не бывает «свободы второй свежести».

Запрещая или соглашаясь с запретом, одобряя его, как это сделали участники опроса ВЦИОМ, вы одновременно – в потенции - запрещаете и сами себя. А если вы запрещаете себя, значит, свобода вам на самом деле не нужна. Вы, извините, - рабы.

Вот, 160 лет прошло, как царь-император отменил крепостное право, а психология никуда не делась, и прекрасно проявляет себя при наличии WhatsAppа, YouTubа, Instagramа и Twitterа. Не говоря уж о «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Казалось бы, чего проще: не нужна тебе реклама наркотиков и детская порнография, не ходи туда, где она якобы есть. Это и есть свобода тире ответственность. (Потому что те, кому действительно нужен этот «сомнительный контент», всегда обойдут все запреты). Ан нет: человек с рабским сознанием выступит за то, чтобы запретить себя самого.

Вроде удивительно! Но факт. Который обязательно должны иметь в виду наши записные либералы, весь этот коллективный Шлосберг, когда в следующий раз позовет народ на митинг «за нашу и вашу свободу». В гробу наш глубинный человек видел эту вашу свободу! Если она ему и в интернете, как выясняется, не нужна, так что можно говорить о свободе политической, о свободе выбирать и быть избранным? Нет, ничего этого ему не нужно. За него все решает его господин. В нашем случае - все те же дяди, вещающие от имени государства.

А мы, наивные идеалисты, еще продолжаем удивляться, почему наш народ так пассивен на выборах, и голосует за привычную опцию «партии власти»? А просто так удобней, и думать не надо. Вдруг победит Навальный, и станет хуже? От «нежелательного» контента в соцсетях нас уже защитили, кандидатов назначили, места в органах власти распределили. Что еще надо? И вот в таком конформистском режиме Россия готова существовать десятки лет. Поверьте: никакой YouTubе этому не помеха. Зачем запрещать YouTubе, если его пользователь – раб? Вот и я говорю, что незачем.

Александр Донецкий