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Реплика Донецкого: Штраф за выгул

Представьте себе ситуацию: вышли вы с собачкой погулять, собачка погадила, а через три дня – бац! В почтовом ящике квитанция на штраф в пять тысяч рублей. А потом еще. И еще. И все это в массовом порядке. Скажете, фантастика? Покамест – да. Однако уже сейчас власти (замечу: не в первый раз) задумались об ужесточении закона о содержании домашних питомцев. В частности, о привлечении к ответственности владельцев собак, не убирающих экскременты за своими питомцами во время прогулок. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем традиционном видеообращении к жителям региона.

Цитирую: «Жалоб на эту тему всегда много, но весной их количество просто зашкаливает. Поэтому обращаю ваше внимание, что на федеральном уровне сейчас прорабатываются поправки в закон об ответственном отношении к животным. По ним безответственные хозяева будут получать штрафы от 3 до 5 тыс. рублей. Уже скоро законопроект поступит на рассмотрение Государственной Думы. <…> Похожая норма уже не первый год действует в городе Пскове. Она относится к нарушению правил благоустройства, за которое полагается штраф от полутора до двух тысяч рублей. Ранее эта мера ответственности применялась недостаточно активно, но пока федеральные нормы не вступят в силу, попрошу коллег усилить контроль по этому направлению. Цивилизация не должна заканчиваться границами Финского парка».

Как говорится, и не поспоришь. Оказывается, хоть в чем-то Псков впереди России всей. Одна печаль: похоже, что законодательная норма не сильно-то действует на бытовое поведение в городе граждан с собаками. То есть строгость закона, как обычно, компенсируется у нас необязательностью их исполнения. Две тысячи рублей за оставленную на детской площадке собачью какашку наверняка быстро бы вправили хозяевам собак мозги. Но кто же их выпишет, эти штрафы? Полиция? Народные дружинники? Специально нанятые стукачи? Соседи-энтузиасты? Вы когда-нибудь видели, чтобы полицейские патрули гонялись за собачниками? Собственно, в этом и заключается проблема. Сетовать на запущенность наших городов бессмысленно, пока принятые законы никто, пользуясь безнаказанностью, и не думает соблюдать.

Между тем, всего год назад мы пережили ковидный локдаун. У нас в провинции прошло все более-менее мягко, а вот в Москве все обстояло гораздо строже. Сужу по многочисленным постам столичных друзей в Фейсбуке, которые в подробностях описывали те невеселые дни. И у меня, глядя из Пскова, сложилось полное впечатление, что в столице оруэлловский «Большой брат, который следит за тобой», вовсе не вымысел, а самая что ни на есть насущная, обыденная реальность. Жители, не имевшие цифровых пропусков, но рискнувшие выехать на автомобиле в город, получали затем квитанции о штрафах. А они, как вы помните, были совсем нешуточные – до 30 тысяч рублей. Так работала система видеонаблюдения и фиксации нарушений на столичных дорогах. Практически в автоматическом режиме.

Ничто ведь не мешает перенести подобную практику с дорог в парки, скверы и дворы? Говорят, система распознавания лиц с каждым годом работает все эффективней. Погулял с питомцем, не убрал за ним, получи-ка, голубчик, штраф.

То же самое относится к курильщикам в общественных местах, к тем, кто выбрасывает мусор. Прошлогодний локдаун имени мэра Москвы Собянина показал, что все это не такая уж и фантастика. И в столице все скоро будет, прям как в фильме Спилберга «Особое мнение». Ты только задумался о правонарушении, о том, чтобы выкинуть окурок мимо урны, а тебя уже - за шиворот и в кутузку. Я, понятно, утрирую и осознаю, что мы тут, у нас, в Пскове, отстали от Москвы лет эдак на двадцать. И к нам цифровая неотвратимость наказания за собачье дерьмо придет еще нескоро. Но я верю, что придет. Пока же остается внимать внушениям губернатора Ведерникова в инстаграме и верить, что хотя бы на каких-то собачников они способны подействовать. Кто-то добрый сегодня, выйдя на прогулку с лохматым питомцем, захватит с собой совок и герметичный целлофановый пакетик.

Александр Донецкий