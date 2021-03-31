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Реплика Донецкого: Жертвы абортов

Их с каждым годом в России все меньше. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о сокращении числа абортов в стране почти на 40% за последние пять лет. Громкое заявление прозвучало вчера, 30 марта, в ходе заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. По мнению вице-премьера Голиковой, позитивная тенденция возникла, в том числе, благодаря работе консультантов в центрах медико-социальной поддержки беременных женщин. «Хочу отметить, что за период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры, но, тем не менее, извиняюсь за такое слово, потенциал в этом вопросе еще есть», - сказала зампредседателя правительства.

Ну что, радоваться будем? Сам по себе показатель - почти 40% - выглядит как достижение. Но это, что называется, лукавая цифра. Проблема в том, что одновременно с сокращением числа абортов в России, с того же 2016-го, неуклонно снижается и рождаемость. А о чем это говорит? О том, что просто количество женщин, которые хотят прервать беременность, резко сократилось. В жизнь вступило поколение молодых женщин, рожденных в девяностые, когда Россия как раз и попала в демографический коллапс. Число потенциальных рожениц резко сократилось, так же катастрофически, как и число потенциальных солдат.

Ситуация напоминает официальную статистику по заболеваемости алкоголизмом. Она тоже год от года в России снижается, о чем с оптимизмом рапортуют главврачи наркологических клиник. Но они обычно умалчивают о двух вещах: 1) в статистику попадают только зарегистрированные, то есть попавшие на учет люди; 2) само число алкоголиков стремительно сокращается просто потому, что они умирают чаще трезвенников.

Грубо говоря, алкоголики - это вымирающий вид пациентов. Пожилые алкоголики умирают, молодые люди меньше пьют алкоголь. Кому-то это сравнение может показаться кощунственным. Примерно так же обстоит дело и с женщинами фертильного возраста. Нет, они, слава Богу, еще не вымирают, но их количество действительно с каждым годом все меньше. Пожилые женщины рожать уже не могут, а молодые не хотят. Если прямой связи между числом абортов и показателями рождаемости нет, то между нежеланием женщин иметь детей и абортами самая что ни есть прямая. «Аборт - это просто средство реализовать свое нежелание иметь детей. Если аборты запретить или ограничить, желание от этого не появится», - прокомментировал ситуацию профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

Ну, и понятно, что свою роль играет пропаганда разнообразных способов контрацепции. Нынешние молодые люди стараются не практиковать самый популярный (по той же статистике) метод контрацепции в СССР - прерванный половой акт. Россияне в массе своей научились пользоваться презервативами, которые продаются на кассах в каждом супермаркете. Известно, что 20% абортов в России совершают подростки в возрасте 15-19 лет. Сейчас их тупо меньше, чем еще десять-пятнадцать лет назад, вот автоматически снижается и число абортов.

То есть, делаю вывод: радоваться-то пока особо нечему. Можно радоваться тому, что количество операций, травмирующих здоровье женщин, резко сократилось. Уменьшилось общее число «жертв абортов». Но уменьшилось и число рожденных детей, за те же пять лет - почти на 24%. А число умерших, наоборот, - резко увеличилось. Так называемая «избыточная смертность» в прошлом 2020-м году выросла в России в абсолютных цифрах более чем на 320 тысяч человек, и большинство из них - жертвы коронавируса, сообщил сегодня сайт «Эхо Москвы».

Всего в 2020 году в России умерли 2 миллиона 124 тысячи человек.

Здесь необходимо пояснить, что согласно сделанному в 2018 году демографическому прогнозу Росстата, на этот период прогноз смертности был на 321 тысячу человек меньше. По расчетам, Россия занимает второе место по избыточной смертности - 282 случая на 100 тысяч населения. На первом месте - США, где умерло на 560 тысяч человек больше прогноза. При этом, по данным оперативного штаба, за все время эпидемии в России заразилось более 4,5 миллионов человек, а скончалось менее 100 тысяч пациентов. Вот такая невеселая статистика.

Так что вроде как «радужная» цифра, озвученная вице-премьером Голиковой, о снижении абортов на 40%, при ближайшем, детальном и более пристрастном рассмотрении, оказывается и не такой уж радостной. Федеральная программа «Демография», по моему мнению, провалена, и жителей в России с каждым годом все меньше. Боюсь, что не в столь отдаленном будущем руководству государства придется всерьез задуматься о таких драконовских мерах повышения рождаемости, как законодательный запрет абортов. Почему, нет? Тем более, подобный опыт у нашей страны имеется.

Напомню, в июне 1936 года вышло «сталинское» постановление о запрете в стране абортов. На самом деле это было постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР и полностью оно называлось так: «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» и принят он был исключительно в целях улучшения демографической ситуации в стране. Действовал этот документ вплоть до его отмены, 23 ноября 1955, уже при Хрущеве.

Так вот, запрет абортов с уголовной ответственностью, как для женщины, так и для врача (от двух до трех лет тюрьмы), привел к тому, что уже в следующем 1937-м году рождаемость в стране выросла сразу на 21%! В целом же темпы прироста населения в конце тридцатых и в послевоенные годы (естественно, исключая период Великой Отечественной войны) составляли не менее 20%, что выше показателей Российской Империи (9,3%) начала ХХ века в два раза. Я не пророк и совсем не претендую на это звание, но что-то мне подсказывает, что будущие правители России лет через двадцать-тридцать обратятся к опыту Сталина, но только в еще более радикальных формах: запретят не только аборты, но и контрацептивы как таковые.

Александр Донецкий