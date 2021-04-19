Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Маразм, хлебало и жалобы обывателя

Не знаю, как у вас, а у меня в минувшие выходные сложилось полное впечатление, что мир сходит с ума.

Весь этот нескончаемый поток внешнеполитических новостей выглядел как подтверждение того, что в разных концах планеты дружно слетают с катушек. Какие-то безумные заявления и предложения, невероятные дипломатические скандалы, внезапно обнаруженные западными спецслужбами «скелеты в шкафу», порция очередных откровений Лукашенко, прочие нестандартные «сильные ходы» политиков настоящего и прошлого. Вот, например, бывший президент соседней Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России, цитирую:

«Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, - написал Ильвес в Twitter. - До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».

То есть этот самый Ильвес предложил окончательно захлопнуть пресловутый железный занавес перед носом всех поголовно жителей России, вне зависимости от их политических взглядов, мировоззрений, интеллектуальных и культурных устремлений и так далее. Захлопнуть, и всё. До подобного даже в Германии до начала второй мировой войны не додумались. Ильвес как будто забыл, что у нас и так все границы уже год как перекрыты, и, по сути, вся Европа дружно сидит на локдауне. Но это уже, видимо, не важно. Новости прямо будто взбесились: провокация на провокации. И, поди, отличи, где там фейк, а где факт?

Чехия вдруг обнаружила следы «сладкой парочки» из ГРУ, ценителей Солсберецкого шпиля, Петрова и Боширова, которые, как оказалось, еще семь лет назад пересекали пределы Моравии и якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м году. Плюс к тому разразился дипломатический скандал: Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов за якобы шпионскую деятельность. Россия отвечает Чехии тем же. Между тем, президент братской Белоруссии обвинил «коллективного Байдена» в подготовке покушения на него и его детей. Плюс к тому в Москве арестованы некто Зенкович и Федута, которые якобы готовили на День Победы военный переворот в Минске, в результате которого должны были ликвидировать президента Белоруссии. Якобы некие «белорусские генералы» планировали захватить радио- и телецентры, блокировать силовыми группами верные Лукашенко подразделения внутренних войск и ОМОНа и полностью отключить энергосистемы Белоруссии. В Вашингтоне, естественно, отрицают причастность к какому-либо заговору. Однако, как полагают наблюдатели, если Минску удастся доказать свои предположения, жестко реагировать на агрессивные планы США в отношении ближайшего союзника будет вынуждена уже Россия, и тогда-то мы и узнаем ответ на вопрос: кто у нас настоящий убийца? «Бульканье – и ни одного ответа», – сказал Лукашенко о реакции американского лидера и обещал озвучить в ближайшее время некий «исторический декрет». Что это будет, пока остается только гадать.

А тут еще как бы в пандан подключилась и внутриполитическая повестка: штабы Навального, которые по наводке прокуратуры могут признать экстремистскими организациями, объявили очередную несанкционированную акцию в российских городах.

Вот эта смирительная рубашка уже ближе к телу. Это вам не Чехия, не Эстония и даже не Беларусь. Помимо прочего, это и призрак новой прогулки у псковского фонтана с очередным заходом в «Маму Рому». Притом, что голодающего Навального, как сообщает ФСИН Владимирской области, сегодня перевели в больничку на так называемое «витаминное питание». Так что, строго говоря, голодовка закончилась?

Меня же во всей этой «ситуёвине» интересует один вопрос: скоро лето, а куда бедному обывателю податься?

Вот никуда не денешься, а наваливается седьмым валом вся эта внешнеполитическая хмарь: все эти русофобы Ильвесы, коллективные Байдены, мечтающий замочить батьку Лукашенку и его детей в сортире, чешские дипломаты, умноженные на Петрова и Боширова, штабы Навального и лихорадочные споры о том, кто прав, журналист Нарышкин, призывающий поберечь наши головы от дубинок, или писатель Шендерович, зовущий получить по хлебалу за правду. И остается только вспомнить отчаянные строчки Саши Черного из его хрестоматийного стихотворения с симптоматичным названием «Жалобы обывателя»: «Молю тебя, Создатель (Совсем я не шучу), Я русский обыватель - Я просто жить хочу!».

Александр Донецкий