Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Эффект белорусской бабочки

Кратко о том, что произошло: 23 мая пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич - основатель признанного в соседней с Псковщиной Белоруссии экстремистским телеграм-канала НЕХТА и главный редактор телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Протасевича задержали при проверке документов и отправили в СИЗО. В Белоруссии журналиста обвиняют по уголовным статьям «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок», а также возбуждено дело о совершении «умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности». В целом по этим статьям Протасевичу грозит до 15 лет тюремного заключения.

На фото: Роман Протасевич (facebook.com/pr0tez)

Это информация, а теперь размышления. В зависимости от того, как вы относитесь к президенту Белоруссии Лукашенко, зависит ответ на вопрос: что это было? Спецоперация белорусского КГБ по поимке опасного государственного преступника, каковым в Белоруссии считается Протасевич, или акт государственного терроризма со стороны Лукашенко в отношении пассажиров самолета Ryanair, среди которых большинство - это граждане Евросоюза. Однако для всякого нормального человека ситуация выглядит просто: в чем бы власти Белоруссии не обвиняли журналиста Протасевича, подобный способ поимки «врага государства» представляется полным «зашкваром». Только этим сленговым словечком можно обозначить безумие происходящего в крайней степени, а также тотальный позор. То есть в небе над Белоруссией произошло нечто постыдное, неприличное, мерзкое и неприятное. Соцсети полны негодования, в самом мягком выражении - недоумения. Что это было? Совсем уже у Луки крышняк поехал?

В России даже антизападники, сторонники твердой руки находятся в недоумении от методов, которые применяются белорусскими коллегами. Но есть и те, кто считает, что так и надо поступать с оппозицией, что и в России инакомыслящих нужно выжигать каленым железом, и что именно такие методы заложены у нас в менталитете.

Международный скандал прилагается: некоторые страны уже заявили о готовности закрыть воздушное пространство над Белоруссией для своих самолетов. В свою очередь, МИД Белоруссии заявил, что на Западе ситуацию с рейсом Ryanair политизируют. Как бы там ни было, а личный враг президента Белоруссии Роман Протасевич на нарах. Теперь можно долго рассуждать о якобы нарушении международных норм безопасности полетов, о том, как должен был поступить пилот, лететь в Вильнюс или сажать самолет в Минске, факт остается фактом: президент Лукашенко одержал очередную победу над оппозицией. Показал, что даже в небе оппозиционерам нет от него спасения. Продемонстрировал свою силу, то, что он контролирует ситуацию не только на земле, но и в небе Белоруссии, на международных рейсах. Сила есть - ума не надо. Теперь можно долго обзывать Лукашенко «непризнанным президентом», «диктатором» и даже «людоедом», как это делают сейчас многочисленные либеральные публицисты, но все это по правде - лишь сотрясание воздуха. Протест сдулся, оппозиция разгромлена, а у Лукашенко целый президентский срок впереди. Вот так на самом деле обстоят дела.

Кто-то, разумеется, задаст вопрос: «Ну, и какой из всего этого мы должны сделать вывод?». Никакого. Кто хотел, все выводы уже сделал. А я только предложил посмотреть в зеркальце. Потому что Беларусь для нас сегодня – это такое как бы волшебное зеркальце, в котором мы можем увидеть один из вариантов своего будущего. Эдакий, если хотите, «эффект бабочки». Метафора, может быть, и не совсем точная, зато наглядная. Посмотри на Белоруссию, узнаешь, что может случиться в России. Через полгода, год? Кто знает?

Александр Донецкий