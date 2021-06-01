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Реплика Донецкого: Поймай Горожанко, если сможешь

Очередной скандал в рядах несистемной оппозиции.

Фото: twitter.com/teamnavalny/

Фабула резонансного сюжета такова: 16 апреля в интернет была слита база электронных адресов и личных данных людей, зарегистрировавшихся на митинг на сайте «Свободу Навальному!». Получилось так, что навальнисты фактически подставили своих сторонников. Само собой, руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков принялся оправдываться: мол, базу слил некий завербованный спецслужбой бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (организации, признанной Минюстом иностранным агентом). Прошло полтора месяца. И вот вчера ФБК назвал человека, якобы укравшего базу данных с сайта «Свободу Навальному!». По мнению сотрудников ФБК, предателем оказался известный политический активист из Санкт-Петербурга, многократный кандидат-неудачник от партии «Яблоко» на выборах разного уровня, проработавший в фонде четыре года, Федор Горожанко, до увольнения в 2019 году занимавшийся рассылками и знавший секретный API-ключ.

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Сотрудники ФБК предположили, что Горожанко взломал базы имейлов банально ради денег. До недавнего времени у него была задолженность по микрокредитам в размере 96 тысяч рублей. Но уже в начале апреля он внес на свой счет наличными сначала 245 тысяч рублей, а затем еще 995 тысяч рублей, то есть всего 1 миллион 240 тысяч рублей. Вот на основании этих данных сотрудники ФБК и сделали вывод, что к краже данных причастен именно Федор Горожанко.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что действия Горожанко, по его мнению, подпадают аж под четыре статьи Уголовного кодекса, связанных с нарушениями неприкосновенности частной жизни и компьютерной безопасности. «Неумелый хакер Горожанко оставил буквально свои отпечатки пальцев на месте преступления. Сомнений тут не может быть никаких. <…> Горожанко совершил уголовно наказуемое преступление. В Уголовном кодексе есть статья 272 - неправомерный доступ к компьютерной информации с корыстным мотивом. В данном случае это персональные данные», - заявили в ФБК. Зная любовь навальнистов к судебным тяжбам, можно предположить, что дело Горожанко продолжится в суде.

Сам Федор Горожанко в интервью различным изданиям свою причастность к сливу данных полностью отрицает. Дескать, микрокредиты - это обычная подстава мошенников, миллион с лишним рублей он заработал сам, а директор ФБК Жданов просто нашел в его лице «крайнего». «Конечно, неприятно. Но я это переживу», - сказал Горожанко.

Для Псковщины вся эта мутная история, как говорится, «отсвечивает» еще и потому, что Федор Горожанко - сын известного на Псковщине оппозиционного деятеля, соратника Льва Шлосберга Константина Горожанко, автора и главного редактора интернет-паблика «Граждане Гдовского края». Цитирую Федора Горожанко: «Еще и моего отца приплели. Зачем? Мой отец депутат в Псковской области, избирался от «Яблока» и спасает город от мусорной свалки. Зачем вешать его портрет в расследовании? Чтобы что сделать? Сказать, что партия «Яблоко» такая плохая?». В свою очередь, отец предполагаемого «предателя» сейчас всячески топит за сына, цитирую Горожанко-старшего: «С той же уверенностью можно было утверждать, что это Федя заманил Навального в Россию под верный арест или поджёг Чикаго в 1871 году».

Я нарочито употребляю такие слова, как «якобы» и «предполагаемый», потому что на самом деле мы, разумеется, не знаем, кто здесь врет: ФБК или обвиненный в предательстве Горожанко? Однако непреложный факт заключается в том, что вся эта история, кто бы ни был виноват, выглядит предельно омерзительно. И это называется «наша оппозиция»? Если Горожанко украл данные и, как утверждается, продал их спецслужбе или администрации президента, то это, конечно, однозначно дурной поступок, но еще хуже, что внутри ФБК занялись охотой на ведьм и ищут крайнего. Сами. Собственными своими лапами. Хотя всякому нормальному человеку было понятно, что изначально организация митинга Навального с этой их электронной регистрацией сторонников и есть масштабная такая подстава, организованная Волковым и Ждановым, ибо, если вы не в состоянии сохранить имэйлы своих сторонников, то теперь вся ваша публичная возня с ловлей каких-то там маленьких «горожанок» выглядит особенно жалко и отвратительно.

При этом показательно, что из всей псковской либеральной тусовки никто, ни светоч Шлосберг, ни какой-нибудь Малов, ни журналист Камалягин, не выступил в поддержку Горожанко, будто и нет его, будто испарился, превратился в никнейм, хотя еще совсем недавно вроде был как «свой». И это происходит не в первый раз. Когда в скандалы вляпывался активист «Яблока» и «Открытой России» Александр Захаров, Шлосберг и Ко точно так же хранили, уж не знаю - стыдливое или презрительное, молчание. Теперь вот в историю вляпался Горожанко-младший, и опять абсолютно ожидаемая реакция - тишина, что весьма красноречиво характеризует эту публику.

Собственно, что в очередной раз высветила вся эта неприятная и мутная история? Повторюсь, высветила в очередной раз. К сожалению, нет у нас никакой «Прекрасной России будущего», нет людей с хорошими лицами, нет никаких «воинов Света», о которых пел Сергей Михалок из группы «Ляпис Трубецкой», а есть только какие-то корыстные мелкие людишки, готовые за миллион двести тысяч рублей загнать оппонентам базу своих сторонников. А если это, допустим, вранье, то получается, что другие мелкие и корыстные людишки, дабы отмазать себя, готовы найти «крайних», ничем не брезгуя, готовы выворачивать грязное белье на публику, стучать, подставлять друг друга, клеветать, придумывать какие-то странные версии на пустом месте.

Весь ужас (и даже трагедия!) ситуации в том, что, постоянно предъявляя себя обществу в качестве некой «альтернативы власти», неких как бы «моральных камертонов», эти люди на самом деле ничем от этой власти, как они ее изображают, не отличаются. Вот что на самом деле опять показала вся эта история с Горожанками, Ждановыми, Шлосбергами, Маловыми и иже с ними. И от всего этого становится мерзко и горько на душе. Вот так посмотришь на этих людей со светлыми лицами, на их взаимные претензии, обвинения, поклепы, кривляния и поиски «иуд», плюнешь в сердцах и воскликнешь: «Да пошли они на!»

Александр Донецкий