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Реплика Донецкого: На ветке, как и в клетке, только прутья редки

08.06.2021 18:25|ПсковКомментариев: 1

Оппозиционный политик, бывший председатель «Партии перемен», бывший депутат Госдумы шестого созыва от «Справедливой России» Дмитрий Гудков уехал из России. Уехал после того, как его задержали и продержали на нарах пару суток, а потом отпустили, но якобы намекнули, мол, давай, парень, сваливай, пока не поздно, вот Гудков подумал немного и свалил.

 

Отъезд Гудкова, который вроде как собирался в этом году баллотироваться в Госдуму, сегодня главная тема для обсуждений: правильно сделал Гудков, что свалил, или неправильно? Надо было, как Навальный, биться до конца с Левиафаном, или, раз уж Левиафан разжал челюсти, быстро собирать манатки и драпать? Вот не знаю. Лично для меня политик Гудков какой-то мутный, как говорили раньше, «блатной». Папа его, Геннадий Гудков, бывший гебист, хотя, как говорят, бывших гебистов не бывает.

Если посмотреть на политическую биографию Гудкова-младшего, хотя бы в изложении Википедии, то увидишь, что он, на самом деле, белый и пушистый: то он с властью, то он против, то с «Яблоком», то с Ксенией Собчак, и всем известно, что он сотрудничал с кремлевскими кураторами, все телефонные разговоры давно опубликованы, и вот нате ж: даже такому безобидному бархатному оппозиционеру, как Гудков, наконец сказали: «Хватит, Дима, выеживаться. Намек понял? Давай, не отсвечивай. Вали!».

Он и свалил. Думаю, правильно сделал. Мало желающих повторять подвиги Навального. Но надо понимать, что стремительное бегство Гудкова – очередной симптом надвигающегося тоталитаризма: я даже не стану шутить про в сто тысячный раз пробитое дно и закрученную гайку – эта шутка юмора устарела еще в позапрошлом сезоне «Ходячих мертвецов». Надоело и не смешно.

Но вот как раз в тои день, когда Гудкова отпустили из околотка с вещами, «Левада-центр» (напомню, включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) опубликовал свежий опрос про свободу и права, и вот его результаты не могут не озадачить. Слушайте, ребята, Гудков и другие! А ведь страшно далеки вы от народа. Согласно опросу иноагента «Левада-центр», 64% россиян так или иначе ощущают себя свободным людьми, и только треть, 35% – не ощущают.

Да, тенденция есть: доля респондентов, которые чувствуют себя свободными людьми, несколько снизилась за последние несколько лет: с 69% в 2014 году, то есть за семь лет, на 5 процентов. Доля тех, кто ощущает себя несвободным с того же 2014 года неуклонно растёт: с 22% до 35% в мае 2021 года. И все-таки две трети населения России прекрасно себя чувствуют (а может, чувствуют и не очень), но главное, ощущают, что живут в свободной стране!

А!? Каково? Вот это состояние и называется когнитивный диссонанс. Гудковы, Шлосберги и прочие яковенки круглые сутки тараторят, как подорванные, про «кровавый режим», про иноагентов, лишение пассивного избирательного права всех, кто помогал навальнистам, про то и сё, а народ орет в караоке песню Кипелова: «Я свободен! Словно птица в небесах! Я свободен. Я забыл, что значит страх». Вот что бы это значило? Как это объяснить?

В детстве у меня был любимый поэт, стихи которого мне очень нравились, – Олег Григорьев. И у него было такое стихотворение:

- Ну как тебе на ветке? -

Спросила птица в клетке.

- На ветке, как и в клетке,

Только прутья редки.

Поясню, что четверостишие это было опубликовано в детском альманахе «Дружба» 1969-го года издания, в тоталитарном СССР, я его читал, как и все советские дети, и, только повзрослев, понял, о чем оно – про страну, где одна половина населения сидит, а другая эту половину охраняет. Как такой подрывной стишок проскочил драконовскую цензуру, я не понимаю, но значит, не такая уж и драконовская она тогда была, и прутья в стране действительно были редки.

А как с прутьями сегодня? Для меня нет сомнений в том, что за последние десять лет свободы, которая, по крылатому выражению бывшего президента Медведева, лучше, чем несвобода, в стране стало гораздо меньше. Вот конкретно для пишущего меня. Мне запретили употреблять на письме многие слова, запретили писать на многие темы, смотреть матерные фильмы и спектакли. Мало того, меня банит уже сам Фейсбук – вот он, перед глазами, на экране, со своими отмороженными фемками и сторонниками БЛМ, выпиливающими меня за слово на букву «н».

Так что я, увы, в числе тех 35%, которые ощущают себя не шибко свободными. Или, точнее, не такими свободными, как прежде. Я уж молчу про 90-ые и начало нулевых. Но так ли уж все это на самом деле для меня важно? Вот ей богу: гораздо важней вопрос: а что я завтра буду жрать?

Думаю, что для большинства из тех 65%, кто свободен, именно этот вопрос самый главный, а вовсе не то, кто окажется в Думе – Жириновский или Захарка Прилепин. На пеньках, так на пеньках, проголосуем. Поэтому, для большинства моих соотечественников насчет свободы – все ок. Гудкову тоже хорошо: ему есть на что и куда валить. А нам валить некуда и не на что. А главное, незачем. В общем, народу не до пустяков. Вот, буквально минуту назад придумал шутку. «Вы еще думаете о свободе? Тогда мы идем к вам!»

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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