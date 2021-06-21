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Реплика Донецкого: Пока ковид не трахнет, чувак не перекрестится

21.06.2021 18:31|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

 

Ну, вот и я ширнулся. В смысле - получил первую дозу «Спутника V». Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Запись на вакцинацию живьем заняла у меня примерно пять минут. Возвращаясь со студии «Эха» домой, зашел в Псковскую районную поликлинику на улице Кошевого. Спросил в окошке регистратуры, как записаться на прививку от ковида. Меня направили в кабинет №45. Кабинет №45 находился в пяти шагах от регистратуры. Женщина в кабинете спросила: откуда я, и в какой день желаю привиться, в субботу или в понедельник? Я ответил, что из Пскова, и мне удобно в понедельник. Она записала мою фамилию, год рождения и номер телефона в журнал и сказала, что в 9.30 я должен быть в поликлинике с паспортом, полисом и СНИЛСом.

Сегодня с утра я был на месте. Очередь в регистратуру заняла у меня примерно полчаса. После чего я оказался на втором этаже в кабинете №20, где заполнил анкету. Молодой веселый доктор спросил, какой вакциной я хочу уколоться, «Спутником» или «Эпиваком»? Я выбрал «Спутник». В процессе заполнения анкеты мы довольно мило побеседовали о страхах вакцинирующихся: будет ли стоять после прививки, и не вырастут спустя полгода рога? После чего меня перенаправили в третий кабинет, где, собственно, воткнули дозу в плечо. Укол оказался абсолютно безболезненным. Медсестра предупредила, что в случае повышения температуры нужно принять жаропонижающее. Я спросил, можно ли мочить место прививки, а то говорят, что якобы нельзя в течение трех дней. Она ответила, что мочить можно, потому что ну а как - жара, лето. Просто не надо тереть мочалкой. И все. На процедуру ушло ровно пятьдесят минут.

Зачем я все это так подробно рассказываю? А затем, что по статистике у нас в стране до сих пор из десяти человек привиты от ковида 16%, то есть полтора человека. И многие из непривитых, такие же, как и я, не какие-то жуткие ковид-диссиденты или отмороженные антиваксеры, а… Скажем так: ждуны, или чересчур задумчивые люди, которые привыкли созерцать реальность как бы со стороны, которым лень оторвать задницу от дивана, которым чужда вся эта суета, типа «все побежали, и я побежал». Но тут вдруг выяснилось, что побежали далеко не все, и как-то начала работать от обратного инерция большинства: все чего-то ждут, и я тоже жду. Вот еще, понимаешь, где-то записываться, куда-то звонить, тащиться, чего-то предъявлять, и вообще поликлиника - не самое приятное место на земле. Там, врачи, пациенты. Авось, само рассосется. Оно мне надо?

На самом деле - надо. Само, как видим, не рассосалось. А только усугубилось. Ковид, холера такая, не спит. Теперь в новой своей мутации под названием «дельта». Особо агрессивный индийский штамм атакует. Если б я знал, что он явится к нам в начале июня, привился бы еще два месяца назад, в начале апреля. Но все мне было недосуг. То понос, то золотуха, то взасос, то бытовуха. И таких, как я, которые планировали, но все тянули и тянули резину, много.

По той же статистике, в России планирующих привиться в ближайшее время, но так и не привившихся целых 28%, то есть почти треть населения. Вот, дождались аврала, добровольно-принудительной вакцинации, к которой пришла страна на фоне третьей волны. В фейсбуках сейчас по этому поводу развернулся прямо-таки священный, извините за мой французский, le srat. Антипрививочники бьются с прививочниками с таким остервенением, будто речь идет о родовой чести: изменяла бабушка дедушке с водолазом, или нет? И немудрено: 20% россиян с решением о вакцинации не определились, а 37% категорически не хотят делать прививку. Здесь мы, увы, впереди планеты всей. В США таких упертых антиваксеров почти в два раза меньше - 20%, во Франции и Австралии - по 17%, в Германии - 16%. При этом в США уже привиты 59%, и планируют это сделать 10%. Во Франции привиты 54%, в Германии - 50%. И так далее. Смотрите свежую сравнительную таблицу.

Печальное открытие. Мы, Россия, по факту оказались самой дремучей страной, с сознанием населения на уровне крестьян примерно середины восемнадцатого века, когда Екатерина Великая насаждала картошку высочайшими указами и собственноручно прививалась от оспы. Темный же народ империи никак не желал не то чтобы прививаться, но и выращивать «земляные яблоки». А что вы хотели от страны, где по телеканалам чуть не круглые сутки транслируют битвы экстрасенсов и рассказывают о том, что египетские пирамиды построили инопланетяне? Вот и разгребаем. И огребаем по полной. Пандемии конца и края будто и не видно. Некоторые даже считают, что нам с ней теперь жить. Что ковид - это если и не навсегда, то очень надолго.

А коли так, тянуть резину тем более бессмысленно. Если при прочих равных прививка дает более легкое течение болезни, то стоит привиться, и снова уповать на русский авось, надеясь, что и на этот раз пронесет, то есть не подхватишь вирус, пока в организме не выработались вожделенные антитела. Не буду сейчас повторять избитые истины, которые в СССР были известны всякому школьнику средних и старших классов, а ныне превратились в какое-то Откровение от Иоанна, требующее чудесных подтверждений. Вот пока в громах и молниях не явится Святой Ковид, ликом черен и прекрасен, и не возгласит: «Привейся!» - наш народ не перекрестится. Ребята, Святой Ковид если и явится, то в форме острой простуды и обширного поражения легких. Но так уж, видно, у нас на роду написано. Пока ковид не трахнет, чувак не перекрестится.

Александр Донецкий

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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