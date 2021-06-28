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Реплика Донецкого: Киркоров как оружие возмездия

Шесть дней назад короля российской попсы Филиппа Киркорова включили в список тех, кто представляет «угрозу национальной безопасности Украины». Соответствующее сообщение появилось на сайте Министерства культуры и информационной политики соседнего государства. В ведомстве пояснили, что это сделано автоматически, «на основании соответствующего письма из Службы безопасности Украины». Таким образом, на Киркорове в Киеве и его окрестностях был поставлен большой и жирный крест. Киркоров на Украине кончился.

Дело в том, что, согласно украинскому законодательству, запрещено транслировать передачи или фильмы с участием лиц, попавших в выше указанный список, а также запрещены гастроли. Конфуз же заключается в том, что Филипп Киркоров давно и вполне заслуженно получил от государства под названием Украина звание Народного артиста Украины. Было это, понятно, еще до воссоединения Крыма с Украиной, и вот теперь Киркоров попал под запрет.

Раздосадованный и, видимо, всерьез обиженный Киркоров молчать не стал и выпустил ролик с комментарием инцидента, цитирую: «Внесение в чёрный список народного артиста Украины — это уже абсурд. Некоторые недалёкие чиновники пытаются набрать бонусов, паразитируя на националистической пропаганде. Такие люди не понимают, что творчество сейчас не запретишь. Спасибо вам. Вы своей глупостью делаете меня популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Это не Киркоров, это ненависть к России, она захлёстывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть».

Но самое удивительное произошло вчера. Оказалось, что Филипп Киркоров представлял угрозу Украине всего пять дней. В воскресенье, 27 июня, Министерство культуры и информационной политики Украины исключило Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Опять же, по сообщению, этого потребовала всё та же СБУ.

Во, ребята, дают! Лихо работают, ничего не скажешь! Успевают снять шаровары и натянуть стринги для стриптиза прямо в воздухе. В момент исполнения гопака. Прыжок – и из позорного списка артиста долой! Сначала, значит, запретили нашего болгарина. А потом обратно разрешили. Не иначе «старый друг Киркорова», президент Зеленский посодействовал? В любом случае выглядит вся это история нелепо и смешно. Дважды. Сперва, когда запрещали Киркорова. Потом, когда разрешали. Киркоров оказался запретителям не по зубам. Вот что попса животворящая с людями делает! Это уже не попса, а какое-то идеологическое «оружие возмездия».

Сам, Киркоров, кстати, в том же видеообращении заметил, что, несмотря на случившееся, «будет продолжать любить Украину. Но только не как государство, а как страну». «Мне хочется пожелать, чтобы власти их страны подружились как можно скорее со своей головой. А в моём доме будут продолжать звучать украинские песни, гостить украинские гости. Потому что наша любовь с народом и творчеством взаимна», — заявил Народный артист Украины.

Что к этому конфузу можно добавить? Не понимаю я украинские власти. Так, ребята, вообще-то нельзя. Сначала запрещать Киркорова, потом обратно разрешать. Нужно быть последовательными. Ну и что, что Киркоров – народный артист Украины? Да пусть хоть трижды народный артист! Путина хвалил? Хвалил. Этого достаточно, чтобы запретить все телешоу и гастроли с участием певца.

Фото: донэллиот.рф

Я, понятно, сейчас иронизирую. Чиновники из министерства культуры и СБУ знают не хуже меня, что попали в настоящий «эпик фэйл». В очередной раз все увидели, чего стоят их списки, в которые включены десятки фамилий и сотни произведений искусства, и вот это уже не шутки. Если же говорить всерьез, то ситуация более чем печальная. Ведь Киркоров действительно получил звание Народного артиста Украины не за красивые глаза.

Долгие годы Филипп Киркоров работал на Украине и для Украины – и это не только многочисленные шоу и концерты. Например, Киркоров готовил и продюсировал украинских певцов для выступлений на конкурсе Евровидение, не вылезал из украинского телевизора. То есть, по сути, занимался тем же самым делом, что и нынешний президент Зеленский. Опять же, напомню для тех, кто, возможно, забыл: Зеленский - автор идеи и создатель популярного телесериала «Сваты». Через культуру, через фильмы и песни, Киркоров и Зеленский связывали два братских народа, вместе делали культурное пространство единым.

Разумеется, мне возразят, что все это было давно, по крайней мере, семь лет назад, и все это быльем поросло, «никогда мы не будем братьями». А я на это отвечу, что вся мировая история утверждает обратное. Взять, к примеру, ту же любимую нами «це Европу», тех же немцев с французами. Уж как друг с другом воевали долгие года, в прошлом веке миллионы в землю положили, а вот нате ж – сначала на обломках нацизма возник «союз угля и стали», а потом и Евросоюз. Сейчас в Европе ближе двух стран, чем Германия и Франция, нет. Вроде и не братья, а по сути, один народ. И по факту и де юре. «Ширше» и глубже надо на ситуацию смотреть, в исторической перспективе, не только назад, но и вперед. К людям быть мягче. И беречь таких, как Киркоров. Он – национальное достояние обеих стран. Когда закончится смута, когда смоет в небытие всякую националистическую нечисть, Киркоров, как Феникс, восстанет из пепла, напялит на башку свои любимые перья, вылупит свои болгаро-армянские глаза, и споет какую-нибудь объединяющую песню. Что-нибудь из репертуара Софии Ротару. «Мій рідний край», например.

Александр Донецкий