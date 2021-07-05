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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Дневник ковидных наблюдений

05.07.2021 20:16|ПсковКомментариев: 0

По официальным данным, за прошедшие сутки на Псковщине ковидом заразились еще 140 человек, пять - умерли. Рост заболеваемости в течение минувшей недели - 30%. В Псковской областной инфекционной больнице впервые со дня открытия понадобились дополнительные реанимационные койки. В целом по стране смертность от ковида растет: каждые сутки в России вирус забирает в среднем по 600 жизней.

 

Ситуация, мягко говоря, тревожная. Третья волна, отягощенная индийским штаммом «Дельта», - вот она, уже здесь. А антипрививочники все никак не уймутся. Мало им хамить в комментариях, так они уже пишут мне в личку. Задают дурацкие вопросы, типа: «Зачем ты вообще об этом говоришь и пишешь? Почему топишь за вакцинацию? Тебе что, платит за это администрация Псковской области? Власти тебя купили?».

В силу пролетарского происхождения мне довольно трудно удержаться от ответного хамства, но я все-таки попробую. Отвечаю сразу всем. Я пишу и говорю про пандемию просто потому, что это самая горячая тема в последние полтора года, и в нынешнем июле она, увы, стала еще горячей, а я профессиональный журналист, обозреватель «Эха Москвы», и писать и говорить на актуальные темы – это просто моя работа.

За вакцинацию я выступаю потому, что в школе мне нравился предмет под названием биология, и я в общих чертах представляю, что такое вакцина, и для чего она предназначена. Локдаун и массовая вакцинация – единственные на сегодня реальные способы справиться с эпидемией. На локдаун власти нашей страны пойти не готовы, значит, остается массовая вакцинация. Пусть она будет даже принудительная, если добровольная не дала результата.

Естественно, никакая администрация Псковской, или какой-либо другой области, например, Тверской, мне ничего не платит. С чего бы это? Дураков нет. Зарплату мне платит мой работодатель, а работаю я в маленьком частном СМИ под названием «Эхо Москвы в Пскове». Вот и все.

Вроде бы самоочевидные вещи, но их, оказывается, необходимо проговаривать, поскольку они, как ни странно, являются аргументами в спорах. Логика «железная»: если ты за прививки, значит, тебе заплатили. Не столь важно, кто: мировое правительство, администрация той же Тверской области, лично губернатор Ведерников. Ага, пришел и из кармана мятую купюру достал. Спасибо.

Пандемия неожиданно высветила одну простую, но неприятную вещь: сколько же в стране агрессивного, малообразованного хамья, забаррикадировавшегося в соцсетях! Уровень бреда антипрививочников зашкаливает все мыслимые и даже немыслимые пределы. И тут невольно задаешься вопросом: откуда это взялось? Откуда эта чудовищная неудобоваримая бредятина? И у меня на сегодня ответ один. Так действует страх. Простой человеческий страх, который напрочь выключает мозги.

Особенно убийственно страх действует, когда вдруг обнаруживается, что никаких особо мозгов-то у индивида нет, и биология в школе давалась ему с трудом. Учитель натянул тройку, чтобы не портить выпускнику аттестат, и пошел человек в жизнь, смотреть непрекращающийся эфир РЕН-ТВ про заговоры мировой закулисы, плоскую Землю и незримое присутствие рептилоидов.

Тридцать лет наш народ жрал эту галиматью тоннами и заряжал от телевизора, ударенного Чумаком, баночки собственной мочи. И что же мы теперь от народа хотим? Чтобы строем пошел вакцинироваться? Нет, липкий предательский страх придумает, сочинит, соорудит тысячи отмазок от прививки: про то, что лучше переболеть настоящим ковидом; про то, что вакцина – якобы негодная; про то, что завтра от «Спутника V» вырастут рока, как у оленя, и так далее, так по порядку. Не буду повторять весь этот бред, я от него устал. И вот что с эти страхом, иррациональным, бросающим то в пот, то в истерику, делать?

Думаю, ничего не надо делать. Понять и простить. Пусть истерика, пусть бред, даже хамство – пусть. Это реакции маленького напуганного ребенка. В принципе, все нужные решения властями уже приняты. Никаких ковидных бунтов, конечно, не случится, и глубинный наш народ на прививочные пункты все-таки пойдет. Поматерится в соцсетях, похамит, побурчит для приличия, но пойдет. Никуда не денется.

Потому что надо же как-то дальше жить? Ходить на работу и посещать культурные события. Кто-то хочет ездить по стране и за границу. А без справки сделать это затруднительно. Выбор тут невелик: либо – прививка, либо – в лес, в резервацию, плясать вокруг костра с голой жопой. Большинство выберет прививку, то есть цивилизацию.

И постепенно страна вернется к нормальной жизни. Да, с регулярными прививками, но года через два-три, уж не знаю, сколько продлится вся эта ковидная эпопея, народ будет вспоминать нынешнюю истерику с улыбкой: «Надо же, какими мы были дураками». Или вообще ничего не будет вспоминать. Человеку свойственно вытеснять неприятные воспоминания: «Здесь помню, а здесь – не помню».

Александр Донецкий

Теги: #вакцинация #коронавирус #прививки
Источник: Псковская Лента Новостей
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