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Реплика Донецкого: Злой ROC под музыку Чайковского

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Согласно опросу ВЦИОМ, 97% россиян не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх в Токио. Я вот, признаюсь, тоже не знаю. Сейчас задумался: напряженно зашевелил извилинами, и… никого не вспомнил. Одна Хоркина пришла на ум. Но Хоркина была, хрен знает когда. Хоркина давно уже тетенька и бывший депутат Госдумы. А как же новые олимпийцы? А их как будто и нет. Точнее, они как бы есть, но мы о них ничего не знаем. Вот, 97%, в том числе и я, не знают. Вот это да! Мы и не заметили, как очутились в какой-то новой реальности. Помните, раньше пели голосом Магомаева? «Мы верим твердо в героев спорта! Нам победа, как воздух, нужна… Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!». Не верим. Как воздух, победа не нужна?

Вот так очередной «успех» пропаганды патриотизма! (здесь включилась опция «сарказм», а слово «успех», разумеется, в кавычках). А почему? Что произошло? В той же легендарной песне был такой текст: «Будет небесам жарко! Сложат о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно!». Честно, говорите? И это после всех антидопинговых скандалов, из-за которых спортсмены из России лишились на Олимпиаде государственного флага и государственного гимна? Может быть, в этом корень проблемы? То есть, по факту: в полном, абсолютном провале олимпийского движения в России. Давайте уж назовем вещи своими именами. Ситуация который год позорная. И не надо все сваливать на козни Запада. Козни, может, и есть, но и пробы с допингом тоже имеются. Давайте не будем кривить нашей коллективной душой. Если бы все спортсмены были реально «чистыми», без следов пресловутого мельдония в моче, то и не было бы нынешнего олимпийского позора. Без гимна, без флага. Мы не на Первом канале сидим, нам не надо делать вид, что весь мир на нас ополчился и сделал из наших героев «терпил». «Терпилами» их сделали функционеры от спорта. И никто за это так и не ответил. Будто так и надо.

Очевидно, что именно позором, который лезет в глаза, и объясняется тот факт, что в этом году пропаганда как-то пропустила возможность покуражиться на спортсменах. Уж больно картинка невыгодная. Напоминающая о грустных реалиях. Конечно, огромный вклад в столь печальное положение вещей внес ковид. Нечто похожее с отношением к Олимпиаде происходит не только у нас в России. Что такое Олимпиада без зрителей? Это какой-то нонсенс. В самой Японии, судя по новостям, Олимпиаду чуть ли не прокляли. Простые японцы, во всяком случае, значительная их часть, вовсе не в восторге от крупнейшего спортивного события четырехлетия. Людям тупо не до спорта, не до зрелищ. Люди боятся, и людям хлеба давай. Какие уж тут рекорды, и какие имена?

И все-таки, мне представляется, проблема не только в ковиде. Дело именно в том, что из-за бесконечных допинговых скандалов спортсмены как бы перестали представлять страну. Спортсмены представляют не государство, а прежде всего самих себя, ну, еще свои федерации, олимпийский комитет России. Под музыку Чайковского. Вся прежняя схема воспитания патриотизма на спортивных достижениях сломалась. Государство не смогло, не сумело защитить спортсменов, которые остались один на один с карательными антидопинговыми службами. Из дела доблести и геройства спорт превратился в какое-то рисковое сомнительное мероприятие. Завоеванную ценой потери здоровья, заработанную потом и кровью медаль в любой момент могут отнять. А имя предать сначала анафеме, а потом забвению. В такой ситуации трудно представлять страну. И штатные пропагандисты понимают это лучше всех. Вот и нет никаких новых героев спорта. Мало ли что? Лучше не привлекать особого внимания. Мы знаем силу отечественного агитпропа, но здесь он явно и намеренно пропустил ход. Поэтому для 97% жителей России олимпийская сборная - ноунейм, почти что аноним, скрывающийся под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Это - официальное наименование команды, которой запрещено носить имя своей страны. Что ж, как говорится, доигрались. Если это и ROC, то очень злой рок.

Александр Донецкий