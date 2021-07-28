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Блоги / Александр Донецкий

Реплика Донецкого: Спасибо тебе, Большой Брат

28.07.2021 15:15|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

 

Фото: pexels.com

Социологическая фирма Фонд «Общественное мнение» провела опрос о камерах видеонаблюдения. Как сформулировано в объяснительной записке к результатам опроса, в период действия режима самоизоляции многих граждан штрафовали за его нарушение на основании записей с камер наблюдения. Так вот, граждан спросили: «Нарушают ли камеры видеонаблюдения право на частную жизнь?». Мнение опрошенных раскололось почти поровну: 41% россиян считают такое использование камер в подобной ситуации скорее оправданным и допустимым, 45% - неоправданным, недопустимым. Кроме того, три четверти участников опроса, то есть и те, и другие, оказались реалистами, полагая, что в любом случае в ближайшее время камер видеонаблюдения на улицах и в других общественных местах станет еще больше. Никуда от них не денешься. Нам с этим жить.

И как раз вот эта позиция представляется мне самой верной. Эту ситуацию придется просто принять. Мы, жители провинции, пока - нет, лишь отчасти, а вот столичные жители уже давно живут в романе Джорджа Оруэлла «1984», где и были описаны так называемые «телескрины», при помощи которых Большой Брат следил за гражданами Океании. И как раз пандемия ковида высветила эту антиутопию, эту новую данность с какой-то пугающей откровенностью. Многие москвичи сильно удивлялись, когда вдруг получали извещение о штрафе за нарушение режима самоизоляции: «Как? Откуда они узнали?». И вдруг выяснялось, что система слежения за автомобильным движением на московских дорогах работает. Да еще как эффективно! В такой-то час столько-то минут ваш автомобиль находился в точке А, но он не должен был там находиться, согласно режиму самоизоляции. Вы нарушили предписание властей. Извольте оплатить штраф. И всё. И люди спокойно платили. Случилось несколько скандалов, когда штрафовали невинных людей, то есть ошибки были, но в целом, как оказалось, система слежения работала вполне исправно. Сейчас вот в Москве активно обсуждают тотальное внедрение системы распознавания лиц. И снова все с тем же вопросом: «А нарушает ли система наши права?».

По-моему, вопрос этот давно пустой и бессмысленный. Нарушает право на что? На некоторую как бы анонимность в большом городе? Но тут нет никакой логики. Помнится, лет несколько назад принимались законы, запрещавшие гражданам закрывать лица в местах массовых скоплений людей: на митингах, демонстрациях, концертах, спортивных событиях. Кто сейчас об этом помнит? Наоборот. Граждан заставляют носить маски. Граждане, как могут, сопротивляются повинности. А разнообразные системы слежения и распознавания лиц становятся все совершенней. Оруэлл со своей мрачной фантастикой оказался провидцем. И дело тут даже не в условном Большом Брате, то есть государстве, которое всегда стремится к тотальному контролю, такова его функция, дело в технологиях, которые меняют мир. Как поется в одной актуальной песне: «Рибок или Адидас, техно или джаз, - все равно роботы заменят всех вас. МГУ или Политех, за этих ты или за тех, все равно роботы заменят вас всех». Может, и есть тут некоторое преувеличение, но не такое уж и большое. Собственно, никакой дилеммы, которой мы задавались в начале нулевых: «Свобода или безопасность?», - давно нет. Государство выбирает безопасность. И половина народа, как показал все тот же опрос ФОМ, тоже. А тем, кто еще верит в иллюзию неприкосновенности частной жизни, придется смириться.

Я вовсе не хочу сказать, что нам должно это нравиться. Некий стихийный анархизм свойственен многим людям. Но как только возникает какая-то угроза твоей собственной жизни, ты тут же меняешь точку зрения и соглашаешься на компромисс. Так уж, повторюсь, устроен человек. Между свободой и безопасностью мы выбираем безопасность. Простой пример. Как только происходит какое-то правонарушение, обыватели тут же начинают искать по углам камеры видеослежения. Произошла фиксация, или нет? Вот в столичном регионе произошло резонансное ДТП. Девка на «Мазде» сбила на зебре троих детей. Мальчики трех и пяти лет умерли в больнице. Восьмимесячная девочка чудом выжила. Это удивительно, но в сети возникли и голоса защитников убийцы. Мол, это пешеходы виноваты в трагедии. Однако имеется видео с камеры наблюдения, которое не оставляет никаких сомнений. Мама, бабушка и дети спокойно идут по зебре, а «Мазда» таранит детей. Жуткое видео. Но оно же и главный и самый объективный свидетель. И тут как-то даже глупо задавать вопрос: «А не есть ли это вторжение в частную жизнь?». Нам всем давно пора понять. В XXI веке нет, и не может быть никакой частной жизни. Во всяком случае, в публичных, общественных местах. Большой Брат следит за тобой. Это не очень приятно, но иногда его можно за это даже поблагодарить.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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