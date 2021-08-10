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Реплика Донецкого: Расстрел коррупционера

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы, выходящей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает известный псковский журналист Александр Донецкий.

Желанием покончить жизнь самоубийством назвали испытанные остряки недавнее предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина расстреливать за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе страны. Про самоубийство это, разумеется, шутка, хоть и злая, но, если говорить всерьез, то тема смертной казни, как мы понимаем, совсем не юмористическая, тем более, что предложение Рогозина касается не преступлений против личности, пусть даже самых тяжких, а преступлений против государства. Цитирую Дмитрия Рогозина:

«Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Здесь речь идет не только о преступлениях, связанных с хищением государственных средств, но воруют у обороны, у безопасности страны», - заявил Рогозин в эфире ютьюб-канала «Соловьев Live».

Что это, популизм главы госкорпорации? Или простое недержание речи бывшего журналиста-международника? Или то, что называется, «вброс», зондирование почвы общественного мнения? Трудно сказать наверняка, но стоит напомнить, что в России смертная казнь вовсе не отменена, как думают многие. В России действует мораторий на смертную казнь, введенный в 1996 году по требованию, предъявляемому ко всем членам Совета Европы. Россия подписала протокол к Европейской конвенции по правам человека, отменяющий смертную казнь, в 1997 году, но до сих пор не ратифицировала его. Согласно нашей обнуленной Конституции, в стране декларировано верховенство российских законов над международным правом, и никакой Совет Европы нам не указ. То есть, опять же, для того, чтобы отменить мораторий, нужно немногое - всего лишь политическая воля руководства страны, и мы получим Китай, где, как мы наслышаны, как раз и устраивают показательные расстрелы коррупционеров на стадионах.

Кто-то, конечно, воскликнет: «А что здесь не так? Правильно Рогозин предлагает! Коррупционеров и надо расстреливать. Особенно в военно-промышленном комплексе. Вон, что творится на космодроме «Восточный». Десятки дел о коррупции. Коррупционеры и есть настоящие враги государства. Они ведь наносят ущерб безопасности страны. То есть их действия - это та же самая измена Родине. А измену Родине необходимо карать самым жестоким образом». Не сомневаюсь, что эту точку зрения поддержат многие наши соотечественники. «Сталина на вас нет!» и «Надо карать, как в Китае», - это любимые лозунги тех, кому горько видеть, как разворовывают страну. Только вот они почему-то забывают, что современная Россия - это ни разу не Китай. И, тем более, не сталинский Советский Союз.

И бывший СССР, и нынешний Китай - это классические идеократии. Не от слова «идиот», как, быть может, кто-то подумал, а от слова «идея», от понятия «идеология». СССР был идеологическим государством, существующим для построения коммунизма. И все, что не соответствовало цели, подавлялось и каралось. При этом даже в СССР (как и в нынешнем Китае) существовали коррупционеры. И да, их расстреливали. За хищения в особо крупных размерах полагалась смертная казнь в виде расстрела. И приговоры регулярно приводились в исполнение. Любое покушение на социалистическую законность жестоко каралось. Фарцовщиков и валютчиков ловили и сажали на длительные сроки, крупных «цеховиков» расстреливали. Во имя торжества светлого будущего. И все были убеждены, что это правильно.

Я сейчас выступлю в роли «адвоката Дьявола». Современная Россия - не идеократия от слова «совсем». За тридцать лет у нас не появилось никакой внятной идеологии, кроме призыва: «Обогащайтесь». Вот людишки и обогащаются, кто как может. Мы живем во власти «Золотого тельца». Всякий Остап Бендер мечтает о своем «золотом теленке». Если можно украсть, люди крадут. Не все, но многие. Я вовсе не оправдываю воровство, и не повторяю, как мантру, вслед за поэтом Бродским, «ворюга мне милей, чем кровопийца», но все-таки хотелось бы хотя бы какой-то логики и здравого смысла. Если мы существуем в условиях тотальной плутократии, то нельзя за это убивать. Фактическое введение смертной казни никак не решит проблем ВПК, а вот гуманизма в стране явно поубавится. При чем гуманизма живого и действенного, того, который Пушкин назвал «милостью к падшим». Если согласиться с предложением Рогозина, то выйдет полный абсурд. За убийство человека убийце дадут десяточку, а за кражу - поставят к стенке. При этом поставят отнюдь не всех, а неких избранных. Ну и где же тут справедливость?

Впрочем, предположу, что Рогозин высказался не всерьез, а ради красного словца, а если и всерьез, то уже пожалел о своих словах. Наберите в поисковике словосочетание «коррупция в Роскосмосе», и вы получите десятки материалов о том, как воруют в возглавляемой им корпорации. На космодроме «Восточный» крадут не миллионами, а уже миллиардами. А что же Рогозин? Он как бы ни при чем? На минуту представим, что мы живем в настоящей идеократии. Что бы на эти публикации сказал товарищу Рогозину товарищ Сталин? Думаю, ничего бы не сказал. А написал бы под докладной запиской от товарищей из НКВД красным карандашом одно простое слово: «Расстрелять!».

Александр Донецкий