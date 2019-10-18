Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Золотая осень где отдохнуть?
Кто такие шабашники?
Штраф за оскорбление коллектора
Аварий не будет!
Сапоги на первые морозы
Дом от А до Я
не думай о Yota
Архитектор провалов
и снова #Пушкинбал
«Бригадный Подряд» в Пскове
Где переобуть машину?
Приходи на праздник пирога!
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Не в коня корм?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Алексей Овчинников Публикаций: 21
18.10.2019 09:073 Обещать - не значит жениться 15.10.2019 20:193 Не в коня корм? 26.07.2019 18:4111 Никому не нужный Плюшкин 13.02.2019 16:0118 Минпромторг жжет 10.01.2019 17:1213 Хочешь быстрых денег сейчас на халяву? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 15.10.2019 08:449 В ПФР назвали периоды стажа, которые не войдут в пенсию 15.10.2019 08:079 На концерт Лолиты в Пскове не смогли продать билеты 17.10.2019 09:3548 С кандидатурой на пост главы Пскова определятся сегодня единороссы 15.10.2019 11:2721 В Псковском облсовпрофе вновь проходят обыски 16.10.2019 10:404 Военный комиссариат Псковской области возглавил Сергей Судаков
Блоги / Алексей Овчинников

Обещать - не значит жениться

18.10.2019 09:07|ПсковКомментариев: 3

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения, Россия сойдет с «нефтяной» иглы, а годовая инфляция снизится до трех процентов».

Нет, это не бутиратные фантазии, это выдержки из Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, которые с удовольствием цитировали российские СМИ, предвкушая «прорывной сценарий» вставания с колен. Разработал его в 2008 году Минэкономразвития (возглавляла его тогда, к слову, Эльвира Набиуллина) и, кажется, уж в чем-чем, а в воображении министерству не откажешь. Творчески, подошли, с размахом.

Жаль только, что сегодняшняя реальность больше напоминает книги Замятина и Оруэлла, а не сказки Шарля Перро или утопии размечтавшихся фантастов. Оглядываемся и наблюдаем - вот они, реальная польза и выхлоп от прожектерства и стратегического планирования в условиях невесомости, невесомости всех благих намерений, неподкрепленных ничем, кроме, разве что, энтузиазма и «горящих глаз» чиновников.

Давайте освежать память. В том же 2008 году наш президент заявил, что выбора у нас нет (знакомое такое российское ощущение) - «придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ». С тех пор прошло уже больше десяти лет. Выбора все еще нет, но и с величием тоже как-то совсем не задалось, если не брать в расчет бравурные надписи ура-патриотов на стеклах своих обожаемых авто - тут величия, хоть отпивай.

А какие строились планы! 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, а с 2018 года, только не смейтесь, закрепление достигнутых успехов и «лидирующих позиций России в мировом хозяйстве».

Топпинг к этой развестистой лапше брать будете? Предлагалось «расширение глобальных конкурентных преимуществ в традиционных сферах - энергетике, транспорте и переработке природных ресурсов», «рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу» и «внедрение инноваций в сфере информационных, био- и нанотехнологий». Даже сейчас слеза наворачивается от гордости за Отечество, хотя в этот нарядный фантик так и не соизволили положить конфету.

Уверяю вас, концепцию разрабатывали умные уважаемые люди, а не люди с синдромом Мюнхгаузена. Не просто же так их называли экспертами, специалистами и даже учеными. Нельзя же всерьез предположить, что нас обманывали и по старой доброй советской традиции сдерживали недовольство граждан мыслями о светлом будущем. Почему же будущее, у которого обозначались более чем конкретные сроки и в котором нам всем посчастливилось жить, язык не поворачивается назвать светлым? По факту - мрак же!

Скажете, ну что вы опять ноете, не так уж плохо мы живем. Не спорим, по сравнению, с Зимбабве и Таджикистаном, возможно, даже гораздо лучше. Но ведь никто не просил обещать, что к 2020 году траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня РАЗВИТЫХ стран, а не стран третьего мира. Это даже красиво объяснялось - «поскольку стратегическим объектом инвестиций становится человек, концепция предполагает высокие стандарты жизни населения».

Кто тянул за язык говорить, что «поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика, а государство будет стимулировать развитие добровольного медицинского страхования (ДМС), включая создание возможности объединения взносов, уплачиваемых в рамках обязательного страхования»? Не секрет, что рынок ДМС с каждым годом сжимается все стремительнее, потому что бизнес вынужден экономить сегодня буквально на всем, чтоб самому не сжаться до нуля. Потому что регулярное повышение налогов и прочие поборы никто не отменял.

Что там еще? Предполагалось, что смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%. Да-а-а-а, с цифрами чиновники явно не скромничали. И не то чтобы совсем нечем похвастаться было. Возраст дожития (это ж надо такой термин изобрести!) вот чуть-чуть продлили. Но даже если поверить этой статистике, роль государства в этом достижении просматривается слабо. Кажется, люди просто назло стали жить дольше, так сказать вопреки, ибо со здравоохранением все настолько грустно, что никакой «Афобазол» не поможет. С профилактикой и ранним выявлением серьезных заболеваний у нас по-прежнему полный швах, а при вынесении диагноза врачи продолжают использовать формулу «А чего вы хотели в вашем-то возрасте?». Чего хотели, чего хотели… Хотели «высокотехнологичной медпомощи». Обещали ведь!

В образовательной сфере в концепции социально-экономического развития России тоже использовались только самые яркие краски. Обещали, к примеру, построить аж пятнадцать университетских кампусов. Вот мы наш в Пскове до сих пор строим. С таким же успехом окампусили и другие российские вузы. В Петербурге еще земельные вопросы для студгородка до конца даже не отрегулировали, так что мы еще впереди всей страны с нашим недостроем.

А если вспомнить, как у нас строились перинатальные центры…

Смотрите также
23.10.2018 16:0150 ППЦ…

Фантазеры собирались к 2020 году еще и облегчить жизнь одиноких пенсионеров: их собирались обеспечить уходом за счет некоммерческих организаций. Из «ухаживающих» нынче за одинокими бабушками и дедушками вспоминаются почему-то только всевозможные мошенники, которые пытаются навариться на наивности пожилых людей. Что-то мне подсказывает, что это не те НКО, о которых шла речь в стратегии.

Конечно, впоследствии нашлась тысяча и одна причина, почему не срослось. Кто ж знал, что цены на нефть начнут плясать джигу, а темпы роста посмеют замедлиться. Может, кто-то и знал, но это были не эксперты из Минэка. Не смогли они предугадать и грядущие кризисы, санкционную политику и прочий «крымнаш». И сложно винить их в том, что очередная модель успеха России разбилась о непреодолимые объективные обстоятельства, ведь, кажется, другого сценария развития событий в нашей стране никогда не было и уже не будет.

Так что ни обещанного удвоения ВВП, ни радикального увеличения производительности труда (она продолжает снижаться), ни взрывного роста покупательской способности (и здесь тоже рост исключительно вниз) мы так и не увидели и неизвестно, увидим ли вообще при нашей жизни. Объективные обстоятельства всегда найдутся - не спереди зайдут, так сзади подкрадутся. И какой тогда прок со всех этих долгосрочных стратегий, если на выходе - пшик? Мы вот на уровне региона тоже сейчас активно фантазируем, как хромую лошадь превратить в Boeing 747.

Может, и не стоит отвлекаться на такую ерунду? Обещать - не значит жениться, знаем. Но и стараться - не значит делать.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, кто из депутатов гордумы достоин стать главой Пскова?
В опросе приняло участие 907 человек
18.10.2019, 11:150 Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы 18.10.2019, 11:140 19 октября в Неелово пройдет прослушивание в рамках зональных смотров областного фестиваля-конкурса «Песня русская» 18.10.2019, 11:130 Ученые: Синий свет от смартфона и монитора ускоряет старение 18.10.2019, 11:080 Около 650 обращений жителей Псковской области по вопросам сферы ЖКХ обработали операторы «Инцидент менеджмента» за месяц
18.10.2019, 11:080 Два жителя Псковской области получили награды на литературном фестивале-конкурсе «Русский Stil - 2019» в Париже 18.10.2019, 11:020 Елизавета Барышникова станет гостем программы «Подстрочник» 18.10.2019, 10:460 На Ленинградском шоссе в Пскове произошло тройное ДТП. ФОТО 18.10.2019, 10:310 В Великих Луках состоялся Второй слет местного отделения «Юнармии»
18.10.2019, 10:200 Руководство Порховской межрайонной больницы привлечено к ответственности за нарушение режима рабочего времени сотрудников 18.10.2019, 10:160 В Минздраве рассказали об опасности чрезмерного употребления яиц 18.10.2019, 10:120 Федерация шахмат Псковской области выиграла президентский грант 18.10.2019, 10:110 В Пскове будут судить пьющего ревнивца, до смерти забившего жену
18.10.2019, 10:054 Ульяна Михайлова написала письмо министру промышленности и торговли РФ 18.10.2019, 10:021 Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты 18.10.2019, 10:000 На российский сахар решили установить минимальную цену 18.10.2019, 09:380 Из-за отказавших тормозов произошло ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО
18.10.2019, 09:260 Псковский предприниматель заплатит штраф за незаконную торговлю алкоголем 18.10.2019, 09:240 Псковский ПФР: Сотрудники Пенсионного фонда не проводят поквартирный обход и не запрашивают персональные данные 18.10.2019, 09:230 После вмешательства прокуратуры в палкинском многоквартирном доме наладили освещение и уборку лестничных клеток 18.10.2019, 09:100 Парижский зоопарк представил новый организм - «слизь», у которой 720 полов и способность к самоисцелению
18.10.2019, 09:073 Обещать - не значит жениться 18.10.2019, 09:000 Росстат по-новому измерит качество жизни пожилых россиян 18.10.2019, 08:540 Водитель ВАЗа совершил наезд на пешехода на проспекте Гагарина в Великих Луках 18.10.2019, 08:510 Женщина получила отравление угарным газом при пожаре в красногородской деревне Саурово
18.10.2019, 08:340 Денис Мантуров сегодня совершит рабочую поездку в Псковскую область 18.10.2019, 08:280 НПФ могут разрешить рисковать пенсионными накоплениями 18.10.2019, 08:031 Средняя зарплата портного в Пскове составляет 33 000 рублей в месяц 18.10.2019, 07:330 Пассажирка такси пострадала в утреннем ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО
18.10.2019, 00:280 В Минтруда озвучили процент женщин-госслужащих в России 17.10.2019, 23:480 В Пскове состоялся первый концерт детского абонемента «Сказка о царе Салтане». ФОТО 17.10.2019, 23:290 ОНФ и регоператор по обращению с ТКО обсудили с жителями Печорского района проблему несанкционированных свалок 17.10.2019, 22:3511 И.п. главы Пскова Елена Полонская: Приложу все знания и опыт, чтобы Псков развивался и процветал
17.10.2019, 21:440 Псковским автомобилистам напомнили об изменениях в федеральном законодательстве 17.10.2019, 21:070 США предоставили информацию о лицах, готовивших террористические атаки в России 17.10.2019, 20:590 Опять «двойка» 17.10.2019, 20:380 Центр временного размещения соотечественников откроется в Псковской области
17.10.2019, 19:5431 От «Единой России» кандидатом на пост главы Пскова стала Елена Полонская. ФОТО 17.10.2019, 19:460 В Пскове перед судом предстанет юноша со своей несовершеннолетней девушкой по обвинению в совершении наркопреступлений 17.10.2019, 19:361 Реплика Донецкого: «Гимнюки» Земли Псковской 17.10.2019, 19:322 Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
17.10.2019, 19:065 От «Единой России» на пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин. ФОТО 17.10.2019, 18:412 Интерактив: На Золотой набережной нечистоты из люка текут прямо в Пскову. ВИДЕО 17.10.2019, 18:220 Михаил Ведерников участвует в конференции по выбору кандидата «Единой России» на пост главы Пскова 17.10.2019, 18:212 Калининградские власти хотят субсидировать полеты в Псков
17.10.2019, 18:011 В «Акваполисе» пройдет ярмарка мастеров 17.10.2019, 17:550 Теплая погода с дождями ожидается завтра в Псковской области 17.10.2019, 17:490 Проезд на общественном транспорте в городах и поселках Псковской области подорожает с 1 ноября 17.10.2019, 17:480 Псковские полицейские напомнили об изменениях правил перевозки детей в автобусах
17.10.2019, 17:422 Схему водных перевозок на Талабские острова поручил разработать губернатор Псковской области 17.10.2019, 17:360 Сегодня псковичи смогут увидеть новую серию видеодневников «Мисс Псков 2019» 17.10.2019, 17:350 В Пскове школьников предложили привлекать к украшению новогодних елок во дворах 17.10.2019, 17:317 Областные власти предложили продлить продажу алкоголя в Псковской области до 22.00
17.10.2019, 17:270 В Пскове продолжается акция «Вторая жизнь вещам» 17.10.2019, 17:212 На праздник пирога приглашает Псковский хлебокомбинат 17.10.2019, 17:180 Зоозащитная организация «Шанс Псков» приглашает псковичей тренироваться с кинологом 17.10.2019, 17:100 Строевой смотр устроили в Псковской академии ФСИН в связи с переходом на зимнюю форму
17.10.2019, 17:000 Tele2 и Псковский государственный университет договорились о сотрудничестве 17.10.2019, 16:580 Финал чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора области пройдет 19 октября 17.10.2019, 16:472 Лидия Драгунова и члены Молодежного парламента приняли участие в олимпиаде «Цифровая Россия» 17.10.2019, 16:140 Депутаты СЗФО предложили разработать госпрограмму по созданию инфраструктуры земельных участков для многодетных семей
17.10.2019, 16:132 38 блоков сигарет пытался скрыть латвиец от псковских таможенников 17.10.2019, 16:010 С 18 октября стартует прием заявок на участие в конкурсе для туроператоров Псковской области «Серебряное ожерелье - детям» 17.10.2019, 15:570 Новобранцев осеннего призыва напутствовали псковские власти 17.10.2019, 15:470 Жители Псковской области выбрали «Народного участкового»
17.10.2019, 15:430 Чем занимается проект Красного Креста «Путь к долголетию»? 17.10.2019, 15:400 Сливочное масло, сыр и сливки не допущены к ввозу в Псковскую область 17.10.2019, 15:370 В Великих Луках состоялась праздничная встреча ветеранов профсоюзного движения 17.10.2019, 15:310 Бывшим сотрудникам ФСБ ограничат на 5 лет выезд из страны
17.10.2019, 15:260 Сельские клубы Островского района получили звуковое оборудование по проекту «Единой России» 17.10.2019, 15:247 Грузчик «Магнита» будет наказан за избиение псковского пенсионера, взявшего просроченные фрукты из мусорного контейнера 17.10.2019, 15:190 В России на 39% увеличились продажи новых мотоциклов 17.10.2019, 15:180 Псковские активисты ОНФ провели урок финансовой грамотности студентам Университета третьего возраста
17.10.2019, 15:150 В Пскове начался ремонт улиц Пароменской и Киселева 17.10.2019, 15:051 Кто будет английской королевой? 17.10.2019, 15:000 Подарки могут получить псковичи при покупке автомобиля LADA Granta Cross 17.10.2019, 14:462 Падают листья, и вместе с ними цены - Псковский театр драмы напоминает о скидках на спектакли ноябрьской афиши
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.