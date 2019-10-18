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Обещать - не значит жениться

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения, Россия сойдет с «нефтяной» иглы, а годовая инфляция снизится до трех процентов».

Нет, это не бутиратные фантазии, это выдержки из Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, которые с удовольствием цитировали российские СМИ, предвкушая «прорывной сценарий» вставания с колен. Разработал его в 2008 году Минэкономразвития (возглавляла его тогда, к слову, Эльвира Набиуллина) и, кажется, уж в чем-чем, а в воображении министерству не откажешь. Творчески, подошли, с размахом.

Жаль только, что сегодняшняя реальность больше напоминает книги Замятина и Оруэлла, а не сказки Шарля Перро или утопии размечтавшихся фантастов. Оглядываемся и наблюдаем - вот они, реальная польза и выхлоп от прожектерства и стратегического планирования в условиях невесомости, невесомости всех благих намерений, неподкрепленных ничем, кроме, разве что, энтузиазма и «горящих глаз» чиновников.

Давайте освежать память. В том же 2008 году наш президент заявил, что выбора у нас нет (знакомое такое российское ощущение) - «придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ». С тех пор прошло уже больше десяти лет. Выбора все еще нет, но и с величием тоже как-то совсем не задалось, если не брать в расчет бравурные надписи ура-патриотов на стеклах своих обожаемых авто - тут величия, хоть отпивай.

А какие строились планы! 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, а с 2018 года, только не смейтесь, закрепление достигнутых успехов и «лидирующих позиций России в мировом хозяйстве».

Топпинг к этой развестистой лапше брать будете? Предлагалось «расширение глобальных конкурентных преимуществ в традиционных сферах - энергетике, транспорте и переработке природных ресурсов», «рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу» и «внедрение инноваций в сфере информационных, био- и нанотехнологий». Даже сейчас слеза наворачивается от гордости за Отечество, хотя в этот нарядный фантик так и не соизволили положить конфету.

Уверяю вас, концепцию разрабатывали умные уважаемые люди, а не люди с синдромом Мюнхгаузена. Не просто же так их называли экспертами, специалистами и даже учеными. Нельзя же всерьез предположить, что нас обманывали и по старой доброй советской традиции сдерживали недовольство граждан мыслями о светлом будущем. Почему же будущее, у которого обозначались более чем конкретные сроки и в котором нам всем посчастливилось жить, язык не поворачивается назвать светлым? По факту - мрак же!

Скажете, ну что вы опять ноете, не так уж плохо мы живем. Не спорим, по сравнению, с Зимбабве и Таджикистаном, возможно, даже гораздо лучше. Но ведь никто не просил обещать, что к 2020 году траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня РАЗВИТЫХ стран, а не стран третьего мира. Это даже красиво объяснялось - «поскольку стратегическим объектом инвестиций становится человек, концепция предполагает высокие стандарты жизни населения».

Кто тянул за язык говорить, что «поликлиники и больницы начнут конкурировать за пациентов, приоритетом медицины станет профилактика, а государство будет стимулировать развитие добровольного медицинского страхования (ДМС), включая создание возможности объединения взносов, уплачиваемых в рамках обязательного страхования»? Не секрет, что рынок ДМС с каждым годом сжимается все стремительнее, потому что бизнес вынужден экономить сегодня буквально на всем, чтоб самому не сжаться до нуля. Потому что регулярное повышение налогов и прочие поборы никто не отменял.

Что там еще? Предполагалось, что смертность сократится в 1,5-2 раза, а доступность высокотехнологичной медпомощи возрастет с 10-20% до 70-80%. Да-а-а-а, с цифрами чиновники явно не скромничали. И не то чтобы совсем нечем похвастаться было. Возраст дожития (это ж надо такой термин изобрести!) вот чуть-чуть продлили. Но даже если поверить этой статистике, роль государства в этом достижении просматривается слабо. Кажется, люди просто назло стали жить дольше, так сказать вопреки, ибо со здравоохранением все настолько грустно, что никакой «Афобазол» не поможет. С профилактикой и ранним выявлением серьезных заболеваний у нас по-прежнему полный швах, а при вынесении диагноза врачи продолжают использовать формулу «А чего вы хотели в вашем-то возрасте?». Чего хотели, чего хотели… Хотели «высокотехнологичной медпомощи». Обещали ведь!

В образовательной сфере в концепции социально-экономического развития России тоже использовались только самые яркие краски. Обещали, к примеру, построить аж пятнадцать университетских кампусов. Вот мы наш в Пскове до сих пор строим. С таким же успехом окампусили и другие российские вузы. В Петербурге еще земельные вопросы для студгородка до конца даже не отрегулировали, так что мы еще впереди всей страны с нашим недостроем.

А если вспомнить, как у нас строились перинатальные центры…

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Фантазеры собирались к 2020 году еще и облегчить жизнь одиноких пенсионеров: их собирались обеспечить уходом за счет некоммерческих организаций. Из «ухаживающих» нынче за одинокими бабушками и дедушками вспоминаются почему-то только всевозможные мошенники, которые пытаются навариться на наивности пожилых людей. Что-то мне подсказывает, что это не те НКО, о которых шла речь в стратегии.

Конечно, впоследствии нашлась тысяча и одна причина, почему не срослось. Кто ж знал, что цены на нефть начнут плясать джигу, а темпы роста посмеют замедлиться. Может, кто-то и знал, но это были не эксперты из Минэка. Не смогли они предугадать и грядущие кризисы, санкционную политику и прочий «крымнаш». И сложно винить их в том, что очередная модель успеха России разбилась о непреодолимые объективные обстоятельства, ведь, кажется, другого сценария развития событий в нашей стране никогда не было и уже не будет.

Так что ни обещанного удвоения ВВП, ни радикального увеличения производительности труда (она продолжает снижаться), ни взрывного роста покупательской способности (и здесь тоже рост исключительно вниз) мы так и не увидели и неизвестно, увидим ли вообще при нашей жизни. Объективные обстоятельства всегда найдутся - не спереди зайдут, так сзади подкрадутся. И какой тогда прок со всех этих долгосрочных стратегий, если на выходе - пшик? Мы вот на уровне региона тоже сейчас активно фантазируем, как хромую лошадь превратить в Boeing 747.

Может, и не стоит отвлекаться на такую ерунду? Обещать - не значит жениться, знаем. Но и стараться - не значит делать.

Алексей Овчинников