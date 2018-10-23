Общество

ППЦ…

Псковский перинатальный центр должен был открыть свои двери еще в конце 2016 года. И ничто не предвещало печального статуса «долгострой», когда четыре года назад первый камень на строительстве этого замечательного объекта торжественно заложила «социальный» вице-премьер Ольга Голодец. Но что-то пошло не так. А, если быть более точным, всё пошло не так.

Казалось бы, строительство Перинатального центра на 110 мест в Пскове завершилось еще в марте, то есть прошло уже полгода, но объект так и не сдан. Выяснилось, что еще необходимо устранить ряд выявленных недоработок, среди которых дефекты облицовочных плит фасада, внутренней отделки и дорогостоящего оборудования. Но основной причиной затянувшейся сдачи здания чиновники называют превышение вредных веществ в помещениях. Эти вещества активно проветривают уже не первый месяц, но, судя по всему, тщетно.

Еще больше удивляет тот факт, что в серьезные проблемы вылились стройки перинатальных центров по всей стране. Причем, проблемы не кончились даже там, где эти объекты все-таки с грехом пополам сдали в эксплуатацию. Невольно напрашивается вопрос: «А оно нам надо?»…

«Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза»

В 2017 году задержку сроков сдачи Псковского перинатального центра связывали с некачественным проектированием. Тогда региональные власти даже обращались в прокуратуру с жалобой на Гипроздрав, ответственный за проект. Потом генподрядчик жаловался, что регион не исполняет свои обязательства по финансированию объекта. Сейчас мы пришли к тому, что в новостройке обнаружили массу дефектов.

В октябре, на очередном рабочем контрольном совещании по этому вопросу основным докладчиком выступил профильный заместитель губернатора Александр Кузнецов, который сообщил, что большая часть озвученных замечаний подрядчиком устранена в рамках гарантийных обязательств. В частности, решен вопрос с заменой некачественного оборудования и поставкой расходных материалов. Главный дефект, которым сейчас занимаются на объекте, - замена более тысячи(!) некачественных облицовочных плит на фасаде. На это потребуется около двух месяцев.

Смотрите также В новом перинатальном центре придется заменить более тысячи дефектных плит на фасаде

Между тем, ввести объект в эксплуатацию мешает вовсе не фасад, а несоответствие замеров воздуха в отдельных помещениях нормам. В них обнаружены опасные летучие вещества.

В региональном госкомитете по здравоохранению и фармации нас заверили, что с февраля 2018 года на объекте производится регулярный забор проб воздуха для исследования на содержание вредных веществ. Увы, по словам чиновников, результаты лабораторных исследований не позволяют начать эксплуатацию, поскольку «существует угроза нанесения вреда здоровью пациентов и персонала учреждения».

«Заказчиком совместно с генеральным подрядчиком при активном участии администрации Псковской области принимаются меры по выяснению и устранению источников загрязняющих веществ и нормализации среднесуточных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: постоянно производится клининг, проветривание, озонирование помещений. Дополнительно проведена ревизия вентиляционной системы объекта для исключения посторонних предметов, которые могут быть источником загрязнения воздуха - посторонних предметов не выявлено. Также проводится анализ строительных материалов на содержание загрязняющих веществ», - рассказали в профильном госкомитете.

Правда, четкие сроки завершения всех этих процедур называть никто не торопится. «Лицензирование медицинской деятельности будет проведено в кратчайшие сроки после получения результатов лабораторных анализов воздуха помещений объекта, соответствующих гигиеническим нормативам», - заверил председатель областного госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Технический директор генподрядчика ООО «РТ-Соцстрой» Евгений Крюков рассказал, что, по данным лабораторных анализов, концентрация летучих веществ в воздухе постепенно снижается. По его словам, в части помещений летучие вещества уже не обнаруживаются. «Было проведено несколько независимых экспертиз, которые показали отсутствие в стройматериалах вредных веществ и примесей, которые могли бы повлиять на общий фон. Работа по нормализации показателей будет продолжена», - пообещал он.

Губернатор региона Михаил Ведерников дал поручение незамедлительно подключить Перинатальный центр к отоплению, что позволит дополнительно просушить помещения и провести новые клининговые мероприятия. «Жители области очень ждут, когда заработает новое медицинское учреждение, и мы с вами должны сделать все от нас зависящее, чтобы оно было не только комфортным, но и безопасным», - подчеркнул глава региона.

Только как раз с безопасностью возник какой-то непонятный ребус.

Замеры

В облздравкомитете задержку сдачи объектов объясняют невыносимой и опасной вонью в помещениях роддома-новостройки. Однако в «Ростехе» с данными экспертизы Роспотребнадзора не согласны.

Вот показательный комментарий, который мы получили у госкорпорации: «Первоначально было выявлено несоответствие проб воздуха нормативам по ряду критериев. Однако Госстандарт эти выводы опроверг и выдал заключение о том, что исследования воздуха, которые проводились Роспотребнадзором, выполнены с нарушением нормативов. При этом пробы материалов, которые применялись для строительства перинатального центра, не дали отрицательных результатов. Сейчас проводятся повторные исследования материалов, чтобы удостовериться в отсутствии нарушений».

Как известно, субподрядчиком на объекте выступала известная псковская компания «Вест-Срой» (за ее плечами, например, реконструкция 47 школы Пскова). Ее директор Дмитрий Очнев заверил, что у него на руках результаты лабораторных исследований, проведенных «Центром гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга», в которых подтверждено соответствие строительных и отделочных материалов всем нормам. Он подчеркивает: его организация в ходе строительства «дефектов» не допускала.

Смотрите также Дефектов на объекте не было - подрядчик по строительству Перинатального центра в Пскове

Кроме того, были взяты пробы бетона непосредственно из возведенных стен перинатального центра. Как отмечается, показатели в норме. Тогда где же зарыта эта несчастная собака, что выделяет эту самую пресловутую превышающую нормы концентрацию вредных испарений в воздухе?!

Некоторые эксперты кивают на новую мебель и оборудование. Говорят, что когда вы покупаете новый диван или бытовую технику, то на сравнительно небольшой площади квартиры ощущается специфический запах. Допустим. Но ведь он пропадает буквально через пару дней. А тут и проветривают, и моют, и озонируют, а должного эффекта все нет и нет. Почему? Может быть, стоит внимательно проверить сертификаты всей этой чудо-техники?

Отдельный вопрос о ее бесполезном простаивании. Все оборудование и мебель были поставлены и установлены в перинатальный центр еще в феврале. Вряд ли стояние без дела улучшает их характеристики. К счастью, гарантийный срок поставленного оборудования начнет исчисляться после передачи движимого и недвижимого имущества в дар Псковской области.

Некоторые вообще не верят в версию проветривания. Например, общественник, фельдшер Иван Васильев считает, что власти просто не хотят называть истинную причину задержек сдачи перинатального центра, а всю эту историю с летучими веществами назвал «новостью на дурака».

«Нужно посмотреть материалы принимающей комиссии, которые, к сожалению, от нас сейчас скрыты, их почему-то не публикуют. Что же это действительно за недостатки нашла комиссия при строительстве этого серьезного необходимого региону учреждения, и почему оно до сих пор не введено в эксплуатацию? Все те комментарии, которые мы на данный момент слышим от официальных лиц по данному вопросу - это комментарии для детей. Я лично не верю в ту версию, которая публично на данный момент озвучена», - высказался он.

К слову, мы тоже постарались добиться результатов экспертизы у Роспотребнадзора, чтобы вынести их в публичную плоскость. Нам даже обещали их предоставить, но на сегодняшний день мы не получили никаких документов, несмотря на то, что сроки ответа на запрос уже давно вышли (читай - прямое нарушение действующего законодательства о СМИ).

Пока мы решаем эти ребусы, задержка сдачи объекта в эксплуатацию влечет за собой неизбежные финансовые издержки для заказчика, генподрядчика и подрядчиков. Для госкорпорации «Ростех» (заказчик) последуют дополнительные затраты за аренду земельного участка. Для ООО «РТ-СоцСтрой» (генеральный подрядчик) последуют дополнительные затраты на оплату коммунальных услуг, расходы на устранение выявленных замечаний в части повышенной концентрации загрязняющих веществ в воздухе, в том числе связанные с проведением экспертиз и замеров на платной основе. Для подрядчиков последуют дополнительные затраты расходы по устранению выявленных замечаний.

«Для Псковской области задержка сдачи перинатального центра дополнительных расходов не вызовет, поскольку все необходимые расчеты в соответствии с заключенными соглашениями выполнены в полном объеме. Медицинское и технологическое оборудование закуплено и поставлено на объект в полном объеме», - уверены в облздравкомитете.

Видимо, этим нам и нужно утешиться?

Не одни мы такие

С 2017 года региональные власти, оправдываясь за срывы сроков, частенько произносили одну и ту же фразу - не мы одни столкнулись с подобными проблемами, так происходит по всей России. Не лукавили. Это действительно так.

С отставанием от графика идет строительство всех четырех перинатальных центров на территории Северо-Запада России: помимо Пскова, они возводятся в Петрозаводске, Архангельске и Гатчине.

Например, в Гатчине не заладилось с самого начала: экспертиза на проект была получена проектировщиком с задержкой на четыре месяца. Потом работы ниже нулевой отметки завершены застройщиком с задержкой еще на два месяца, а каркас здания был закончен с задержкой в 10 месяцев.

В Петрозаводске модернизация системы здравоохранения вообще обернулась уголовными делами. Там недобросовестные подрядчики не только неоднократно срывали сроки, но еще и предоставляли подложные банковские гарантии. Договоры разорвали, подрядчиков заменили, с прежними разбираются через правоохранительные органы и суды. А время… время упущено.

До сих пор пустует и уже построенный перинатальный центр в Смоленске. Там на процесс строительства критически повлияло решение региональных властей о применении импортных отделочных материалов по устройству фасада, имеющих длительный срок поставки, вместо облицовочных материалов отечественного производства.

Перинатальные центры в Сибири должны начать работу не позднее 1 сентября 2018 года. Однако на двух оставшихся объектах - в Улан-Удэ и Норильске - зафиксированы серьезные отставания от графика. Сроки переносились из-за финансовых проблем генподрядчика, к тому же региональные власти неоднократно ссылались на трудности строительства в суровых северных условиях.

Опыт ввода перинатальных центров в эксплуатацию в других субъектах Сибирского федерального округа показывает, что проблемы могут возникнуть на этапе запуска вентиляционных систем, а также в период проведения пуско-наладочных работ тепло‑ и электроустановок.

Даже там, где перинатальные центры все-таки открылись, к примеру, в Брянске, заведения быстро приобретают дурную славу. Некоммерческая организация Transparency International опубликовала доклад, в котором утверждала, что в процедуре лицензирования при вводе в эксплуатацию перинатального центра в Брянске были допущены нарушения, а сама она была проведена в сокращенные сроки. Предположительно это могло послужить причиной гибели 11 новорожденных, начиная с момента открытия в марте 2017 года. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», а центр закрыли на проведение профилактических работ.

В Назрани перинатальный центр заработал в начале июня 2017 года, но с такими скандалами, что первый вице-премьер республики по ЖКХ и строительству лишился кресла.

А Счетная палата недавно выдала такой отчет, что волосы встали дыбом. В девяти регионах России, где были построены перинатальные центры, увеличилась смертность младенцев! В главном контрольном органе страны зафиксировали рост младенческой смертности в Калужской, Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также о Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии. Перинатальные центры в этих регионах открылись в 2016-2017 годах.

Эксперты Счетной палаты отметили, что рост младенческой смертности в регионах, где действуют перинатальные центры, «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России». Вот только Минздрав России пока так и не дал никаких комментариев.

Посчитали, прослезились

Печальная вырисовывается картина и с финансовой точки зрения. Строительство сети перинатальных центров ведется в соответствии с программой развития перинатальных центров в Российской Федерации на 2013-2016 годы, согласно которой до конца 2016 года в 30 регионах страны должны были открыться 32 перинатальных центра. Девелопером почти половины из них выступает госкорпорация «Ростех».

Эта прогосударственная махина была создана в 2007 году для «содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения». В структуру «Ростеха» входит более 700 организаций, расположенных на территории 60-и субъектов РФ и поставляющих продукцию на рынки более 70-и стран мира. Среди них 14 холдингов-гигантов, таких как «Вертолеты России», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Концерн Калашников» и другие. Руководит корпорацией экс-глава «Рособоронэкспорта» Сергей Чемезов, который считается давним знакомым Владимира Путина.

По мнению специалистов строительной отрасли, отставание связано с огромным объемом разноплановой деятельности, которой занимается «Ростех» - несмотря на отличное финансирование госкорпорации просто не хватает людей и ресурсов для его освоения. Все строящиеся перинатальные центры - лишь небольшой кусочек от общего фронта работ госкорпорации.

Любопытно, что, когда Счетная палата РФ проанализировала исполнение федерального бюджета в январе, то обнаружила недочеты в работе Минздрава над приоритетными проектами. В том числе по программе строительства сети перинатальных центров.

В докладе аудиторов говорится, что на 1 февраля 2018 года из 15 «контрольных точек», прописанных в паспортах приоритетных проектов по развитию здравоохранения, исполнено только семь. Из 23 «контрольных точек», установленных сводными планами приоритетных проектов, исполнено восемь. Отдельно в докладе СП подчеркиваются недоработки Минздрава по проекту строительства сети перинатальных центров.

В августе прошлого года Счетная палата РФ опубликовала аудиторский доклад, где оценила ущерб от задержек, связанных с подрядчиками «Ростеха» при строительстве перинатальных центров в регионах, в 3 млрд рублей.

Единоросс Виктор Антонов и вовсе считает, что в Пскове ныне действующего роддома на фоне снижения числа родов в области и так вполне хватает. Попытка построить новый, освободив помещение действующего под поликлинику, это, по его мнению, не самое рациональное управленческое решение чиновников от облздравкомитета. И глядя на очень грустные цифры, приведенные выше, такая точка зрения звучит особенно интересно.

Смотрите также Виктор Антонов не понимает, зачем Пскову новый перинатальный центр

Не стоит забывать и про такую проблему псковского здравоохранения, как кадры. Лечат-то не стены, и даже не дорогое оборудование, лечат грамотные, высококлассные, неравнодушные, не задерганные совмещением двух ставок специалисты. Будет ли их достаточно, чтобы реализовать весь потенциал нового ППЦ? От того, что персонал со старыми методами работы въедет в новое (будем надеяться, полностью проветренное) здание, вряд ли что-то поменяется.

Так за что боремся?

Алексей Овчинников