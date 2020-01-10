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Трогательный мир беззакония

Есть такое расхожее выражение о том, что законы пишут исключительно для того, чтобы их нарушать. И в нем, так же, как и в посыле «закон - что дышло: куда повернешь - туда и вышло», содержится вовсе не призыв к противозаконным действиям, а эдакая безысходная констатация факта - пока одни люди живут в соответствии с правовой моделью государства, другие будут искать, а главное находить лазейки, чтобы эту модель обмануть. Как правило, еще и за чужой счет.

Наглядный пример, как можно вертеть законы на известном месте, - контактные зоопарки. Казалось бы, зоозащитники, которые давно уже все трубы иструбили о безобразных условиях, в которых содержатся питомцы в таких заведениях, добились своего - с 1 января 2020 года вся эта «трогательная» мерзость оказалась вне закона. Однако пресловутые «контактные зоопарки» очень быстро сообразили, как можно сохранить ускользающий профит, и продолжают функционировать как ни в чем не бывало - просто под другой вывеской, хотя сам формат при этом практически не изменился. Животные как содержались в скотских условиях, так и содержатся, оттого и выглядят так, как будто их не только не мыли, но и не кормили неделями.

Зато на афишах все это называется как прекрасно - «кототерапия», «петрелаксация», «зверюшки-игрушки», «трогательный мир»…

Кстати, тут надо расставить точки над i. То, что животных можно успешно использовать как средство терапии и даже реабилитации, - давно доказанный факт. Вот только у нас в стране сложилась какая-то нелепая ситуация - те, кто действительно умеет и может помогать с помощью домашних питомцев на уровне закона поставлены в такие условия, что они просто не могут этим заниматься. Там надо пройти семь кругов ада, а потом еще восемь. Те же, кто скорее наносит психологическую травму детям, чем помогает им, открывают свои мерзкие «живодерни» по всей стране и стригут купоны.

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Фото здесь и далее: ЦДИ

Ну вот приняли депутаты Госдумы очередной запретительный закон (они это дело любят, но тут даже, вроде как, на действительно благое дело расстарались). Уже даже бодро отчитываются, что за январские праздники количество контактных зоопарков в российских торговых центрах сократилось на 6%. Ну, очуметь, достижение. Целых 6% решили выполнить требования действующего законодательства! А что же с остальными 94%? А это, говорят федеральные парламентарии, недоработка региональных и муниципальных властей. Мы закон написали? Написали. Приняли? Приняли. Дальше - сами.

А как сами-то? Наши ведомства, все эти вет, роспотреб и прочие надзоры, привычно разводят руками и уныло спрашивают - а что мы можем сделать? Где-то им не хватает полномочий, где-то дамокловым мечом висит страх о возмездии за ущемление прав предпринимателей, где-то… просто лень. Но, друзья, вы сначала хотя бы проверьте, а есть ли у живодеров документы на право ведения предпринимательской деятельности! А еще справки на тех животных, которых они дают «трогать, гладить и кормить», да вообще хоть какая-нибудь отчетность!

Вот прикатили к нам в Псков неизвестно откуда дельцы, назвавшиеся выставкой «КотеТерапия» (оригинальная орфография сохранена). К ним коллеги из ЦДИ сходили, проверили, что да как, и были шокированы увиденным. Замученные тощие кошаки, постоянно чихающая сомнамбула-обезьянка, татуированные парни в виде «аниматоров», грязь, вонь и двести рублей за вход. Так вот никаких документов они показать не смогли, чеки тоже не выдают, уголка потребителя нет и в помине. Почему бы участковому не проверить, кто это вообще такие и с какой стати они деньги с людей собирают?

Любопытно, что в этой зообогодельне представлены не просто кошки, а очень даже породистые: мейн-куны, сфинксы, бенгалы, экзоты… И далеко не котята. Откуда взяли спрашивается? Говорят - мы их по приютам собрали. Правда? А, может, просто украли? В каких-таких приютах кошаков до такого состояния доводят? Впрочем, не пойман - не вор. Но вы тогда документы-то на хвостатых покажите! Где справки о прививках, обязательном чипировании, о праве на получение с животных коммерческой выгоды?

Расположились гастролеры, к слову, в том же помещении, где раньше работал контактный зоопарк «Птичий дворик». Он съехал (потому что блюдут закон), но вывеска осталась. Грех не воспользоваться, да?

Ну, хорошо, хотите вы детям подарить радость от общения с животными, ну, немного корыстно при этом, но с кем не бывает. Но закон-то соблюдайте. Он, к примеру, требует, чтобы у четвероногих была возможность куда-то укрыться от назойливых посетителей: «вот сейчас я дружелюбный Мурзик, но через полчаса я пойду поспать и попрошу меня не трогать». Вполне законное желание любого питомца. Но нет. В «КотеТерапии» в клетке нет ни намека на укрытие для мяукающих жертв бизнеса от алчущих общения посетителей. В вольере два на пять, прямо на грязной плитке валяются обреченные коты, здесь же несколько стульев, обогреватель и стол. Все. Хотя нет, еще есть тяжелый запах хлорки, которым здесь тщетно пытаются замаскировать вонь неубранных лотков. «Терапия» прямо на пять баллов. По шкале Рихтера.

Достаточно просто увидеть, чтобы понять - так нельзя. Так нельзя вести бизнес, так нельзя обращаться с животными, так нельзя плевать на закон. Но ведомства продолжают разводить руками. Ну, некоторые грозятся проверками. Ага, пока они там свои чиновничьи жернова раскручивают, с прокуратурой согласовывают каждый чих, «зоопарк-выставка» уже укатит окучивать другой город, а скорее всего, и другой регион. Там они непременно сменят название, и ищи-свищи. Но в отчет о проделанной работе можно будет поставить галочку - мы ж старались.

Вот еще одна хохма - в Госдуме настаивают на том, что животные из контактных зоопарков, закрытых добровольно-принудительным методом, должны направляться в специализированные приюты на реабилитацию и реадаптацию. Причем, депутаты сами прекрасно понимают, что состояние некоторых животных, прошедших адовы муки «петтерапии», таково, что речь порой идет, скорее, об услугах зоохосписа, а не центра реабилитации.

А что у нас? У нас в области зооприюты и так по швам трещат. Вы, товарищи законотворцы, их сначала новые откройте или хоты бы существующие поддержите, на том же законодательном уровне, а то они постоянно сталкиваются с угрозой закрытия. Той же «Лесопилке» пришлось покинуть обжитые площади, и теперь приют сам ютится чуть ли не по углам. У «Шанса» достигнута критическая точка, как они пишут у себя в группе ВКонтакте, больше принимать животных они не могут.

Причем зоозащитники все равно готовы приютить несчастных голодранцев, если понадобится, но как, если никто не может прижать к ногтю псевдопредпринимателей, фланирующих по стране и «кототерапирующих»? Можно, конечно, допилить закон, еще чего-нибудь подзакрутить, как водится, задеть при этом ни в чем не повинный добросовестный бизнес… а дельцы при этом все равно изобретут способ наживаться грязно, зачастую еще и нелегально, но вполне вольготно.

Может быть, давно пора просто начать замечать, что в УК РФ есть статья 245 «Жестокое обращение с животными»? Пока у нас в случае выявления таких фактов, и то, если только они получили широкий общественный резонанс и речь идет об убийстве животного, ублюдков наказывают… по другим статьям. То за незаконное предпринимательство привлекут, то за хулиганство. Если же животное просто страдает… Никому нет дела. «Какая, нафиг, елочка, мы сами последний {Роскомнадзор} без соли доедаем!»

Уверен, даже сейчас среди комментаторов найдутся те, кто напишет: «Россияне живут как попало, недоедают и страдают, а ты тут о животных сопли развел. О людях подумай!». Подумал. Перестаньте быть жестокими, и жизнь наладится. И равнодушие, кстати, - это тоже жестокость.

Понятно, что управу на этот зоопарковый беспредел у нас, скорее всего, если и найдут, то нескоро. И «закон – что дышло». Но вы хотя бы детей не водите в этот кошкин ад! Не приучайте к тому, что такое обращение с животными – это нормально.

Не будет спроса, иссякнет и предложение.

Алексей Овчинников