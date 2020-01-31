Блоги / Алексей Овчинников

Все там будем

Сегодня мне хочется поговорить с вами о нашем отношении к старшему поколению. Мне кажется, что к пожилым людям мы, россияне, в большинстве своем относимся если не пренебрежительно, то крайне отстраненно. У нас тут все-таки серьезные дела: работа, ипотека, кредиты, голодные рты и ежедневные стрессы, а у бабушек и дедушек что? Ездят себе в охотку на дачу, вяжут вечерами, да на лавочках обсуждают, какое определение подходит лучше всего для каждого соседа в подъезде. Не жизнь, а малина. Пенсия маленькая? А кому сейчас легко? Проблемы за здоровьем? А что вы хотели в таком-то возрасте?

Признайтесь, разве вы так не думаете?



Фото: stolicaonego.ru

Ну, хорошо, вы так не думаете. Но задумываетесь ли вы о том, как живется в Псковской области поколению 20-40-х годов, к примеру? Участникам ВОВ, детям войны, ветеранам труда, труженикам села? Что они едят? На чем спят? Как оплачивают коммунальные услуги? Могут ли они себе позволить нормальное медицинское обслуживание – не на уровне «а что вы хотели в таком-то возрасте», а чтобы реально помогли?

Давайте начнем с государства. На днях СМИ охотно смаковали провал чиновниц из Керчи, которые в шубах заваливались к ветеранам-блокадникам, ошалевшим от нежданного визита холеных теть. Последние охотно, на камеру, раздавали старикам медали и хлебобулочные изделия (какой символизм – вручить бывшему блокаднику булку!), а в качестве бонуса – букет цветов, обернутых, почему-то, в бумагу с немецким текстом в стилистике гитлеровской Германии. Нарядно облагодетельствовали.



Фото с личной страницы Маи Хужиной ВКонтакте

Чиновницы уже подали заявление об увольнении под грузом общественного порицания, но осадочек-то остался. К тому же одна из них потом увольняться передумала. И очень заметно передумала. В расширенном комментарии для «Крыминформа» глава горсовета Керчи Мая Хужина заявила, что не видит в скандале с поздравлением блокадников ничего эдакого.

«Мой дед, который погиб в Венгрии, был бы очень рад видеть меня в своем доме накормленную, хорошо живущую и хорошо одетую. Он за это воевал - чтобы я жила достойно. Если Москва и Питер этого не понимают — это их проблемы. Если моя куртка, которая на рынке стоит не больше восьми или семи тысяч, для них такой фурор, то это тоже их проблема. Я в чем ходила, так и буду ходить, и менять свой гардероб ради каких-то непонятных людей я не буду», - выпалила она.



Фото с личной страницы Маи Хужиной ВКонтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов прочитал комментарии Хужиной и отреагировал в духе: «Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством». Он предупредил главу администрации Керчи Сергея Бороздина, что если в течение дня его требование об увольнении Хужиной и ее заместителя не будет выполнено, то в понедельник он лично приедет в Керчь на внеочередную сессию городского совета, где «будет поставлена точка в этом вопросе». «Посмотрим, где они смогут после этого работать», — добавил Аксенов.

Ну, прямо, триллер, драма и комедия в одном флаконе. А теперь представьте, каково на фоне этого ералаша тем самым ветеранам-блокадникам. Что они чувствуют, когда смотрят на этот фарс?

Беда в том, что по такой же схеме у нас чествуют ветеранов повсеместно. Раз в год чиновники вспоминают, что надо устроить отчетную фотосессию, отправляются в рейды добра и заботы, постят в соцсетях проникновенные речи и вручают какую-нибудь фигню. Главное ж символизм и внимание, да? А денег на серьезную поддержку для ветеранов у лоснящихся от хорошей жизни чиновников нет. Они постоянно оправдываются, что очень-очень хотели бы, но… никак.



Фото с личной страницы Маи Хужиной ВКонтакте

Вот сколько у нас в Псковской области мурыжат тему о нормальной финансовой поддержке детей войны, а не о жалких подачках? Как будто специально тянут время, когда их вообще у нас уже не останется. Зато мы громко кричим о том, что мы против переписывания истории. Вот только история запомнит и то, как мы относились к ветеранам ВОВ, блокадникам, детям войны.

Да, спасибо большое, что к 75-летию Великой Победы Путин распорядился осуществить единовременную выплату в 75 тысяч рублей каждому ветерану (без символизма никак) и по 50 тысяч рублей - труженикам тыла. Кроме того, по решению губернатора Псковской области, ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в нашем регионе, дополнительно получат еще по 10 тысяч рублей к юбилейному Дню Победы.

Это круто, но что дальше? К тому же у нас стремительно стареющее государство, и у нас масса пенсионеров, которые, к счастью, не застали ужасов войны, но которым тоже выпало на долю немало пережить. И тому, как они живут сейчас, тоже не позавидуешь. Сельские жители, всю жизнь отпахавшие в поле, живут в особенно нищенских условиях. Их единственное развлечение на старости лет – огород да старый телевизор, круглосуточно льющий в уши, как все хорошо у нас и как плохо в Гейропе и на Украине.



Фото: readovka.ru

Законодатели же у нас уже мозг сломали, как бы еще с пенсионеров побольше налогов содрать. То кадастровую стоимость садовых участков поднимут, то новые коммунальные услуги изобретут. Сейчас всерьез обсуждается инициатива, которая заставит платить мзду тех, кто на своих огородах выращивает слишком много овощей и фруктов, что аж хватает приторговывать ими на рынках. Придумали патентную систему, чтобы с расчетами не мучиться. Но ведь бабушки волокутся торговать пучками укропа и так не от хорошей жизни.

И это мы, поколение перестройки, лихих девяностых и, прости господи, миллениалы, и есть то государство, в котором к старикам относятся с раздражением. Посмотрите, соцсети изобилуют постами о том, как всех бесят бабушки, ломящиеся с утра с тележками в автобусы, создающие очереди в поликлиниках, штурмующие магазины в часы скидок и слишком долго переходящие дорогу.

Никто не произносит этого вслух, но по умолчанию считается, что люди преклонного возраста для общества бесполезны. Да что там - они, скорее, МЕШАЮТ. Теперь понятно, почему букеты тех самых мадамов в шубах были упакованы в бумагу с немецкими текстами… Подсознанка сработала.



Фото: vop.ru

В Китае, к примеру, где пенсия в принципе положена только чиновникам, тем не менее запрещено не только негативное отношение к пожилым, но даже их игнорирование. Законом! В Японии старики - такая же святыня, как для нас долгие новогодние каникулы. На Западе к старшему поколению, может быть, и не относятся столь же трепетно, но там хоть условия жизни для пенсионеров созданы нормальные. Мы же, застрявшие в азиатско-европейской неопределенности, выбрали свой особый путь – нет для стариков у нас ни уважения, ни денег.

Показательный пример приводит Рамблер, цитируя блоггершу Аллу Цирюльникову: «Моя свекровь прожила с нами в Канаде 10 лет. Она ни дня не проработала в этой стране, не принимала канадского гражданства, но, когда ей исполнилось 65 лет, государство ей назначило пенсию в 1200 канадских долларов, а также льготы на бесплатные лекарства…».

А у нас? У нас «Денег нет, но вы держитесь» - напомню, именно так ответил в то время еще глава нашего правительства Дмитрий Медведев крымской пенсионерке, которая пожаловалась на пенсию в 8 тысяч рублей, на которую «выжить невозможно».

Неудивительно, что, согласно социологическим исследованиям, основными проблемами пожилое население в России называет плохое материальное положение, состояние здоровья и непочтительное отношение со стороны более молодого поколения. Многие пенсионеры признаются, что страдают от одиночества и чувствуют себя никому ненужными. Показательно, что чаще всего они страдают не от мошенников, которые особенно часто атакуют стариков, а, по их словам, от бессердечия медицинских работников и государственных служащих, а также от равнодушия своих детей, внуков и других родственников. При этом многие еще и со своих мизерных пенсий постоянно откладывают деньги, чтобы помочь неблагодарным отпрыскам, доказать свою полезность. А некоторые в преклонном возрасте и вовсе оказываются в интернатах, забытые и брошенные. Доживающие.

Это сегодня нам 20, 30, 40, 50… Завтра мы тоже шагнем на следующую страницу статистики, перейдем в звучный статус «дожития». Придет время собирать камни, вспоминать про стакан воды и хлебать то же лихо – ловить на себе раздраженные взгляды, с тоской разглядывать ценники в сетевых магазинах и пытаться уловить во взгляде лечащего врача или социального работника хоть капельку сопереживания - как правило, тщетно.

Подумайте об этом.

Алексей Овчинников