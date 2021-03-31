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Вузофобия

Доля желающих отдать детей в вузы россиян упала в два раза за десять лет. К такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob после очередного опроса на тему. Поспрашивали родителей выпускников из 357 населенных пунктов и выяснили, что только 43% намерены отправить свое чадо получать «вышку», тогда как в 2010-м о высшем образовании грезили 80% опрошенных. При этом интерес к техникумам и колледжам, наоборот, в два раза вырос.

И тут вот, что интересно понять, это такая эволюция сознания наконец-то наступила, когда до россиян наконец-то дошло, что плодить менеджеров, юристов и управленцев пора прекращать, с учетом того, что на рынке труда востребованы люди с руками, а не с задницей для просиживания в кабинетах, или это качество нашего высшего образования съехало настолько ниже плинтуса, что никто не хочет на него уже тратить даже трех балакаврических лет драгоценного времени.

Некоторые эксперты связали такие цифры с пандемией. Мол, пока сидели на «дистанционке», решили - да нафиг такое образование нужно и сосредоточились на скорейшем трудоустройстве в условиях катастрофического снижения покупательской способности. Версия неплохая, но вряд ли состоятельная, ведь тренд отказа от «вышки» начался задолго до истории, в которой один уханьский повар решил сварить суп из летучей мыши.

Доля родителей, вдалбливающих детям модель «Без высшего образования никуда», стала стремительно снижаться еще с 2010 года, когда не всякий эпидемиолог смог бы расшифровать аббревиатуру COVID-19. К тому же в начале века родители всеми правдами и неправдами пытались просунуть дитятю в какой-нибудь универ, а тогда покупательская способность едва ли была лучше нынешней. Значит, это с вузами сегодня что-то не так?

На самом деле, с престижными, столичными вузами по-прежнему все ОК. Как были огромные конкурсы на место, так и остались. Сложнее с региональными. Тут отмечается явное снижение востребованности, которое пытаются изо всех сил залатать студентами из других стран, как правило, не столь отдаленных. Посмотрите на наш ПсковГУ - очень показательный пример.

Естественно, лоббисты уездных университетов утверждают, что соль проблемы не в том, как устроено нынче образование, а в том, что страна в принципе стремительно стареет, то есть молодежи становится все меньше, вот и не выстраивается она в очередь подавать документы в вузы после разгула на выпускном.

В каком-то смысле «поумнели» и работодатели. Еще десять лет назад хоть синенький, но диплом требовали даже у соискателей на место уборщиц. Сегодня больше внимания уделяют личным качествам, опыту работы и в принципе желанию работать. К тому же на рынке много вакансий (причем с хорошими зарплатами), где важнее профильное средне-специальное образование. А куда у нас идут с корочками «менеджеров» и «ландшафтных дизайнеров»? Правильно, садятся за кассы в «Пятерочке» или идут в кафешки подавать горячие и горячительные напитки. То есть по факту сегодня гораздо проще и выгоднее(!) устроиться по специальности, отучившись в колледже или техникуме, чем найти высокооплачиваемую работу по профилю после вуза.

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в интервью «Коммерсанту» указал, что в последнее время появилось огромное количество новых специальностей и направлений, где высшее образование просто не требуется, и можно успешно построить карьеру в разных отраслях и без него. «В ведущих университетах конкурс не падает, наоборот, с каждым годом он все выше. Беда в том, что некоторые вузы в провинциях не добирают людей, и там надо пересмотреть систему высшего образования», - добавил он.

Такова сермяжная правда сегодняшнего дня. Дипломом сейчас можно удивить, только если он получен в каком-нибудь МГУ или МГИМО. Корочки провинциального вуза вряд ли произведут впечатление на работодателя.

Помогут ли нашему, псковскому универу представительства в других городах (а ПсковГУ решил «захватить» и Ебург, и Рязань, и Краснодар, и Красноярск, и Новосибирск, и, Владивосток, и целых два офиса в Питере намерен открыть), на которые сейчас тратятся немалые средства, большой вопрос. Слишком велика конкуренция сегодня за абитуриента с учетом, что популярность «вышки» уверенно ползет вниз. Может, тогда сразу замахнуться на представительство в Кембридже? Чего мелочиться?

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Впрочем, вряд ли представительства, сколько их не плоди, помогут. Даже поступившие в кураже студенты ко второму курсу уже задаются вопросом: «Зачем это всё? Что я здесь делаю?!» и задумываются о выходе с поезда высшего образования прямо на ходу. Зачем тратить время и нервы на сессии, курсовые и бесконечные домашние задания, если отложенный эффект от этих страданий еще неизвестно, когда нарисуется? Получать сегодня диплом ради диплома – непозволительная роскошь. Это понимают и многие молодые люди, и их родители.

Даже психологи говорят, что высшее образование в сегодняшних реалиях для молодых людей крайне неприятное обременение. После обязательного «срока» в школе совсем не хочется «чалиться» за партой еще несколько лет. Поверьте, именно так – как принудительное лишение свободы – сегодня воспринимают вузы вчерашние выпускники. К тому же это откладывает момент взросления и обретения независимости от родителей. Далеко не все хотят висеть на шее у мамы и папы, мирясь с необходимость жить по их правилам и установкам.

Еще один немаловажный момент в тенденции отказа от высшего образования – это, прости господи, инфлюенсеры. Это те самые тиктокеры, инстаграм-блогеры и ютьюб-канальщики, которые, не стесняясь своей интеллектуальной и нравственной ограниченности, показывают, как легко (даже с грехом пополам законченными 9 классами школы) добиться успеха, измеряемого исключительно в деньгах и популярности. Зачем учиться и даже работать? Замутил пранк, показал что-нибудь непотребное на всеобщее обозрение или просто попридуривался на камеру и вуаля, сытая и необременительная жизнь в кармане. Конечно, это так совсем не работает, но многие в это свято верят, оттого специализированные соцсети просто ломятся самым низкопробным трешем.

И снова возвращаемся к нашим вузам и видим, что всеми эти трендами они положены на лопатки. Высшее образование явно подрасслабилось за время сытых лет, когда диплом хотел получить каждый, и совсем потеряло хватку. Ему нечего сегодня предложить, кроме разве что заскорузлой консервативности. Из современного там только кичатся бесконечными онлайн-форумами. Ну надо же, ВКС по зуму освоили и то на фоне пандемии. Вау-вау. Ну, модных словечек еще могут понавставлять, куда надо и не надо. Похоже это на то, как какая-нибудь бабушка, пытаясь влиться в молодежную тусовку, шутит про «шнурки в стакане».

К сожалению, высшее образование само себя дискредитировало, предлагая устаревшие специальности, неинтересные методики и муштру по старым лекалам. При этом практически не создаются возможности для раскрытия творческого и практического потенциала студентов. Потолок – загнать всех силком на патриотические акции или в добровольно-принудительном порядке «замутить» самодеятельность на уровне 90-х. Причем в самих же вузах все это понимают, признают и рассуждают, как надо все кардинально поменять. Но что-то запрягают больно долго. Пока они там хомуты выбирают, молодые люди уже поменяли приоритеты. Да и общее состояние материально-технической базы удручающее. Какой-то позавчерашний день. А если посмотреть на условия проживания студентов в общежитиях…

В общем, если региональные вузы не начнут в авральном порядке что-то менять, к ним вообще перестанет приходить молодежь. Ох, и сложно будет в таких условиях гранты выбивать!

Алексей Овчинников