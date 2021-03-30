Общество

ПсковГУ открывает представительства в других регионах

Псковский государственный университет проводит работу по открытию своих представительств в других регионах России. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, восемь представительств вуза будут находиться в следующих городах:

Свердловская область, Екатеринбург, улица Вайнера, дом 51Б, помещение 41;

Рязань, улица Соборная, дом 52Б, помещение Н1;

Краснодар, улица имени Дзержинского, дом 100/5, офис 34/76;

Красноярск, улица Парковая, дом 8, помещение 6, комната 5;

Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 30, офис 4.102, этаж 4;

Санкт-Петербург, Московская Застава, улица Коли Томчака, дом 28, литера Б (представительство в Ленинградской области);

Приморский край, Владивосток, улица Фанзавод, дом 1, стр. 10;

Новосибирск, улица Зыряновская, дом 61.

Согласно сведениям из Единой информационной системы в сфере закупок, ПсковГУ уже планирует арендовать помещение в бизнес-центре в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 30 с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года за 26 тысяч рублей в месяц.