ПсковГУ открывает представительства в других регионах

Псковский государственный университет проводит работу по открытию своих представительств в других регионах России. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, восемь представительств вуза будут находиться в следующих городах:
- Свердловская область, Екатеринбург, улица Вайнера, дом 51Б, помещение 41;
- Рязань, улица Соборная, дом 52Б, помещение Н1;
- Краснодар, улица имени Дзержинского, дом 100/5, офис 34/76;
- Красноярск, улица Парковая, дом 8, помещение 6, комната 5;
- Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 30, офис 4.102, этаж 4;
- Санкт-Петербург, Московская Застава, улица Коли Томчака, дом 28, литера Б (представительство в Ленинградской области);
- Приморский край, Владивосток, улица Фанзавод, дом 1, стр. 10;
- Новосибирск, улица Зыряновская, дом 61.
Согласно сведениям из Единой информационной системы в сфере закупок, ПсковГУ уже планирует арендовать помещение в бизнес-центре в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 30 с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года за 26 тысяч рублей в месяц.