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Пиар во время чумы

Помнится, когда я впервые по журналисткой стезе побывал на Петербургском международном экономическом форуме, вау-эффект был неизгладимым. Всё дорого-богато, персоналии - топ на топе, от озвучиваемых сумм по заключаемым чуть ли не на ходу сделкам срывало крышу… Поэтому я даже понимаю навязчиво феерический восторг псковских коллег по цеху, которых аккредитовали в этом году на этот пиар во время чумы (причем, ирония в данном случае, увы, минимальна, если вспомнить, что пандемия коронавируса никуда не ушла), но… не разделяю.

Вся эта эйфория довольно быстро проходит. Стоит побывать там раза три-четыре к ряду, и… как с белых яблонь дым. Ты вдруг ясно осознаешь, что это программное мероприятие едва ли колеблет даже легким бризом гладь не то что мировой, но даже российской экономики. Это лишь крайне затратная ярмарка тщеславия, которая уже давно стоит костью в горле у бедных петербуржцев, которым на три ПМЭФ-дня хоть уезжай из Северной столицы (кто может себе это позволить, обычно так и делают).

Конечно, для администрации Псковской области участие в таких масштабных форумах важно и полезно, это реальный шанс встретиться с потенциальными инвесторами, обсудить злободневное с федеральными чиновниками. Не секрет, что сейчас инвестиции у нас все больше носят прогосударственный характер (такой вот у нас государственный капитализм), поэтому такие «тусовки» при должном рвении могут принести реальную пользу региону, и наши власти это должное рвение проявили, использовали этот инструмент на все сто, молодцы. Однако это не отменяет того факта, что в условиях международной изоляции сам по себе ПМЭФ деградирует: становится все менее экономическим и совсем не международным.

В этом году на ПМЭФ зачем-то иноагентов битый час обсуждали. Ну, а где же еще замученной Западом госпропаганде жаловаться на весь мир?

Конечно, формально экономические вопросы рассматривались. В этом году участники форума обсуждали темпы восстановления от последствий COVID-19, ситуацию с ценами и меры господдержки. Вот только ничего нового по итогу не сказали. «Российская экономика постепенно возвращается к докризисным уровням», «стране удалось избежать катастрофы», «своевременные меры властей помогли сберечь миллионы рабочих мест и сдержать падение доходов граждан» - вот эти дежурные, совсем не новые фразы вываливались из параллельного пространства ПМЭФ на наши головы.

Наверное, министрам, олигархам, топ-менеджерам из госкорпораций нравится вся эта игра в мантры, но тут вспоминается поговорка про халву, про которую сколько не говори, во рту слаще не становится. Там, где необходимо срочное хирургическое вмешательство, нам предлагают насладиться визитом к остеопату: мы тут руками поводим, авось вам и полегчает.

А хотелось бы услышать на форуме мнение не только воротил и высокопоставленных чиновников, но и обычных бизнесменов. Увы, Петербургский международный экономический форум и обычные бизнесмены - плоскости несовместные.

Это, к слову, не осталось незамеченным. Сами предприниматели посчитали такое отношение к себе издевкой. Судите сами, в программе ПМЭФ-2021 заявили с десяток секций для малого бизнеса и молодых предпринимателей. Злая ирония заключается в том, что стоимость стандартного пакета участника превышала при этом 800 тысяч рублей, а желающим послушать вживую президента предлагали оплатить почти миллион. Доходило до смешного: некоторых предпринимателей активно приглашали выступить на той или иной панели, те, польщенные таким вниманием, соглашались, и им тут же выкатывали счет. Ничего личного, только бизнес.

Впрочем, еще не факт, что даже за такие деньжищи малому бизнесу удалось бы достучаться до небес. Да, на ПМЭФ присутствует самый сок топов, те самые вершители, не побоюсь этого слова, судеб. Но им гораздо интереснее тусоваться друг с другом, по большей части в кулуарах, чем выслушивать очередной «плач Ярославны». Показательно в этом плане выступление общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой. Да, после разгромной обличительной речи она сорвала овации и даже легкое недоумение в духе «А, что так можно было?». Но это все – лишь часть шоу.

Думаете, организаторы не знали, о чем будет говорить разгневанная Татулова? Что она будет неистово критиковать власти, институты господдержки и перешедшие все границы поборы? Знали, конечно. Просто решили внести в откровенно слащавую повестку ПМЭФ-2021 немного перчинки для разнообразия, а заодно в меру убедительно задекларировать наличие свободы слова, плюрализма мнений и прочих либеральных фантазий на тему. И все. Других задач не ставилось.

Кстати, особо запомнился ее тезис «Меньше всего бизнесу нужны форумы». Вот с чем не поспоришь! Но в целом, уверяю вас, ничего сенсационного в выступлении общественного бизнес-омбудсмена не было, никаких открытий для искушенного истеблишмента она не сделала. Капитан Очевидность рассказал, что бизнес мордуют, а мордующие сокрушенно покивали в ответ головой. Занавес.

Постфактум все равно все с бОльшим удовольствием обсуждали не спич Татуловой, а дорогое меню в ПМЭФовских ресторанах, элитных эскортниц, наводнивших в этом году форум, и выступление модного тиктокера Дани Милохина на одной из панельных дискуссий – как очередную дань времени и попытку хоть как-то разнообразить пресную, хоть и пафосную говорильню. Впрочем, для многих именно присутствие Милохина стало свидетельством пробития дна.

Конечно, СМИ активно тиражировали еще и якобы громкие заявления первых лиц, но давайте посмотрим правде в глаза, никакими откровениями не стали и они. Министр финансов Антон Силуанов, к примеру, заявил, что Минфин отказывается от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (их там было 35%). Не скажу за ньюсмейкера, а сама новость, мягко говоря, с душком.

Глава думского комитета по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров раскритиковал ситуацию с инвестклиматом в России, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется введение дополнительных COVID-ограничений, миллиардер Олег Дерипаска высказался, что в России слишком узкий рынок облигаций, из-за чего россияне становятся «рабами банков». В общем, красиво озвучили все то, что уже не первый год муссируется, муссируется, да все никак не вымуссируется.

Приходится признать, что ПМЭФ давно превратился в глобальную, но все равно местечковую тусовку для госсектора и лояльных ему подрядчиков. Пиршество огромных сумм – заранее прописанный сценарий всего этого действа, чтобы удивить неподготовленную публику масштабом. Сотни, если не тысячи соглашений, которыми гордо бряцают в пресс-релизах, в подавляющем большинстве носят рамочный характер и никого ни к чему не обязывают. О добрых намерениях можно было бы договориться и подешевле, в уютной баньке за городом под пивко и 30-летний Macallan. Ну, как это обычно и делается.

Госкорпорации в очередной раз, грубо говоря, на публику померялись кошельками и красивыми тетеньками (награжденными хэштегом #форумчаночка с легкой подачи Ксении Собчак), чиновники – статусностью, журналисты – кэпскими эксклюзивами с мест. Все как обычно. За год пропуска (а в прошлом году, напомню, бизнес-повестка прямо осиротела без ПМЭФ на фоне ковида) соскучали поди. Получите, распишитесь.

С нетерпением ждем следующего года. Хоть на форумчаночек новых посмотрим, в остальном ни на что новое и прорывное надеяться все равно не приходится. Разве что вместо Дани Милохина пригласят еще более фриканутого инфлюенсера. В конце концов, некоторые тиктокеры и инстаграмки сейчас зарабатывают не меньше, чем владельцы заводов и пароходов.

На самом деле, даже немного обидно. Ведь в свое время ПМЭФ начинался очень даже во здравие. Интересные вещи на его площадках генерировались, а обсуждения порой были довольно острыми и полемичными. Теперь же политологи и экономисты видят в форуме лишь торжество гламура над дискурсом и победу демагогии над конструктивом.

Можно сделать скидку, что это все-таки первый форум после ковидного кризиса, но проблема ведь не только в пандемии, но и в высокой степени государственного контроля над бизнесом. И тут есть над чем подумать.

Поймите правильно, я ведь не против ПМЭФ как такого, просто не могу им восторгаться при существующей модели. Опираясь на свой опыт работы на форуме, я вижу в нем не только негативные моменты, но и потенциал. Нужно вернуться к его первоначальной идее, когда ПМЭФ был воротами для бизнеса, и не только российского (не зря же он проводится в Петербурге, в этом прорубленном Петром I окне в Европу), и пора уже уходить от этого высокомерного формата элитарности и закрытой тусовки госсектора и развивать форум как площадку для активного взаимодействия российского бизнеса и западных инвесторов - без деления на своих и не очень, хороших и плохих. Тогда и конструктив вернется, и гламур не будет мешать.

Алексей Овчинников