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Блоги / Алексей Овчинников

Доллар, уходи

05.03.2021 09:02|ПсковКомментариев: 1

История о дедолларизации России (та еще скороговорка), пожалуй, такая же бородатая, как и байки про сползание нашей страны с сырьевой иглы. Ну, то есть разговоров много, толку - мало. Однако в 2018 году о попытке снизить зависимость от доллара в родном Отечестве вдруг заговорили гораздо серьезнее, чем прежде. Правительство РФ даже подготовило план по дедолларизации российской экономики, а Минфин отчитался о реструктуризации Фонда национального благосостояния, уменьшив в нем долю американской валюты. Потом пандемия задвинула этот антидолларовый тренд на задний план, однако недавно сначала замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а потом и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко решили его освежить.

Их громкие заявления о том, что нужно устранить зависимость страны от «ядовитого источника постоянных враждебных действий», разумеется, прозвучали не просто так. Это такой предупредительный выстрел в воздух на фоне сигналов из Вашингтона об ужесточении антироссийских санкций. Лояльные эксперты тут же стали рассуждать о том, как злокозненная Америка постепенно утратит свое влияние на мировом финансовом рынке, потому что уже и другие страны активно дедолларизируются. Правда, все финансисты, даже самые патриотично настроенные, признают, что произойдет это не сразу и вообще неизвестно когда. 

 


Иллюстрация: Ридус

Вообще, аналитики реагируют на новости о дедолларизации каждый раз крайне полярно: от «Ну, все, хана тлетворному влиянию США» до «Россию ждет инвестиционный армагедец». Тем, кто привык к поиску золотой середины, становится понятно, что никого ничего вообще не ждет. Впрочем, это не снимает с повестки энное количество как бонусов, так и рисков от попыток избавиться от долларовой привязки.

Ведь и Центробанк, и правительство по поручению президента политику дедолларизации в той или иной мере проводят. Так, за последние лет десять вложения Москвы в государственные обязательства Соединенных Штатов сократились в 30 раз. В планах - налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, в том числе - ускоренный возврат НДС, а также постепенный отказ от возврата экспортной выручки при расчетах в рублях.

Назревает вопрос - а так ли страшен черт, чтобы так перенапрягаться? Вот как обозначают ситуацию сторонники антидолларовой «реформы». В настоящее время около 40% транзакций на планете осуществляется в валюте США. Самые главные контракты мира - по продаже газа и нефти - заключаются преимущественно в долларах. К американской валюте нередко привязывают стоимость недвижимости, автомобилей или образования. Как правило, товары, реализуемые на экспорт, также привязываются к баксу. По оценкам МВФ, в международных резервах доллар занимает порядка 63%, и это заметно больше, чем доля США в мировой экономике - около 25%.

При этом финансовые эксперты намекают, что такое преимущество американской валюты - нечестное. После Второй мировой войны доллар стал практически единственной резервной валютой, потому что США пострадали в войне значительно меньше, по сравнению с СССР и Европой. Пользуясь этим, Соединенные Штаты стали основным спонсором Международного валютного фонда, созданного в 1944 году. Вскоре после этого было заключено Бреттон-Вудское соглашение, согласно которому доллар получил привязку к цене на золото, а остальные валюты попали в зависимость от его курса. Несмотря на то, что соглашение уже давно не действует, кажется, что де факто с тех пор мало что изменилось. Впрочем, не будем забывать, что Америка и сама много производит, и потребляет ого-го сколько, а это еще «50 очков Гриффиндору».

Для России еще одним серьезным вызовом стал момент, когда США стали использовать свою валюту как один из инструментов политического давления: российским банкам при Трампе, к примеру, угрожали запретить расчеты в долларах. При этом, как отмечает Forbes, Россия не единственная страна, которая пытается положить долларовой гегемонии конец. Даже Европа уже давно напрягается по этому поводу и хочет внедрить свой независимый SWIFT (международная межбанковская система платежей).

Впрочем, финансисты призывают страны трезво оценивать свои силы. По их мнению, дедолларизация в глобальном масштабе может произойти только если возникнет такое же экономически и политически мощное государство как США. Может ли сейчас претендовать на эту роль ЕС, Китай, а там более Россия - большой вопрос. В случае с Евросоюзом новый глобальный финансовый порядок не очень помогла создать даже кооперация.

В общем, планы претенциозные, масштабные, наверное, даже назревшие и необходимые, но силенок маловато. Этот не тот случай, когда можно ракетами побряцать и порешать вопрос в духе «у кого длинней».

Определенная движуха в этом направлении все же есть. Китаю, к примеру, удалось добиться включения юаня в число резервных валют МВФ в 2016 году, где до этого красовались только доллар, евро, фунт и иена. С другой стороны, это не более, чем красивый маркер. Доля юаня в международных транзакциях все равно осталась мизерной и вряд ли в ближайшем обозримом будущем будет расти, отмечает профессор РЭШ Олег Шибанов. Что уж тут говорить о перспективах рубля. Как ни прискорбно это признавать, но посмотрите, где Поднебесная и где мы…

А вот глава ВТБ Андрей Костин еще в 2018 году заявил, что полный отказ России от доллара - это вообще утопия. Максимум, что мы можем выдавить из себя - несколько ограничить его использование в расчетах. И, к слову, даже эта его ремарка, заставила многих напрячься. И не в Америке, а на наших родных просторах.

Есть эксперты, которые всю эту затею вообще называют вредной. Например, завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС Александр Абрамов считает, что резкая дедолларизация способна привести к «катастрофическим инвестиционным убыткам».

Как ни крути, а доллар отличает стабильность на рынке денег, во всяком случае по сравнению с другими валютами. Вот, переориентируемся мы на какой-нибудь юань и получим всю его волатильность в привесок. А это значит, что такая переориентация может вызвать серьезные национальные убытки, полагает экономист.

С ним согласен и его коллега, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, консультант в области банкинга и финансов Юрий Юденков. Он убежден, что с переориентацией на другие валюты нужно быть очень осторожными. И даже евро нельзя назвать перспективной валютой из-за слабой кризисоустойчивости, добавляет он.

Тут я хочу напомнить, что Минфин РФ уже бодро отчитался, что включил в валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) иену с долей 5% и юань с долей 15%, сократив доли доллара и евро до 35% с 45%. Угу, теперь структура вложений еще больше смещена в сторону валют, наиболее подверженных девальвации. Садитесь, пять.

Дедолларизация поначалу, скорее всего, увеличит издержки и для российских компаний, предупреждает профессор РЭШ Олег Шибанов. «Но постепенно развитие финансовых инструментов, рассчитанных на рубли или юани, приведет к меньшей зависимости от расчетов в долларах и, может быть, к укреплению национальных валют», - говорит он.

Может быть, друзья. А может и не быть.

Тут надо обязательно обозначить, что декларируемая дедолларизация экономики не предполагает (во всяком случае пока) каких-либо покушений на долларовые накопления населения. Никто не заставляет россиян срочно менять «зеленые» на рубли или другую, признанную «кошерной», инвалюту. Но это не значит, что мы, простые обыватели, ничего не заметим, даже если у нас за пазухой нет ни одной американской бумажки. Если в пылу праведной борьбы просядет российская экономика в целом, уверяю вас, мы это обязательно заметим на своей шкуре.

И я все-таки хочу напомнить, что в 2013 году попытка влезть с ревизией в наш карман все-таки предпринималась. Тогда партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, запрещающий оборот и хранение американских долларов на территории России. Автором инициативы выступил небезызвестный депутат Госдумы, с недавних пор губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В пояснительной записке он предсказывал (готовьте смайл «рукалицо»), что к 2017 году мировая долларовая система рухнет, поэтому власти РФ и должны принять превентивные меры для того, чтобы спасти накопления россиян, переведя их из долларов в рубли или другие валюты. Потом у депутата хватило ума свой законопроект все-таки отозвать.

А в 2018-м, когда вновь всколыхнулась вся эта тема с дедолларизацией, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о планах по отказу от расчетов в американской валюте в России ответил как-то крайне уклончиво. Он заявил, что эта проблема является актуальной не только для РФ, но и для других стран, и что «это вопрос, который стоит на повестке дня». И тут же оговорился, что сию минуту четких планов у властей по этому поводу нет, и тем более, власти не намерены принудительно изымать доллары у населения.

Интересно, когда заканчивается «сия минута». В общем, имейте в виду. В нашем государстве можно ожидать чего угодно: и внезапного повышения пенсионного возраста, и запрета долларов на счетах.

Давайте расставим точки над i. Cама по себе инициатива дедолларизации российской экономики кажется правильной и несет в себе разумные посылы. Это не просто долларовая паранойя, зерно истины в тренде, безусловно, есть. Смущает только, что лучшие умы (и не только в нашей стране) бьются над этой темой уже лет 20, а кокос все не растет. Не получилось бы в итоге у нас, но в соответствии со старой доброй российской традицией: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

Возможно, вся эта тема дедоллоризации лишь способ позлить американских политиков (детский сад!) и сыграть в серьезный выборный год на настроениях россиян, накормив их очередными завтраками о лучшей жизни когда-то там. Никто же не хочет признаться, что на самом деле всем удобно, что есть некий всеобщий стандарт финансовых расчетов, пусть и с явным уклоном игры в одни ворота и, увы, не наши. В этом случае это лишь имитация бурной деятельности, всем можно расслабиться и жевать попкорн.

Но если уж действительно у наших властей чешутся руки, то начинать бороться с долларизацией экономики я предлагаю им с друзей-олигархов, которые едва ли хранят свои накопления в России и в рублях. По самым скромным оценкам, за рубежом в настоящий момент хранится до 2,5 трлн долларов активов российского происхождения. Вдруг, чего и выгорит.

В противном случае мы рискуем сесть в ту же лужу, что и с импортозамещением, когда вместо конкуренции на многих рынках (прежде всего, на продуктовом) мы получили, как бы это помягче выразиться… пятую точку.

При позитивном сценарии, не буду его скидывать со счетов, мы, конечно, можем урезонить зарвавшийся Запад, будем дружить с Китаем в десна и наслаждаться своей финансовой независимостью, пытаясь расплатиться юанями в Турции. Однако это не поможет нашей экономике выбраться из черной дыры, пока мы плотно сидим на сырьевой игле. Слезли мы с нее пока только на словах. А слова в России – самая обесценившаяся валюта, увы.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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