Блоги / Алексей Овчинников

Куда податься неквалу?

Наступило 1 октября, и в мире финансов для неквалифицированных инвесторов резко закончилась магия - кучер обернулся в крысу, карета - в тыкву, лошади - в мышей. На самом деле тыква и была всегда лишь не очень вкусным овощем, а кучер - не самым приятным грызуном, но феи-брокеры очень старательно размахивали перед носом наивных золушек волшебными палочками шариковых ручек, уговаривая их подписать «здесь, здесь и вот здесь», ловко создавая мираж златых гор и рек, полных вина. Золушки же, категорически не желая вникать в суть процесса, потом очень удивлялись превращению пассажирского в бахчевое.

Поле чудес закрывается

Ладно, оставим в покое двусмысленные метафоры. ЦБ постарался, и отныне неквалы не смогут вкладывать кровно заработанные, честно унаследованные или нечестно экспроприированные средства во многие сложные и не очень финансовые продукты.

Не секрет, что Центробанк уже не первый год ведет планомерную ужесточающую политику в отношении неквалифицированных инвесторов. Можно долго спорить, какие цели преследует регулятор - закручивает гайки ради закручивания гаек, лоббирует интересы банков или искренне заботится о согражданах, не слишком подкованных в тонкостях вложений своих денег, но факт остается фактом: принято несколько важных решений, некоторые из которых оказались даже более жесткими, чем предполагали участники рынка.

Стоит или не стоит инвестировать в принципе - вопрос не менее дискуссионный, тут я уже свое мнение высказал.

Могу лишь добавить, что посыл «единственное, что может гарантированно оградить инвесторов от убытков, - это полное отсутствие инвестиций» очень вредный, поскольку деньги сами по себе имеют крайне неприятную привычку - обесцениваться, а это как ни крути - тоже убыток.

И в валюте спасаться бесполезно – в США инфляция тоже бьет рекорды. Все еще ждете готовых рецептов? Продолжайте, ваш звонок очень важен для нас.

Тем же, кто готов задуматься над вопросом, а не ждет, что его отведут в светлое завтра за ручку, предлагаю разобраться, что ныне можно, а что нельзя, если из багажа за плечами – только желание получить деньги из денег.

Что можно

Неквалам щедро оставили доступ к государственным облигациям - ОФЗ, которые щедро штампует Минфин. В сравнении с многими корпоративными бумагами, то есть выпущенными компаниями, они надежны и безопасны. Сложно представить, что страна обанкротится и уйдет в дефолт. Но, увы, за такую надежность предлагают очень смешные дивиденды. В условиях тренда на повышение ключевой ставки проще выбрать даже не самые привлекательные депозиты в банках с госучастием. ОФЗ скорее интересны институциональным инвесторам – то есть тем же банкам, фондам, страховым и управляющим компаниям (не тем, что за состоянием ваших домов следят, а тем, которые рулят большими финансовыми потоками).

В корпоративном же секторе все довольно жестко. Неквалы могут покупать только облигации с наивысшим кредитным рейтингом - ААА. Под этот критерий, к примеру, попадают долговые бумаги Москвы и Санкт-Петербурга, госбанков, ряда компаний с госучастием. Риски опять же минимальные, но как вы уже догадались, доходность по этим бумагам заметно ниже сегмента ВДО – высокодоходных облигаций, а там трипл эй и не пахнет. Как, впрочем, и железобетонными гарантиями.

Конвертируемые, вечные и субординированные бонды теперь вообще недоступны неквалам. Их нельзя будет купить даже после сдачи теста, про который мы поговорим немного позже.

Что касается акций, то неквалифицированные инвесторы могут и дальше без ограничений покупать этот вид ценных бумаг, если они торгуются на 1-м и 2-м уровнях листинга Мосбиржи. Третий уровень, который еще называют некотировальным, отныне доступен только квалам.

Разумеется, ЦБ решил жестко ограничить для неквалов и самые сложные варианты инвестиций. И тут я совершенно согласен - не зная броду, лучше не соваться в опционы, фьючерсы, свопы и форварды. Я скажу вам больше, зачастую в них плохо разбираются даже впаривающие их менеджеры в банках. По крайней мере, в мутных структурных продуктах точно, которые также оказались под запретом.

«Квалифицированный» неквал

Похоже, у неквалифицированного инвестора, если он хочет вложиться с толком, чувством, расстановкой, остается два пути: либо сдать тест, либо покупать паи в ПИФах и ETF.

Сначала про тест. Его сдача не сделает вас квалом, но, тем не менее, откроет доступ к ряду финансовых продуктов. Тут и те самые структурные облигации, и ранее запрещенные для неквалов необеспеченные и маржинальные сделки, и сделки репо, и акции, не включенные в котировальные списки, и бонды с рейтингом ниже установленного ЦБ. Логика проста – сдал тест, значит, что-то да понимаешь.

Смущает лишь возможность мгновенных пересдач с неограниченным количеством попыток, что обесценивает суть тестирования и превращает его лишь в лишенную смысла бюрократическую препону. С другой стороны, по крайней мере, это заставит людей прочесть вопросы и ответы, хоть немного подумать о полученной информации. Знаете, как в институте, пока пишешь шпаргалки, хочешь не хочешь, а погружаешься в предмет и тем самым готовишься к экзамену.

Впрочем, есть мнение, что ЦБ таким образом лишь пытается прикрыть свой тыл и пятую точку брокеров, чтобы инвесторы больше не бегали с жалобами и заявлениями о мошенничестве. Если что, тебе же и ткнут в нос твоим тестом: «Ты же знал на что подписываешься!».

Самый опасный расклад – брокеры сами начнут заполнять тесты вместо клиента, снова включая режим магии и златых гор. «Да мы сейчас за минуту все оформим, и вас ждет сказка». А потом - тыквы, крыса, мыши…

Вот и получается, что наиболее привлекательным вариантом на этом фоне стали ПИФы и их зарубежные аналоги ETF – эдакие коллективные копилки, в которых компания собирает деньги вкладчиков и на них инвестирует в акции и облигации. Они делятся на низко, средне и высокорискованные. Надеюсь, вы уже понимаете, как это коррелируется с их доходностью.

To ПИФ, or not to ПИФ?

Все типы ПИФов (открытые, биржевые, интервальный), за исключением закрытых (ЗПИФ), неквалам доступны. Кроме того, если паи ПИФа приобретается на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) типа Б, то возможна экономия на НДФЛ. Правда, изъять средства можно будет только при закрытии ИИС, иначе вся затея прогорит, а это не менее трех лет.

Если не заморачиваться с ИИС, то средства из ПИФ можно вывести в любое время (правда это в открытых и биржевых, но их больше всего, и они самые доступные), а не ждать окончания какого-то срока. Но есть еще один момент, про который нужно помнить: депозиты застрахованы АСВ на сумму до 1,4 млн рублей, а ПИФы – нет.

Все виды ПИФов можно покупать без ограничений и сдачи теста. Как сейчас, так и в 2022 году. Еще без тестирования можно покупать ETF, главное, чтобы они были из котировального списка биржи.

На Мосбирже сейчас торгуется с три десятка облигационных ПИФа по корпоративных облигациям. Они в целом показывают меньшую доходность, чем прямые инвестиции в бонды, потому что часть средств съедают расходы на управление, но тут, как говорится, не до жиру.

В конце концов, ПИФы в последние годы все-таки показывали доходность выше, чем по депозитам. Так, по данным Investfunds, средняя доходность самых низкорисковых ПИФов на российские облигации за 2020 год составила 6,5%, а средняя ставка по депозитам до 1 года не превышала 4%. А если брать вообще все ПИФы, то средний прирост за 2020 год составил 10,4%.

Звучит хорошо, но всегда найдется место для «но». Дело в том, что, если продолжится курс на повышение ключевой ставки, расклад еще может драматично поменяться. Аналитики полагают, что до нового года ставка переползет через 7%. Так что, ПИФам придется серьезно поднапрячься в борьбе за капиталы россиян. Я посмотрел свежую аналитику и увидел, что население уже активно понесло деньги на депозиты. И это еще цветочки, к концу года пойдут ягодки.

Причина – следствие. В конце концов, повышая ставку, ЦБ, в том числе, говорил о том, что стремится увеличить норму сбережений - чтобы люди поменьше брали кредитов и побольше сберегали. Но ведь и сберегать можно по-разному. Что же делать с мечтой приумножить накопленное без «разнузданного впаривания»? Можно отнести деньги в банк и молиться на брошки Набиуллиной, что ключевая ставка будет только расти (сочувствую тем, кому понадобится взять кредит). Можно вложиться в валюту и с трепетом следить за заседаниями недружелюбного ФРС. А можно подойти к сбережениям сбалансировано и диверсифицировать свой портфель.

Аналитики говорят, что стратегия неквалов на рынке с 1 октября сильно изменится. Будете ли вы в этом участвовать или лишь наблюдать, целиком и полностью зависит только от вас.

Алексей Овчинников