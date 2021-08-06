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Финансовый кринж

Аналитики любят помучаться над вопросом «Почему россияне не инвестируют?». Не поверите, целые университеты на эту тему научные работы выпускают и приходят к неутешительному выводу - не умеют. Говорят, пандемия и компания по раскрутке ИИС (индивидуальные инвестиционные счета в России с грехом пополам популяризуют с 2015 года) принесли свои плоды, и доля частных инвесторов в нашей стране возросла с 3 до 6% населения (по другим оценкам с 1 до 3%), но смотреть на этот рост смешно, если учесть, что в США этот показатель свыше 60%. Впрочем, сравнение не совсем корректное, американцы с пеленок учатся управлять капиталом, а россияне предпочитают верить, что однажды миллионы на них свалятся сами собой. От того так легко попадаются в сети мошенников, пирамид, лотерей и букмекерских контор.

Как-то даже обидно читать экзерсисы некоторых финансовых аналитиков. «В России 97% людей не знают, как правильно инвестировать, поэтому обречены быть нищими вне зависимости от текущего уровня дохода», «Большинство россиян не контролирует деньги, не управляет ими, не инвестирует их согласно общепринятым законам сохранения и приумножения личных финансов, личных инвестиций и экономики»… Драмы нагнали, конечно, мама не горюй, но дыма без огня, как известно, не бывает.

Давайте договоримся сразу. Все эти разговоры в пользу бедных – де, людям кушать не на что, а ты тут про инвестиции вещаешь - мы оставим за бортом нашей беседы. Не спорю, доля псковичей, которым просто нечего вкладывать, неприлично велика. Но, давайте будем честны, не так уж и мала доля сограждан, у которых в финансовых закромах накопились вполне приличные суммы. Достаточно почитать сводки регионального УМВД про обманутых мошенниками местных жителей и увидеть, что там нередко фигурируют суммы с впечатляющим количеством нулей. Я уж не говорю про засилье авто на улицах и локальный рынок недвижимости, который живет и здравствует отнюдь не только за счет приезжих.

Вообще позиция якобы нищих россиян поражает. Есть нечего, но появляется какая-нибудь «Финико», тут же где-то находят мульёны и несут их сломя голову аферистам, свято веря в 30% дохода в месяц (!). При этом рассмотреть возможность вложиться в облигации, ПИФы или индексы – не-а, табу, мало ли что. А ведь инвестиционный портфель можно сформировать так, что он будет не более рискован, чем деньги, запрятанные в бабушкином чулке.

Удивляют и люди, которым прибедняться хотя бы даже по статусу не пристало. Так вот, эти владеющие хоть каким-то капиталом либо не делают вообще ничего в плане инвестиций (потолок – банковские депозиты, ставки которых даже близко не покрывают аппетиты инфляции), либо уверены, что если у них есть несколько миллионов, то этого достаточно для того, чтобы деньги приносили деньги в режиме «А я побуду на расслабоне, на чиле». Последние радостно идут в ВИП-залы банков, где им впаривают какие-нибудь хитро слепленные структурные ноты, а потом удивляются, когда что-то идет не так, как им виделось, например, потери оказываются больше дохода.

Просто качественные, проработанные ноты с хорошими защитными условиями – это в принципе большая редкость, а грамотно продающие их специалисты – еще больший раритет. Агрессивные продажи с минимальным смысловым наполнением, но с букетом радужных обещалок – вот чем накрывают столы во многих банковских ВИП-залах. И этим сказкам, растопырив уши, верят состоявшиеся и состоятельные люди, которые, к слову, по мнению ЦБ, могут стать квалифицированными инвесторами, просто исходя из размера их активов. Ага, только действуют они аккурат, как Буратино на поле чудес.

Потому что инвестиций на расслабоне не бывает. Грамотных инвестиций. Без изучения матчасти - это все те же лотерея, букмейкинг и казино. Повезет – не повезет. Чаще всего – нет. Почему капиталообладающие россияне ленятся постичь хоты бы азы фондового или долгового рынков, для меня – загадка. Финансовая грамотность, будь то у крестьянки из деревни Мараморочка или у ИП Иванова, который вроде как умеет деньги зарабатывать, зачастую лежит на одном уровне – околонулевом. Либо хранят наличку под сорочками в шкафу, либо, даже не перекрестившись, переводят безнал кому ни попадя, едва услышав обещание удвоить, утроить или даже удесятерить вложенное. Банковские вклады под 6% годовых на этом фоне начинают выглядеть как прокаченный финансовый скилл. А если догадался вложиться хотя бы в недвижимость, то вообще гуру, хоть сейчас на Уолл Стрит.

Да есть правило, простое и беспощадное: нет понимания инструмента - нет инвестиций, но не стоит впадать и в другую крайность - демонизировать фондовый рынок. Просто начинать надо с простого, а не хвататься сразу за фьючерсы и бинарные опционы. К сожалению, свою негативную лепту внесли и брокерские площадки, которые предлагали озолотиться на спекуляциях валютой, драгметаллами и акциями. Они нещадно стригли комиссионные купоны с дураков, которые даже без приблизительного понимания процессов радостно в них окунались и… теряли огромные суммы. После активно тиражируемых морозных историй а ля «У меня было все, а теперь я ем «Дошик», связываться с брокерами не хочется априори, понимаю.

Люди, заработавшие на инвестициях, редко пускают розовые пузыри в Интернете. Заработали и славно. Зато прогоревшим не терпится рассказать о своих проколах, эмитентах – гадах и брокерах-упырях. Это формирует определенный информационный фон. С душком, так скажем.

А все потому, что инвестиции и халява – это не синонимы, друзья. «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете» - это, пожалуйте, в Спортлото, в Блэкджек и на ставки на «Зенит». Именно поэтому, прежде, чем я начну вас уговаривать все-таки пересмотреть свой подход к инвестициям, дам обязательный дисклеймер. Есть два очень важных момента. Первый - гарантированная высокая доходность должна напрягать. Априори. Второе – риск при инвестициях есть всегда. Всегда, Карл. Никто и никогда не даст вам 100%-й гарантии даже сохранности первоначально вложенной суммы, не то что ее увеличения. В лучшем случае, будет страховка по некоему несгораемому остатку и то далеко не всегда.

Скажете, дальше можно и не читать? Удержите-ка взгляд еще на два абзаца.

Про шампанское не буду, сами знаете. Лучше скажу, что по некоторым инвестиционным инструментам риски сопоставимы с рисками по вкладам и по хранению кубышки в заветном месте между трусами и галстуками. Банк, к примеру, может прогореть или лишиться лицензии за махинации, и государство в этом случае вернет вам только 1,4 млн рублей. Все, что свыше – тю-тю, госстрахование не покрывает. Многие поэтому предпочитают депозиты размещать в госбанках, где процентные ставки особенно смешны, а форс-мажоры при этом все равно исключать нельзя. Есть показательные примеры из истории. Спросите бабушек и дедушек про их советские вклады.

Тяжелый груз воспоминаний, к слову, в некотором смысле оправдывает низкий уровень доверия финансовым институтам в нашей стране. Чтобы не терять свои сбережения в случае очередного экономического кризиса, люди предпочитают ничего никуда не инвестировать. Вот только деньги под матрасом обесцениваются особенно драматично (сами видите, что творится с ценами), а главное, их сохранность тоже подвержена рискам: может случиться пожар, в квартиру могут забраться воры, в том числе под личиной соцслужбы, а иногда сюрпризы подкидывают даже родственники и… домашние животные. Вероятность такого развития событий, безусловно, низка, но полностью ее исключать тоже нельзя.

Что касается более серьезных инструментов инвестиций, то есть волшебное слово диверсификация. Она прекрасно сглаживает все риски до приятного обмылка. Да-да, вы это много раз слышали, и я снова повторю: без серьезной и продуманной диверсификации портфеля с финансовыми продуктами лучше не связываться, чтобы не играть в «Угадайку». С таким же успехом можно мечтать озолотиться, все время ставя на черное.

Оттого важен еще и объем инвестиций. Можно, конечно, поиграться с парой десятков тысяч в ИИС, но выхлоп будет малоосязаем (даже с учетом налогового вычета), а потому и малопонятен. Заходить нужно с серьезными суммами, которые позволят сгладить риски высокодоходных продуктов вкупе с консервативными и малодоходными. Для многих необходимость вложить сразу и много становится своеобразным стоп-словом. Хотя потери обесценивания от возлежания денег на депозитах может оказаться значительно выше, чем последствия неумелой попытки первых инвестиций.

Инвестировать к тому же нужно постоянно. Да, можно накупить облигаций и паев на десять лет вперед, расслабиться и курить бамбук, но такая стратегия, мягко говоря, не будет оптимальной. Так, в случае падения ваших бумаг, можно сбалансировать падение, докупая другие. Таким образом, можно быстрее снова выйти в плюс.

И главное, не стоит сразу брать быка за рога и верить в панацею вроде структурных нот. Не стоит без подготовки сразу браться и за спекулятивные сделки. Сначала изучите более простые финансовые инструменты, приносящие дивиденды. Причем даже на этом уровне можно диверсифицировать свой портфель: ОФЗ (облигации федерального займа), немного металла на ОМС (обезличенном металлическом счете), паи ряда ПИФ, несколько корпоративных бондов, можно добавить даже ВДО (высокодоходные – читай высокорисковые - облигации) по вкусу, вложив в бумаги компаний, представляющих разные отрасли. Сейчас в фаворе застройщики и финансовый сектор, небывалую активность на долговом рынке показывают МФО, сырьевики и промышленность никогда не теряли хватки. В общем, выбрать есть из чего, держа в уме, что картина мира меняется стремительно.

Лениво копаться в аналитике и следить за движениями на рынке? Что ж, тогда корпоративные акции однозначно не для вас, но можно ведь вкладывать и в индексы акций, тогда не придется выбирать отдельные бренды. Начинать же лучше все-таки с облигаций, там и риски поменьше, и гарантий побольше. Но у бондов, в отличии от акций, есть потолок доходности, выше которого не прыгнешь, а вот ниже свалиться можно запросто. Про это тоже не стоит забывать. Но для начала вариант «Тише едешь – дальше будешь» – идеальный.

Есть еще один простой инвестиционный продукт для ленивых – уже упомянутые всуе ПИФы. Суть проста - покупаешь пай в заранее сформированном портфеле ценных бумаг, а все операции с ними будет вести управляющая компания. Операционные затраты по сделкам не так велики, поскольку издержки по управлению фондом поровну делятся между всеми вкладчиками. Кстати, ПИФы тоже часто делятся по отраслям - банковский сектор, электроэнергетика, биотехнологии, недвижимость и так далее, так что тоже можно надиверсифицироваться всласть. Важно помнить лишь, что владельцам паев не начисляются никакие проценты или дивиденды. Доход можно получить только при их обратной продаже.

Тут придется добавить еще пару важных советов. Не нужно выбирать фонд, основываясь на предыдущей доходности, ибо прошлые успехи не гарантируют их наличие в будущем. Не стоит выбирать фонд и по названию. Надо просто трезво оценивать свой аппетит к риску и если уж обращать внимание, то на объективные показатели. Например, на коэффициент Шарпа, который оценивает умение управлять рисками. Чем выше этот коэффициент, тем выше профессионализм управляющей компании.

Готовые рецепты и инвестидеи? Можно погуглить, но я бы посоветовал все-таки самостоятельно изучить тему. Благо агрегаторов нужной информации и аналитики пруд пруди, разумеется, все самое вкусное и интересное предлагается по платной подписке. Но тут, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Да, можно найти неких гуру, которые чуть ли не пальцем в своих блогах покажут, что брать, а что не брать. Можно обратиться в брокерскую контору, выдать им сумму и сказать: «Нате, рулите», а потом во всех неудачах их и обвинить, закидав интернет отрицательными отзывами. А можно потратить несколько вечеров на изучение темы. Не пойдет, ну значит, не ваше. А если увлечетесь, хорошо, но не забывайте одергивать себя: инвестиции и азарт вещи несовместимые.

Трезвая голова и холодный ум – необходимая условие. Если уж вы решили вложить средства на 10 лет, то не надо поддаваться сиюминутным настроениям. Случился обвал стоимости ценных бумаг? Бывает. И не редко. Помните только, что экономика циклична, все еще может вернуться на круги своя. А может не вернуться. Кто ж знает? Вы! Если внимательно и скрупулезно изучили рынок эмитентов, в бумаги которых решили вложиться.

Ну и надо понимать, что самостоятельный вход на биржу совсем не прост. И чем дальше, тем жестче порог входа. Поэтому приготовьтесь платить щедрые комиссионные брокерам и управляющим компаниям. И нет, это не избавит вас от необходимости хоть немного шевелить серым веществом и качать финансовые навыки. Во-первых, управляющую компанию еще выбрать надо, а во-вторых, с их менеджерами нужно уметь общаться если не на равных, то хотя бы не на уровне крестьянки из деревни Мараморочка. А то такое впарят, мало не покажется, а виноват я останусь со своим культпросветом.

Кстати, не забудьте, что все доходы в нашей стране облагаются налогами, в том числе, полученные от инвестиций. Так что три получаем, 13% держим в уме.

И еще кое-что. Инвестировать нужно только в том случае, если у вас есть свободные деньги, назовем их - финансовой подушкой. Это примерно три ваших дохода за месяц, не меньше. Это в принципе комильфо на случай любого жизненного форс-мажора безотносительно ваших притязаний на инвестиции. Накопили, заработали, выиграли в домино больше? Самое время и подумать о чем-то большем, чем депозит в шкафу между простыней.

Алексей Овчинников