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В рубель: Чем удивляют банки, трагедия алкоэстетов и псковские реалии

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «В рубель», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) каждую пятницу. Ведущий программы, экономический обозреватель Алексей Овчинников знакомит радиослушателей с важными экономическими и потребительскими событиями.

Сегодня мы обсудим, почему растут ставки по вкладам и кредитам, а ипотека становится все недоступнее, какая драма ожидает любителей дорогого импортного алкоголя, а, возможно, и не только их, и какой финансовой стратегии придерживаются псковичи, пока регион занимает незавидные места в рейтингах материального благополучия.

Растут не только цены, но и проценты

На этой неделе довольно широко обсуждалась неожиданная для многих политика банков. Во-первых, несмотря на понижение ключевой ставки, они подняли ставки по вкладам и кредитам. Во-вторых, банки практически саботируют доступную ипотеку, ужесточая до предела условия получения жилищного займа.

Но давайте разбираться по порядку. И начнем с вкладов. Доходность депозитов выросла в среднем на 1 п.п., хотя, казалось бы, ЦБ диктует другие правила игры. Но удивляться тут нечему, если вспомнить, что на волне мобилизационной паники россияне умудрились обналичить около 750 млрд рублей. Такой отток наличности, разумеется, вынуждает банки из кожи вон лезть, чтобы привлечь эти деньги обратно.

Согласно данным портала «Сравни», с 19 сентября около 30 финансовых организаций скорректировали ставки по депозитам в сторону увеличения вплоть до 3 п.п. В результате, если постараться, сегодня можно найти депозит для клиента «с улицы» под 9% и даже выше, если постараться очень.

В удорожании займов тоже нет никакой загадки. Кредиты становятся все менее выгодными и доступными на фоне принятия законов о кредитных каникулах и все той же мобилизации. Кредиторы сейчас пересматривают свою политику в сторону ужесточения, в первую очередь для более рискованной категории клиентов — мужчин призывного возраста.

Кстати, в начале этой недели произошел интересный конфуз. С 1 октября этого года мы должны были получить широко разрекламированную Центробанком опцию устанавливать самозапрет на онлайн-операции, в том числе кредитование. Но в реальности воспользоваться ей не получается. Это выяснили в ходе эксперимента эксперты фонда «За права заемщиков». Они попытались установить самозапрет на кредиты в десяти крупнейших кредитных организациях, но там им заявили об отсутствии такой опции. Результаты эксперимента фонд описал в письме на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой принять меры. Тут-то и выяснилось, что указание регулятора на кредиты не распространяется.

При этом «Известия» уточняют, что непосредственно перед введением меры в Telegram-канале Банка России были опубликованы слайды, где указывалось, что самозапрет можно будет ввести на онлайн-кредиты, чтобы мошенники не смогли повесить на граждан долг.

Так что благая затея обернулась фиаско. Сотрудники банков вообще не понимают, о чем речь, если их попросить установить лимиты на онлайн-операции, и сообщают, что такой услуги у них не предусмотрено. В лучшем случае предложат подключить бесплатную опцию установить лимит по сумме перевода, которая и так давно существует и известна многим клиентам. Вот только от мошенников она совершенно не спасает. А ЦБ, который это все и придумал, лишь разводит руками. В общем, бардак.

Но вернемся к кредитам, на этот раз вспомним про ипотечные. Есть несколько событий, которые повлияли на доступность ипотеки. Пагубно повлияли. Во-первых, жесткая позиция главы ЦБ относительно субсидированных застройщиками ставок. Эльвира Набиуллина уверена, что ипотечные ставки, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — являются лишь маркетинговой акцией и вводят заемщиков в заблуждение. Во-вторых, решение повысить с 1 декабря коэффициент риска для ипотек с первоначальным взносом менее 10%. В-третьих, реакция рынка на объявление частичной мобилизации - население сейчас очень осторожно в любых инвестициях.

Как итог, российские банки за восемь месяцев сократили выдачу ипотеки на четверть, до 2,7 триллиона рублей. А ЦБ в своем докладе отмечает, что на фоне общей неопределенности замедление выдач ипотеки, скорее всего, еще и продолжится.

К тому же минимальные ставки и по ипотечным кредитам выросли. Одни банки говорят, что у них просто летние промо-акции закончились, другие прямым текстом признаются, что превращаться в Румпельштильцхена их заставляют текущие рыночные условия.

«Прайм» на днях так и написал: «Ипотека становится все менее доступным инструментом для покупки жилья. Банки ужесточают требования ко всем категориям заемщиков, а условия по ипотеке становятся хуже».

А еще во всем этом мракобесии можно разглядеть при должном воображении намек на то, что банки знают побольше нашего. И уже предвкушают повышение ключевой ставки в октябре. Тут рассуждать не берусь, сакральными знаниями кулуаров ЦБ не обладаю. Могу лишь сказать, что пока консенсус-прогноз склоняется к тому, что ставка будет сохранена - на уровне 7,5%.

Участники рынка считают, что если регулятор будет держать базовый показатель на нынешнем уровне, то доходность тех же вкладов до конца года все-таки вернется в русло 6,5–7%. Глядишь, и кредиты подешевеют.

До 28 октября, когда состоится заседание совета директоров ЦБ, осталось не так много времени, тогда интрига и разрешится.

Отставить эстетствовать!

А что у нас происходит с рынком крепкого алкоголя? Если верить участникам этого самого рынка, тоже мало хорошего. Еще в прошлом выпуске «В рубеля» я говорил, что рекорды по потреблению алкоголя в этом году скоро обернутся падением. Как в воду глядел.

Компания «Контур.Фокус», проанализировав фискальные данные, пришла к выводу, что в России в период с 15 августа по 15 сентября 2022 года продажи крепкого алкоголя упали на 15% по сравнению с мартом. Одни эксперты связывают это с сезонными колебаниями, другие намекают, что люди просто перестали закупаться спиртным впрок – дорого, и брать особо не на что и нечего. Тут сказывается и уход многих известных брендов с рынка России, и снижение покупательской способности населения.

Тут и торговые сети признались, что к декабрю ждут дефицита иностранных крепких напитков. Первыми с полок могут пропасть виски Dewars и Jack Daniels, ром Bacardi и ликер Baileys - их запасы уже заканчиваются. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Причем, там подчеркнули, что быстро заменить ушедшие с рынка продукты невозможно — внутри страны эти категории напитков сейчас в нужном объеме не производят.

Публика, скажем так, искушенная, отмечает, что относительно и не относительно дорогие алкогольные напитки забугорного происхождения планомерно вымываются с полок уже с весны. Освободившиеся места уверенно занимают эконом-варианты по большей части локального розлива. По виски и рому это видно особенно отчетливо. Разве что по джину не видно серьезных подвижек, поскольку доля локальных брендов по ним была высока и до всех перипетий 2022 года.

Если вернуться к данным АКОРТ, то торговые сети фиксируют сокращение ассортимента импортного алкоголя в таком раскладе: представленность виски на полках снизилась на 50%, импортного пива — на 40%, а шампанского — на 95%. Сейчас сети практически распродают складские остатки, и в ближайшие пару месяцев они могут окончательно исчерпаться.

Минпромторг уже выступил с предложением разрешить параллельный импорт премиальных зарубежных напитков. В Минфине сказали, что рассмотрят эту идею. А пока они там думают-гадают, эксперты предупреждают, что в стране могут расцвести буйным цветом теневые каналы продаж с жуками и жабами. Да и идея с параллельным импортом в этом смысле вызывает вопросы. Российская система контроля за спиртным не ориентирована на ввоз товаров по параллельным каналам. Узнать на практике, что конкретно ввозят в страну таким образом, будет достаточно сложно.

В АКОРТ говорят, что в большинстве случаев задача параллельных импортеров — получение прибыли, а не сохранение репутации бренда, в том числе в части его качества. Это может быть основанием, как минимум, для снижения затрат на транспортировку и хранение продукции.

Оптимисты ругаются, что ритейлеры напрасно гонят волну и просто не учитывают все возможности российской промышленности, которая легко может заместить иностранное спиртное и в премиум сегменте. Например, в Росалкогольрегулировании раздраженно огрызаются, что дефицита спиртного нет и не будет. Уж без чего, а без алкогольной продукции на полках магазинов отечественные потребители не останутся, уверены в ведомстве. И, кстати, там упорно талдычат про рост потребления спиртного. А значит, все хорошо, прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо.

В идеальном мире ситуация с исчезновением именитых брендов горячительного благоволила бы расцвету российского алкогольного рынка. На ниве импортозамещения появлялись бы новые бренды, интересные новинки, предпринимались бы попытки доказать покупателю, что мы можем даже лучше.

Что будет в мире реальном, остается только догадываться. Что-то подсказывает, что в лучшем случае крупнейшие мировые корпорации будут поставлять свою продукцию крупным российским игрокам наливом, а те будут разливать ту же текилу или самбуку под другими брендами. «Псковитяночка», например. Почему нет? Повторюсь, по джинам у нас уже почти получилось, хотя своих Bombay Sapphire и Tanqueray мы все же не создали. А вот в худшем случае наши алкопроизводители совсем распоясаются в отсутствии конкуренции. Вспоминаем продуктовое эмбарго 2014 года и что происходило с молочкой.

Да и эксперты подсказывают, что заместить алкоголь реально только в базовой линейке. Так что если каналы поставок наладить не удастся, эстетам-гурманам придется смириться с рашн-мейд органолептикой. Это как с пармезаном или сыром-бри. Ну не было у нас вековой культуры такого сыроварения, а с кондачка такое не импортозаместишь. Все равно на выходе что-то вроде пармезана, и как бы бри. Впрочем, основной контингент «Пятерочек» ни такой ни сякой бри не покупает. Ему все равно, что на стойках у касс не будут красоваться «Курвуазье» и «Чивас». Ну поставят «что-нибудь на бруньках» и славно, скажут они.

Не любите «на бруньках», пейте морс. Что тут еще посоветуешь…

Однако все-таки для немалого количества покупателей будет проще отказаться от алкоголя вообще, чем перейти на импортозамещенное крепкое. Это приведет к общему снижению продаж в сетях, ведь не секрет, что у алкоголя значительный вес в выручке ритейлеров. Как бы торговые сети не начали изобретать способы покрыть издержки. Тогда и основной контингент заметит, как хорошо было с «Джеймесоном» и «Бакарди».

А что у нас?

Обозревать экономику и финансы нынче непросто. Смотришь на творящийся хаос, читаешь набившие оскомину экспертные бурчания про неопределенность, пытаешься понять, куда заваливаются тренды, и рука невольно тянется к «Афобазолу». Подумаешь тогда: а может, ну его, этот фондовый рынок, почитаю лучше про Псковскую область. Про свое родное – для души. Но тут же вспоминаешь, что производственного бизнеса по сравнению с торговлей у нас кот наплакал, что «Моглино» со своим прожектерством теперь выглядит особенно печально, что миф о сверхдоходах от въездного туризма так и останется вечным мифом, хоть ты, прости господи, «хакатонь» Печоры, хоть не «хакатонь»…

И РИА Новости еще масло в огонь подливает - постоянно публикует сонмы рейтингов, в которых мы чуть менее чем постоянно умудряемся занимать не самые завидные места. Недавно вышел очередной такой «хит-парад» регионов по материальному благополучию. Согласно приложенной методичке, под благополучием понимается отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Плюсом учитывается среднемесячный объем вкладов на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, а также доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку и доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Все это суммируется в итоговые баллы и вуаля, Псковская область набрала чуть больше 28. Для сравнения: у лидера рейтинга – Ямало-Ненецкого округа – их 100. Но не будем сравнивать несопоставимое. Давайте посмотрим на Северо-Западный федеральный округ, в коем мы имеем честь располагаться и иметь замечательных соседей.

Так вот, нас снова обогнали все. Ненецкий автономный округ – на 4-м месте, Санкт-Петербург – на 8-м, Мурманск – на 9-м… и так вплоть до Новгородской области и ее 45-го места. А мы где? А мы на 64-м.

Конечно, наши результаты заметно лучше, чем у Ингушетии, Тывы и Каркаево-Черкесии, там итоговые баллы вообще около единицы топчутся. Но мы же договорились не сравнивать несопоставимое. Ивановская, Смоленская, Орловская, Брянская области… Тоже ведь, простите за штамп, «депрессивные регионы». Почему же они, пусть ненамного, но все же выше нас в этой несчастной турнирной таблице?

Тут, конечно, нужно уточнить, что все эти цифры за 2021 год. Но кто из нас поручится, что по итогам 2022-го мы увидим улучшение показателей? Я уже утратил всякую веру в такое чудо, и «Афобазол» не помогает.

К тому же сервис SuperJob в своем свежем исследовании увидел, что финансовая стратегия псковичей в этом году – никаких лишних трат. Почти половина земляков призналась, что стараются больше экономить, и лишь 9% заявили, что стали тратить больше. Но для сравнения: еще в марте таких «тратунов» было 14%.

И дело тут не только в том, что мы опять в рейтингах плохое место займем. Ничего, каким-нибудь экспортным потенциалом уравновесим или инвестиционной привлекательностью – это у нас любимая погремушка в плане хит-парадов. Дело в другом. При таком потребительском поведении у нас может поплыть общепит, сфера услуг и даже наше все - торговля. В продуктах питания, конечно, никто себе не откажет, «Пятерочка» с «Магнитами» выдыхают, а вот все, кто торгует товарами, скажем так, не первой необходимости, могут уже валерьянкой запасаться. Покупателей, может, и не стало заметно меньше, но баловать они себя будут все реже.

Что с этим всем делать, я не знаю. Могу только пробурчать все то же самое, банальное и надоевшее, про неопределенность и отсутствие элементарной возможности планировать. Пока первое есть, а второго нет, ответы на проклятые вопросы человечества можно не искать. Их нет. Остается лишь занять выжидательную позицию и стараться не поддаваться панике, дабы не наделать непростительных и порой весьма обременительных ошибок.

На этом все. Будьте в курсе событий, не теряйте оптимизма и своих сбережений. До встречи в эфире «ПЛН FM».

Алексей Овчинников