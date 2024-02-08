Блоги / Анна Удовенко

Малолетние абьюзеры, которых мы сами растим

Абьюзер — это человек, использующий критику, обвинения, газлайтинг (форма психологического насилия и социального паразитизма; определённые психологические манипуляции, совершаемые с целью выставить жертву «дефективной», - ред.), манипуляции, а иногда и физическую силу в целях контроля других людей.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Псковские школы в последние годы напоминают настоящий полигон испытаний нервной системы. И не только для учителей, но и для школьников. Из каждого «утюга» школьникам внушают, что можно выражать свое мнение открыто, YouTube-ролики учат агрессивному поведению, пранкам, а родители шепчут на ушко своим чадам: «Ты имеешь право выражать свое мнение, выража-а-а-а-ай!»

И юные грызуны гранита науки выражают. В Ане им не нравится то, что она самая высокая, в Грише - отношение к учебе, его двойки, Петя слишком набрал в весе за каникулы, Лиза носит очки, а у Миши недавно развелись родители.

- У-у-у-у-у, - звучно выражает свое мнение начинающий абьюзер.- Ты, Анька, не красивая. Ты, вообще, уродина!

Аня плачет, бежит к учителю. Ее одноклассник корчит кожу и искренне не понимает, почему учитель написал ему замечание в дневник. Дома, под тяжестью красной ручки в дневнике, ребенок говорит родителям: «Ну, я же правду сказал!»

И вот тут, от того, как поведут себя родители, зависит очень многое. Если «погладить» по головке ребенка и сказать, что Анька/Светка/Ирка (нужное выбрать) действительно не с красы, то маленький «недомужчинка» и дальше продолжит так же себя вести. И через 5 лет на выпускном скажет девочке, что она его не впечатляет. А через много лет, уже в своей семье, привыкнув к «зеленому свету на свое мнение», эту же фразу от него услышит жена. Она, конечно, пойдет в зал. И станет работать над собой, но само вот это «разрешение» на унижение и абьюз другого человека уже проросло, выхоленное с детства родительским одобрением.

А что, если... Сказать ребенку правду? Горькую, страшную, но правду. Сказать, что ты поступаешь недостойно, что обижаешь других людей, и потом к тебе это вернётся. Не через год, не через два, но по закону кармы обязательно вернётся. Мудрые родители в такой ситуации попросят юного «звездуна» представить, что не он автор этой фразы, а ему сказали эти слова одноклассники.

Жертвам детского абьюза не легче. Детская психика хрупче хрусталя, по которому со всей силы сверстники бьют молотком. Петя приходит домой и отказывается есть после школы. Он слышал за сегодняшний день столько «комплиментов»: «толстый», «урод», «гремлин», «беременный», что ему не лезет даже вкусный сваренный мамой суп. Да и маме сказать, что его обижают в школе, стыдно. Петя молчит, а его вера в себя гаснет с каждым днём. Сейчас многим взрослым, читающим мой блог, должно стать хоть чуточку стыдно. В каждом нашем классе был такой «Петя». И мы тоже были абьюзерами. Кто-то агрессивным, кто-то молчаливым. И мы не всегда представляли себя на месте Пети…

В роли Лизы с очками в школьные годы были многие из нас. Детям не всегда можно сделать операцию на глаза, а линзы подходят далеко не всем. И вот, слова «очкарка», «слепая», «кротиха» навсегда звенят в ушах маленького ребенка. Лиза вырастет, вместе с ней вырастет и ее неуверенность в себе и ненависть к миру, в котором, из-за ее особенностей здоровья, ее одноклассники сделали ее самой несчастной. Стоит ли вспоминать, что во все времена в школе были и есть дети в очках, которые просят у Деда Мороза не модное платье или последнюю модель телефона, а вернуть зрение.

- Миш-а-а-а-а-а, а вы теперь с мамой будете жить, как нищие! - орет самый главный дебошир класса и обладатель первого места в рейтинге «Кто больше всех соберет замечаний». И добавляет: «Ты же без отца теперь живешь, денежки ушли...»

Миша вжимает голову в плечи и жалеет, что рассказал своим друзьям, что родители разводятся. Он не знает, как они будут жить с мамой, она еще не нашла работу, а с папой была домохозяйкой. Мальчик ничего не расскажет дома из того, что происходит в школе, как и друзьям больше ничего не расскажет, потому что с этого момента он благодаря уроку колкого абьюзера понял, что заводить друзей опасно.

Взрослые организовывают группы поддержки жертв абьюзинга, записываются к психологу, покупают онлайн-марафоны, тратят кучу денег на мотивационные книги, слушают прямые эфиры клинических психологов, чтобы найти выход. А выход очень простой. Абьюзинг нужно душить с детства, родительскими руками, как бы вам не было жалко своего «кровинушку», нужно снять розовые очки с себя, и отнять у своего чада право делать другим людям больно. Те же, кто не сможет или не захочет этого сделать, в дальнейшем рискуют на старости лет познать на себе все «прелести» подросшего, окрепшего и возмужавшего абьюзера, вот только в роли жертвы на этот раз окажется не девочка Аня со школы, а постаревшие, потерявшие здоровье и нуждающиеся в поддержке, мама и папа.

А ваш ребенок абьюзер?

Анна Удовенко