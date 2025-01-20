Блоги / Анна Удовенко

Токсичные бабки

Они были всегда. Даже в чудесные 90-е годы, когда я ходила в школу. Они встречали во дворах каждого входящего, а мы называли их в шутку «смотрящие». Бабушки нашего двора. Они в курсе, с кем Ленка с третьего подъезда провела вчерашнюю ночь, почему Сашка ушел от жены с тремя детьми, и почему Никитична продала дачу.

Двадцать первый век. Казалось бы, современный мир должен был измениться. Бабушки смотрят телевизор, в курсе модных тенденций, слушают подкасты на радио о толерантности и даже благодаря модельеру их времен, пока он был жив, Вячеславу Зайцеву, были в курсе модных тенденций. Теперь им их презентует Надежда Бабкина по одному из популярных телевизионных каналов. Должны разбираться. Но нет.

Иду по городу, гуляю, дышу воздухом. На пешеходном переходе ко мне пристраивается бабулечка лет 80+, фактически спортсменка, очень бодро держит темп для своих лет, не уступает молодежи. Про себя отмечаю, что на бабушке красивое модное даже сейчас драповое пальто в пол, на голове платочек, а в руках сумка-ридикюль.

- Детка, ты т-а-а-а-а-а-к одеваясь, замуж никогда не выйдешь, - слышу голос бабушки, смотрю по сторонам и понимаю, что из «деток» рядом с ней только я. Мы вдвоем остановились ждать «зеленый» на пешеходном переходе.

- Здравствуйте, вы это мне? - спрашиваю с улыбкой. - Так я замужем. Спасибо за заботу.

- Как тебя в такой короткой куртке муж из дому-то отпустил?!

(На мне длинное платье в пол, укороченная куртка по талию и объемный шарф-шаль.)

Улыбаюсь.

- Всего вам хорошего и побольше позитива.

Ускоряю шаг. Бабушка чуть отстает. И в сердцах бросает мне в спину, обращаясь еще и к зрителям этого действа, стоящим на автобусной остановке: «Я поругаться вообще-то хотела, поскандалить, она чё не поняла?»

Нет, милая женщина, я не поняла. Я вообще не люблю ни с кем ругаться. Мне больше нравится давать каждому право на свое мнение. Даже, если оно не совпадает с моим. Но в моей жизни ко мне уже много раз «притягивались» такие же бабки. Видимо, что-то есть во мне, что вызывает их бурную реакцию.

Бабка номер один

У каждого из нас она была. Моя тоже из «дворовых». В школьные годы, из-за плохого зрения, я носила очки. И зимой тоже. И каждый раз, как я проходила мимо этой бабушки во дворе, когда был обильный снегопад, она выдавала реакцию: «Моргалы-то свои протри, а то жениха не увидишь и выйдешь замуж за какого-то урода». И смеялась, искренне. Шутку я эту слышала от нее каждый снегопад и не обижалась. Уже тогда понимала, что бабушке одиноко, она жила в однокомнатной квартире на первом этаже и ей даже поговорить было не с кем.

Потом мы собирали вещи, летом, а из подъезда соседи выносили гроб с той самой бабушкой. В голове мелькнула мысль, что мне ее искренне жаль. И что теперь мы уедем, а во дворе, где она на всех ругалась, а любила только кошек и голубей, которых подкармливала, местные хвостатые и пернатые останутся сиротами.

Бывает так, что люди больше любят тех, кто не может им ничего ответить.

Бабка номер два

Она появилась в школе. Уже в другом районе города, и в сезон моды на короткие юбки. Я шла в школу в юбке, которую сегодня бы назвала «удлиненном поясом». И бабка, звонко хлопнув меня по пятой точке сзади, выдала: «Срамщица какая». Я уже тогда была победителем олимпиады по литературе и знала, что такое слово «срам» - устаревший синоним слова «стыд». И этой бабушке я тогда ничего не ответила. Обидело, что она нарушила мое личное пространство и ударила по тому самому месту, но

это не отучило меня носить короткие вещи. Но в непосредственной близости от скамеек с бабушками я в такой одежде проходить после того случая, честно, перестала.

Бабка номер три

Появилась в моей жизни эта чудесная женщина, когда я гуляла с сыном. Артему тогда было три года, и он катался, как и все дети, с горки. Бабушка сидела на скамейке напротив детской площадки и качала коляску со своим внуком.

- Ты, вообще, умная?

- Здравствуйте!

- Ты чеееее ему разрешаешь на горке штаны протирать?

- Он ребенок, когда, если не сейчас?

-Так в хорошей одежде, зачем, в джинсах? Ты что богачка?

- Это всего лишь одежда!

- Мозгов у тебя нет, - выдала бабушка и ушла с коляской, где спал внук, с детской площадки.

Ко мне подошел сын и спросил: «Мама, а что с горки больше нельзя?» Я ответила, что, если бы эта женщина была его бабушкой, то было бы нельзя, а так можно.

И встреченная мной на прошлой неделе четвертая небезразличная бабушка заставила меня задуматься над этой тенденцией. Бабушкам нашего времени действительно негде высказаться. У нас есть комментарии в соцсетях, а у них сейчас нехватка общения. Вот и ищут жертв на улицах, чтобы поговорить.



P.S. А, вообще, они молодцы. Псковские бабки. Я вот думаю, доживет ли наше поколение до пенсионного возраста, чтобы вот так же, задорно, лучезарно и беспардонно совать свой нос в чужие дела. Честно признаюсь, я не смогу. Мне не нравится портить людям настроение.

Анна Удовенко

Фото: Kandinsky generative art