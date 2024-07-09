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Курортные романы: за чем псковички и псковичи едут на отдых одни

09.07.2024 09:30|ПсковКомментариев: 1

Сезон отпусков стал яблоком раздора во многих коллективах, ведь теперь все делятся на тех, кто уже съездил/слетал/отдохнул в отпуске и тех, кто пока еще живет мечтами о заслуженном отдыхе. Зато теперь в каждом коллективе можно послушать истории отпускников, о том, как это было.

 

Сегодня пройдемся по тем, кто предпочитает ездить в отпуск в гордом одиночестве, и разберемся, чем же так заманчиво манит отпуск, в котором билеты туда и обратно на одно лицо, а из знакомых на новом месте — только ваше собственное отражение в зеркале.

История про погоню за адреналином

Катя работает уже много лет бухгалтером в псковской фирме. И заработок ее устраивает, и отпуска она ждет, потому что уже три года ездит в отпуск одна. Ни разу, по словам девушки, она не пожалела. Она едет, чтобы завести свой новый курортный роман, на две недели окунуться в чувства с головой. К романам в отпуске Катя относится несерьезно, и ее новые знакомые даже не знают о том, чем она живет, и где работает. Девушка призналась, что ей очень нравится чувство адреналина, а также возможность отдохнуть фактически «инкогнито». У мужчин, с которыми крутила на курортах романы Екатерина, было желание дальше продолжить ней отношения, но девушка не давала им даже минимального шанса. Для нее — это всего лишь приключение, а дома...ее ждёт бойфренд, с которым они живут гостевым браком, встречаются лишь по выходным, так как у обоих очень напряженная работа. Что говорит своему постоянному партнеру Катя? Она просто ставит его перед фактом, что нужно уехать на пару недель. Вот такие свободные отношения, вот такая «вечная молодость».

Пскович Илья тоже ездит в отпуск исключительно в одиночестве. Он не хочет выступать спонсором девушек, которые, по его словам, при оплате совместного отдыха, могут себе в голове построить воздушный замок с перспективой краткосрочного замужества. А жениться наш герой не хочет. В отпуске ищет легкого флирта, позитивного общения и секса без обязательств. В Пскове у Ильи три барышни «на старте», которым он ничего не обещает, и позиционирует себя как приверженец свободных отношений. Откровенничая о проведенных в одиночестве отпусках, Илья признался, что весь год живет в ожидании новой порции приключений. Точно так же, как и Катя, он не дает девушкам, с которыми у него «закрутилось» на отдыхе, информации о себе и скрывает город, откуда приехал. По мнению псковича, курортный роман и должен остаться курортным, чтобы о нём потом можно было вспоминать на пенсии.

История про поиск любви

Большинство же псковичей и псковичек всё же едут на курорты в надежде встретить там свою вторую половинку. Неисправимые романтики даже убеждены, что любовное приключение может потом перерасти во всеобъемлющее чувство, а семья, местом рождения которой стало морское побережье, будет радовать долгие годы. Мы нашли два варианта развития событий, и сразу хотим предупредить псковичей, которые едут в отпуск с включенным локатором по поиску второй половинки на всю жизнь. Может как сложиться, так и стать самым главным разочарованием всей вашей жизни.

Алексей встретил на курорте девушку своей мечты. Свадьбу сыграли прямо на курорте, эйфория, правда была недолгой. После того, как Леша привёз жену домой, и они стали жить вместе с его родителями, девушка показала себя во всей красе: впала в депрессию, отказалась идти работать, так как в Краснодарском крае у нее были связи, и родители помогали устраиваться, а в Псковской области приходится все «ножками ходить», и на странные вопросы на собеседованиях отвечать. Пара прожила промучилась полгода, и девушка благополучно уехала к себе обратно, а Алексей теперь не рвется заводить курортные романы на эмоциях, уж очень болезненным оказался первый опыт.

Псковичке Марии повезло чуть больше. Она благодаря своему курортному роману стала сразу же москвичкой. Девушка отдыхала в Сочи с подругой, и там встретила москвича Кирилла. Молодые люди не стали, как наши предыдущие герои, спешить со свадьбой. Они приняли решение сначала проверить свои отношения совместным бытом, и девушка переехала в Москву. Спустя год, уже полностью убедившись в чувствах, а также в том, что подходят друг другу, они зарегистрировали брак. Живут уже три года счастливо, воспитывают дочку, в отпуск теперь ездят вместе.

Так что каким будет ваш курортный роман, целиком и полностью будет зависеть от вас и встретившейся вам второй половинки. Но сразу обольщаться и верить, что это станет любовью на всю жизнь, не стоит. На опыте тех, кто уже прошел «боевое крещение» курортным романом, может и не сложиться, а вот последствия разочарований после такой любовной истории могут превзойти по объему все красочные ожидания и картинки из ваших фантазий.

Перспективы курортных романов изучала Анна Удовенко

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Источник: Псковская Лента Новостей
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