Блоги / Анна Удовенко

Уж замуж не хотят, или «Ох, уж эти «разведёнки»

Все больше псковичек выбирают «свободные» отношения и становятся на сторону гражданских браков. И, если в ситуации, когда такой тип пары устраивает мужчин, всё понятно: никаких тебе обязательств, если что-то не понравилось, то встал/ушёл/выгнал/сменил место жительства (нужное подчеркнуть - авт.) - этот выбор оправдан удобством и понятен, то псковички-то куда?

Рушатся скрепы семейные в Год семьи! Сходив в ЗАГС за разводом, немногие представительницы прекрасного пола бегут туда ставить следующий штамп об окончании свободной жизни. На примерах откровенных псковичек мы решили выяснить, почему обжегшиеся на предыдущем браке женщины не спешат «окольцовываться» и менять фамилии.

Причина №1: Не видят достойных

Псковичка Ирина рассказала, что не она была инициатором развода, и бывший муж помогает ей материально, как может, но среди своих новых ухажеров она не видит того, кто готов бы взять на себя груз ответственности, доставшийся ей от предыдущего брака. У нее двое детей, которых нужно «поднимать». Поэтому Ирина уже и не верит в то, что в нашем регионе она найдет принца, который с радостью кинется к ней в объятья и скажет: «Твои дети - мои дети!».

Татьяна, воспитывающая после развода сына, тоже не нашла своего идеального мужчину. Предыдущий муж уехал в другой регион, а перед этим посчитал необходимым развестись с ней. А вот новые кавалеры, узнав, что у нее пятилетний сын, сводят общение на нет. А единственный, кто готов был на ней жениться, предлагал это сделать с последующим рождением еще одного ребенка, что пока пугает ещё не отошедшую от шока предыдущих отношений даму.

Причина №2: Не хочется ничего делить

Женщины «на опыте», прошедшие через развод с дележкой совместно нажитого имущества, когда пришлось сражаться за каждую сотку земли и даже за машину, которая была куплена «напополам», в ужасе вспоминают, КАК это было. И не хотят. Ни марша Мендельсона, ни колечек, ни «вместе и навсегда». Они хотят, чтобы их просто любили.

Ольга, которая развелась два года назад, рассказала, что уже полгода встречается по выходным с очень достойным мужчиной, и он ей уже несколько раз делал предложение руки и сердца, но она отказалась. Аргументы у женщины простые: ей лучше «гражданский брак», чем стресс от потенциального ожидания, как пойдет «дележка» нажитого в этот раз.

Наталья в разводе уже 6 лет, и все это время придерживается, как она говорит, «любовной политики выходного дня», когда позволяет себе сходить в кафе, ресторан, кино или съездить на отдых с кавалерами. Но никому из них не дает надежды на длительные и продолжительные отношения. Женщина боится, что вслед за более близкой связью, как и в предыдущем браке, ее окатит «охлаждающий душ» измен, придирок, упреков и негатива. Ей спокойнее жить в моменте, «здесь и сейчас» и не взваливать на себя груз ответственности за спутника жизни . Тем более, у нее двое детей, ей есть, о ком заботиться 24 на 7.

Причина №3. Не зовут

Псковичка Дина честно признается, что пошла бы замуж еще раз. Но, многие мужчины, узнав, что она уже лет 5 живет одна с ребенком, считают, что ей замужество и не надо. Как рассказала она сама, даже намеки не понимают. Или искренне делают вид, что «бывшие замужем дамы» уже рады должны быть лишь тому, что у них кто-то есть.

Другая жительница областного центра Карина призналась, что у нее ситуация зеркальная с ее подружками. С разведенными женщинами мужчины пытаются строить «легкие» отношения, и всё чаще предлагают гражданский брак. Не потому, что представительницы прекрасного пола не достойны носить их фамилию в паспорте, а потому, что сами мужчины - жертвы острых, больных и душераздирающих разводов. И теперь осторожничают, боясь повторения того, что у них было.

Так что крылатая фраза «Уж замуж невтерпеж» актуальна лишь для тех, кто еще там не был. А счастье зависит далеко не от штампа в паспорте. И часто те пары, у которых нет штампа в паспортах, живут и выглядят куда более счастливо, чем те, кто слушал упоительные ноты свадебного марша Мендельсона.

В причинах женского «не хочу замуж» разбиралась Анна Удовенко

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0