Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ковать кадры пока горячо
достижения фермеров
Господин Рейтингомер
на пороге перезагрузки
ENERGY кешбэк-игра
экзотика агротуризм
по мотивам Пушкина
дело ФАПное
творог правда и мифы
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
выход есть профилактика суицида
Кабельный потенциал
карта отдыха и туризма
что будет с рынком недвижимости?
кадры решают всё
Анна Удовенко Публикаций: 7
19.06.2024 09:211 Бабушки по нужде 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 11.03.2024 11:389 Псковские альфонсы 26.02.2024 15:064 Гадючки и гадюки онлайн 16.02.2024 13:274 Школьные страдания Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 13.06.2024 20:210 Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков 13.06.2024 13:3210 Кровь на асфальте 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов 14.06.2024 22:040 В Псковской области простились с военнослужащими, погибшими в ходе СВО 13.06.2024 08:340 Автобус и автокран столкнулись в Пскове
Блоги / Анна Удовенко

Бабушки по нужде

19.06.2024 09:21|ПсковКомментариев: 1

Они продают соленья, полевые цветы, пучки лука и петрушки. В сезон ягод и грибов на прилавке ровными кучками появляются и дары леса. Псковские бабушки. А есть еще и те, кто готовит вкусные пирожки и тоже пытается продать вместе с ними теплоту, уют и заботу. И невозможно не купить.

 

Ну, возможно, некоторые люди все же проходят мимо, а я не могу. Всегда находится то, что мне нужно срочно купить и сейчас. Пусть это будет горстка чеснока или десять перьев лука. Неважно, что я куплю у бабушки, которая смотрит на меня с надеждой. Я куплю веру в то, что нужна, что ее выращенные на балконе зеленушки или испеченные пирожки востребованы, а значит, ей есть, ради чего жить.

Сегодня в фокусе внимания - псковские бабушки, которые явно не от хорошей жизни встали к прилавку. За «Гулливером» пара крытых железных прилавков с лавочками. Там бабушки уже знают друг друга, щебечут про детей и внуков, а также обсуждают, какие изделия ручной работы могут покупать местные.

- Я вязать пробовала современных героев,- смеется бабушка с золотисто-рыжими волосами и «кукольком», как у импозантной покорительницы сердца самого обаятельного и привлекательного «мужчины в самом расцвет сил» из мультфильма про Карлсона.

- И что, покупали? - интересуется у нее соседка по прилавку.

- Да, дети со школы покупали себе как брелочки.

Подхожу, беру у одной пучок петрушки, у другой пакетик с редисом. Восхищаюсь их талантами дачниц и хозяйственностью.

Рыжеволосая бабушка в очках, улыбаясь, говорит: «А что еще делать? Дочка в столице, внучата там же. Вот, в августе обещала привезти, показать». Вздыхает. Говорю, что обязательно дочка приедет. Соседка качает головой и говорит: «Да, Нин, брось ты, тебе она уже третий год обещаниями кормит»... Бабушка, которая про дочку и внучат рассказывала, тут же шипит на коллегу: «Ты за своими смотри, внучку на тебя кинула дочь и уехала в Питер!».

Повисает неловкое молчание, желаю бабушкам хорошего вечера. Отхожу. В глазах двух старушек - тоска. У меня на душе кошки скребут. Мне очень хочется хотя бы с экрана компьютера достучаться до дочки-москвички, которая так и не привезла бабушке внуков. Хочется попросить «новоиспеченную петербурженку» вспомнить, что ее мама тащит ее дочь, пока та выстраивает свою личную или профессиональную жизнь.

А еще в городе есть сразу несколько бабушек, которые пекут и продают пирожки. Делают они это, конечно же, не от хорошей жизни. У кого-то ничтожно маленькая пенсия и очень большая гордость, которая не позволяет у детей и внуков просить помощи, кто-то так безумно одинок, что те самые пирожки с капустой или с луком и яйцом - это их спасительная ниточка к счастью, которое в таком возрасте заключается как раз в нужности, в том, что они могут вызывать теплоту и дарить кому-то заботу.

А сейчас еще появились бабушки-дачницы. Они с любовью выращивают садовые ромашки, делают красивые букеты из пионов и ждут, когда мимо магазина, возле которого лежат цветы на пластиковом пакете, пережившем несколько сезонов, пройдет тот, кому точно нужны цветы. Цветы, в которых столько теплоты, той самой, которая дороже денег. А ценник на такой букет, сколько раз я покупала, зависит от того, сколько вам не жалко дать бабушке.

Бабушки часов в девять вечера собираются домой. Видели бы вы, сколько радости в их глазах, когда по пути из магазина кто-то задерживается возле их товара и покупает. Глаза сияют счастьем, они чувствуют себя нужными, значимыми и не одинокими. Поверьте, многие старушки приходят в торговые ряды не за материальной поддержкой, а за общением. За комплиментами в адрес их аграрных или кулинарных способностей. За теплотой, за искренним проявленным к ним интересом. И потому, что дома им очень одиноко.

Эти псковские бабушки приходят домой, где их ждет кот... или кошка. Кто-то заводит собаку, чтобы гулять вечерами. И все эти соленья, выпечка, зелень, чаще всего выращенная на балконе или в лотке для рассады, - это их «глоток воздуха», которым они дышат, выбираясь из тех самых «четырех стен», в которых так не хватает упорхнувших из «семейного гнезда» детей. Не хватает и детского смеха внуков.

Конечно, чужие люди никогда таким бабушкам не станут ближе и роднее, чем свои дети и внучата, но мы в силах сделать для этих бабушек уже сегодня то, чего они не получают от своих родных. Мы в силах подарить им теплоту и чувство независимости. Достаточно просто понять, что именно сегодня вам в конце рабочего дня нужен вон тот букет ромашек, пучок зелени и вязанный половичок ручной работы в прихожую...Это просто - замечать тех, кто очень нуждается в нашей помощи и поддержке.

С псковскими бабушками знакомилась Анна Удовенко

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 67 человек
19.06.2024, 12:290 Однолетние цветы высаживают на улицах Великих Лук 19.06.2024, 12:240 Александр Седунов: Общественной палате нужно придать новый импульс 19.06.2024, 12:210 Главный экспонат: каких животных встречали в псковских музеях 19.06.2024, 12:200 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
19.06.2024, 12:170 Бориса Елкина наградили почетной грамотой президента России 19.06.2024, 12:120 Минздрав не поддержал идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет 19.06.2024, 12:050 Старт 13 избирательным кампаниям дали в Псковской области 19.06.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Общественная палата Псковской области 6.0 — перезапуск?
19.06.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 июня 19.06.2024, 11:540 Фонари установят на улице Снятной в Пскове 19.06.2024, 11:470 Окна в школах Великих Лук оборудуют замками безопасности по требованию суда 19.06.2024, 11:350 3D-модель найденной в Выбутах косы представили археологи
19.06.2024, 11:230 Похожую на пропавшую Зефирку чихуахуа нашли на улице Льва Толстого в Пскове 19.06.2024, 11:220 Семь заявлений для переезда в Псковскую область от соотечественников-репатриантов удовлетворили в 2024 году 19.06.2024, 11:130 Уголовное дело в отношении вора в Великих Луках закрыли по ходатайству потерпевшего 19.06.2024, 11:080 Грозы, град и сильные ливни надвигаются на Псковскую область
19.06.2024, 11:060 Резервный период сдачи ЕГЭ проходит в Псковской области 19.06.2024, 11:020 Праздник выпускников «Бригантина» в Великих Луках состоится 28 июня 19.06.2024, 10:570 «Армрестлинг»: Эффективность и прозрачность муниципальных предприятий 19.06.2024, 10:491 Четырех мигрантов обязали встать на учет в псковский военкомат
19.06.2024, 10:440 Мотоциклист попал в ДТП у псковского автовокзала 19.06.2024, 10:440 Участницу «голой» фотосессии на кладбище задержали в Пскове 19.06.2024, 10:370 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Пухнет, словно на дрожжах, экономика... 19.06.2024, 10:240 «Гайд-парк»: Общественная палата Псковской области 6.0 — перезапуск?
19.06.2024, 10:110 Участок размытой ливнем дороги восстановили в Локнянском округе 19.06.2024, 10:060 Инфляция продолжает расти в Псковской области 19.06.2024, 09:560 Движение транспорта прекратят по участкам улицы Некрасова в Пскове с 24 июня по 5 июля 19.06.2024, 09:420 Количество новых рабочих мест в Псковской области выросло на 23%
19.06.2024, 09:280 Китайские «дочки» в РФ в полтора раза нарастили межбанковское кредитование 19.06.2024, 09:211 Облздрав назвал фейком информацию о сносе здания больницы в Плюссе 19.06.2024, 09:211 Бабушки по нужде 19.06.2024, 09:150 Wildberries объединится с Группой Russ
19.06.2024, 09:000 Мужчину осудили в Дедовичском районе за покушение на сбыт крупной партии наркотиков 19.06.2024, 08:400 Производитель Zewa и Libresse в России меняет название 19.06.2024, 08:202 Способ лечения жировых болезней печени нашли в России 19.06.2024, 08:000 Незаконченное и неполное высшее предлагают вернуть в правовое поле
19.06.2024, 07:400 Пьяная великолучанка оскорбляла и ударила полицейского по лицу 19.06.2024, 07:200 Великого композитора Николая Римского-Корсакова вспоминают 19 июня 19.06.2024, 07:000 Новый закон обяжет операторов сообщать клиентам об изъятии номера 18.06.2024, 23:010 «Гонки по вертикали»: перемены в «Единой России», демарш обкома КПРФ и новый глава Общественной палаты. ВИДЕО
18.06.2024, 22:280 Прокуратура добилась возбуждения дела по факту повреждения автомобиля в Великих Луках 18.06.2024, 22:011 Пьяная девушка упала с пятого этажа в Пскове 18.06.2024, 22:001 Мужчина обокрал уснувшую пьяную знакомую в Бежаницах 18.06.2024, 21:400 Демонстрационные экзамены проходят в новых мастерских Псковского колледжа профтехнологий
18.06.2024, 21:270 Генпрокуратура сочла негуманными законы об усыплении бездомных животных 18.06.2024, 21:200 Около 3 тысяч вакансий представят в Великих Луках на федеральном этапе ярмарки трудоустройства 18.06.2024, 21:071 Путин прибыл в КНДР с государственным визитом 18.06.2024, 21:000 Поэтический вечер Александра Березова «60 минут жизни» пройдет в Пскове
18.06.2024, 20:400 Выпускники школ за две недели запросили результаты ЕГЭ на Госуслугах полтора миллиона раз 18.06.2024, 20:200 Губернатор отметил работу псковского отделения Союза женщин России в помощи бойцам СВО 18.06.2024, 20:160 О ходе ремонта Исской школы проинформировала глава Пушкиногорского района 18.06.2024, 20:070 Как знакомились жители Великих Лук 10 лет назад, рассказали архивисты
18.06.2024, 20:010 Областной гусельный фестиваль «Граинская сторона» пройдет 18 августа 18.06.2024, 20:000 Четыре выпускницы Псковской инженерно-лингвистической гимназии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии 18.06.2024, 19:410 Бесплатное занятие по йоге проходит в Финском парке в Пскове 18.06.2024, 19:400 Нетрезвый водитель за рулем Vortex попался полицейским в Пскове
18.06.2024, 19:200 О сроке представления уведомления по авансовому платежу за полугодие 2024 года напоминает псковское управление ФНС 18.06.2024, 19:012 В Госдуме попросили Псковскую область трудоустраивать русскоязычных педагогов из Эстонии 18.06.2024, 19:000 Псковичи назвали профессии, которые не подходят их детям ‑ опрос 18.06.2024, 18:480 Середкинским школьникам напомнили правила поведения на дорогах
18.06.2024, 18:400 Молодые семьи с детьми приглашают узнать продолжение сказки о башнях Пскова 18.06.2024, 18:370 Проигравший в потасовке мужчина порезал лоб подруги сожительницы в Бежаницах 18.06.2024, 18:260 В Псковской области продолжается тенденция снижения уровня смертности, заявили власти 18.06.2024, 18:230 Юрий Сорокин получил благодарственное письмо Анны Цивилевой
18.06.2024, 18:200 Стобалльница ЕГЭ по химии из Великих Лук рассказала о своей мечте 18.06.2024, 18:110 МегаФон ускорил интернет в «Михайловском» 18.06.2024, 18:040 Два случая клещевого энцефалита выявили в Псковской области - Елена Припутенко 18.06.2024, 18:030 Малоимущий великолучанин вернет 250 тысяч рублей, полученные в рамках соцконтракта
18.06.2024, 18:001 Псковские росгвардейцы отработали стрельбу из РПГ 18.06.2024, 17:540 Обширная детская программа ждет гостей фестиваля «Довмонт Псковский» 18.06.2024, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 июня 18.06.2024, 17:430 ФК «Псков» 19 июня в Заполярье сыграет с лидером чемпионата Северо-Запада
18.06.2024, 17:310 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 18.06.2024, 17:220 Лестницу на входе в многоэтажку в псковской Черёхе ремонтирует «Новый квартал» 18.06.2024, 17:120 Бесплатное занятие по йоге проведут для псковичей в Финском парке 18.06.2024, 17:040 Порховичу грозит 15 лет тюрьмы за избиение сожительницы до смерти
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru