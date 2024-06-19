Блоги / Анна Удовенко

Бабушки по нужде

Они продают соленья, полевые цветы, пучки лука и петрушки. В сезон ягод и грибов на прилавке ровными кучками появляются и дары леса. Псковские бабушки. А есть еще и те, кто готовит вкусные пирожки и тоже пытается продать вместе с ними теплоту, уют и заботу. И невозможно не купить.

Ну, возможно, некоторые люди все же проходят мимо, а я не могу. Всегда находится то, что мне нужно срочно купить и сейчас. Пусть это будет горстка чеснока или десять перьев лука. Неважно, что я куплю у бабушки, которая смотрит на меня с надеждой. Я куплю веру в то, что нужна, что ее выращенные на балконе зеленушки или испеченные пирожки востребованы, а значит, ей есть, ради чего жить.

Сегодня в фокусе внимания - псковские бабушки, которые явно не от хорошей жизни встали к прилавку. За «Гулливером» пара крытых железных прилавков с лавочками. Там бабушки уже знают друг друга, щебечут про детей и внуков, а также обсуждают, какие изделия ручной работы могут покупать местные.

- Я вязать пробовала современных героев,- смеется бабушка с золотисто-рыжими волосами и «кукольком», как у импозантной покорительницы сердца самого обаятельного и привлекательного «мужчины в самом расцвет сил» из мультфильма про Карлсона.

- И что, покупали? - интересуется у нее соседка по прилавку.

- Да, дети со школы покупали себе как брелочки.

Подхожу, беру у одной пучок петрушки, у другой пакетик с редисом. Восхищаюсь их талантами дачниц и хозяйственностью.

Рыжеволосая бабушка в очках, улыбаясь, говорит: «А что еще делать? Дочка в столице, внучата там же. Вот, в августе обещала привезти, показать». Вздыхает. Говорю, что обязательно дочка приедет. Соседка качает головой и говорит: «Да, Нин, брось ты, тебе она уже третий год обещаниями кормит»... Бабушка, которая про дочку и внучат рассказывала, тут же шипит на коллегу: «Ты за своими смотри, внучку на тебя кинула дочь и уехала в Питер!».

Повисает неловкое молчание, желаю бабушкам хорошего вечера. Отхожу. В глазах двух старушек - тоска. У меня на душе кошки скребут. Мне очень хочется хотя бы с экрана компьютера достучаться до дочки-москвички, которая так и не привезла бабушке внуков. Хочется попросить «новоиспеченную петербурженку» вспомнить, что ее мама тащит ее дочь, пока та выстраивает свою личную или профессиональную жизнь.

А еще в городе есть сразу несколько бабушек, которые пекут и продают пирожки. Делают они это, конечно же, не от хорошей жизни. У кого-то ничтожно маленькая пенсия и очень большая гордость, которая не позволяет у детей и внуков просить помощи, кто-то так безумно одинок, что те самые пирожки с капустой или с луком и яйцом - это их спасительная ниточка к счастью, которое в таком возрасте заключается как раз в нужности, в том, что они могут вызывать теплоту и дарить кому-то заботу.

А сейчас еще появились бабушки-дачницы. Они с любовью выращивают садовые ромашки, делают красивые букеты из пионов и ждут, когда мимо магазина, возле которого лежат цветы на пластиковом пакете, пережившем несколько сезонов, пройдет тот, кому точно нужны цветы. Цветы, в которых столько теплоты, той самой, которая дороже денег. А ценник на такой букет, сколько раз я покупала, зависит от того, сколько вам не жалко дать бабушке.

Бабушки часов в девять вечера собираются домой. Видели бы вы, сколько радости в их глазах, когда по пути из магазина кто-то задерживается возле их товара и покупает. Глаза сияют счастьем, они чувствуют себя нужными, значимыми и не одинокими. Поверьте, многие старушки приходят в торговые ряды не за материальной поддержкой, а за общением. За комплиментами в адрес их аграрных или кулинарных способностей. За теплотой, за искренним проявленным к ним интересом. И потому, что дома им очень одиноко.

Эти псковские бабушки приходят домой, где их ждет кот... или кошка. Кто-то заводит собаку, чтобы гулять вечерами. И все эти соленья, выпечка, зелень, чаще всего выращенная на балконе или в лотке для рассады, - это их «глоток воздуха», которым они дышат, выбираясь из тех самых «четырех стен», в которых так не хватает упорхнувших из «семейного гнезда» детей. Не хватает и детского смеха внуков.

Конечно, чужие люди никогда таким бабушкам не станут ближе и роднее, чем свои дети и внучата, но мы в силах сделать для этих бабушек уже сегодня то, чего они не получают от своих родных. Мы в силах подарить им теплоту и чувство независимости. Достаточно просто понять, что именно сегодня вам в конце рабочего дня нужен вон тот букет ромашек, пучок зелени и вязанный половичок ручной работы в прихожую...Это просто - замечать тех, кто очень нуждается в нашей помощи и поддержке.

С псковскими бабушками знакомилась Анна Удовенко

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0