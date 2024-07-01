Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
шоу каскадеров
где в Пскове получить права
вкусное Пушкиногорье
оксана филиппова интервью
ENERGY кешбэк-игра
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
дело ФАПное
кадры решают всё
достижения фермеров
на пороге перезагрузки
ковать кадры пока горячо
выход есть профилактика суицида
залог хорошего урожая
экзотика агротуризм
вакансий хоть отбавляй
обзор
Анна Удовенко Публикаций: 9
01.07.2024 10:000 Малолетние понторезы и понторезки 24.06.2024 10:192 Уж замуж не хотят, или «Ох уж эти «разведёнки» 19.06.2024 09:211 Бабушки по нужде 15.04.2024 16:068 Псковские содержаночки 11.03.2024 11:389 Псковские альфонсы Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 25.06.2024 14:0410 Новый мост планируют построить в Пскове 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:299 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 24.06.2024 11:500 Полицейские сбили пешехода на «зебре» в Пскове
Блоги / Анна Удовенко

Малолетние понторезы и понторезки

01.07.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

А у меня папа знаешь кто-о-о-о?
Ребенок от 3 до 17+ в любом псковском дворе

Ой, ну это точно не про вашего же ребенка. Он не кичится тем, кто мама и папа. Он не обижает соседских детей. И даже не пинает кошек во дворе, не стаскивает из магазина энергетики и не кидает камушки в стайку голубей… А если всё же?

Сегодня, в разгар школьных каникул, предлагаю взглянуть без розовых очков на то, какими растут наши с вами дети. Без прикрас, как они есть в псковских дворах.

 

Матерящиеся ангелочки

На скамейке сидит пара юных созданий. Две девочки, одетые очень опрятно и красиво, невольно залюбуешься. Прохожу мимо, улыбнулась. Слышу матерное слово:

-….. как чешется укус от комара, - нараспев, смакуя каждую букву «взрослого» слова, тянет светловолосая барышня лет девяти.

Вторая из ангелочков оперативно реагирует: «И не говори, **ка!»

Иду, а в голове прокручивается детство рожденных в 80-х годах. Да, там тоже во дворе были слышны крепкие словечки, но все боялись взрослых, осуждения… и родителей. Теперь ситуация изменилась. Взрослые, проходя мимо матерящихся детишек, уже боятся сделать им замечания, потому что боятся реакции их родителей. Да и неприлично в современном обществе взрослому человеку цепляться к детям. Тем более, к чужим. Мало ли что. И мы молча проходим мимо, а в тайне надеемся, что наш ребенок-то точно так себя не ведет.

Папа может всё, что угодно!

Другой вид детского «понтоводства» в том, кем работают родители. И хоть интернет пестрит историями чиновников, которые пострадали и даже потеряли свои высокие посты из-за длинного языка своих чад, все равно дети друг перед другом по-прежнему используют этот прием. Чаще всего в школах и во дворах, чтобы таким примитивным способом поднять свой авторитет в глазах окружающей детворы. Но вот цена в данном случае очень больно бьет по репутации их родителей. И здесь уже не знаешь, кого жалеть, запуганных с детства приятелей по двору, которые дружат с детьми сильных мира сего, чтобы быть «в тусовке», или родителей тех самых юных понторезов, которые «прикрываются» своими родственниками.

У меня в школе у сына был случай, когда мальчик… хвастался двоюродным дядей, который работает в районной администрации и может «закопать, кого угодно». И тут же могу привести в пример другого одноклассника сына, который парировал юному хвастуну: «А у меня дедушка две недели назад на кладбище устроился работать, он тоже кого угодно может закопать, вчера, вот, закапывал какого-то из администрации...»

Смотрите, как могу!

Таких «понторезов» придется разделить сразу на три вида: экстрим-детвора, юные воры и беспредельщики.

Любителей экстрима мы все знаем по прыжкам с мостов, по «зацепингу» на поездах и по набирающей популярность сейчас у юных псковичей игре «перебеги дорогу перед близко едущей машиной». И здесь надо объяснять детям, дома, в спокойной обстановке, что у них одна жизнь, а запасных частей тела родителям не выдавали при выписке из роддома. Чем раньше поймут, тем целее будут, причем, и дети, и нервы родителей.

Юные воры прут из магазинов жвачки, напитки, энергетики, которые вообще нельзя пить в их возрасте. И здесь в роли нарушителей закона могут оказаться и дети из совершенно благополучных семей. Просто потому, что «товарищи взяли на «слабо». А цена этого слабо - седые волосы родителей и привод в полицию. Не стоит это того.

«Беспредельщики» в Пскове ломают туалеты, скамейки, памятники, кидают с балконов в прохожих картошкой и пакетами с окрашенной красками водой. Они чувствуют свою безнаказанность, но их все равно находят. И тогда приходит очередь их родителей краснеть.

Ваш ребенок не такой? А понаблюдайте за ним, когда он на улице, издалека, чтобы он вас не видел, или попросите «зайти в дозор» друзей семьи, которых ваше чадо не знает. Очень отрезвите свой взгляд таким подходом, советую проверить!

В «детских понтах» разбиралась Анна Удовенко

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы организацией дорожного движения в Пскове?
В опросе приняло участие 177 человек
01.07.2024, 14:310 Иноагента Камалягина* оштрафовали на 30 тысяч рублей 01.07.2024, 14:160 Прокуратура проверяет исполнение судебного решения, по которому великолучанину запретили сдавать дома в аренду  01.07.2024, 14:101 Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области назначена Ксения Григорьева 01.07.2024, 14:060 Подготовка к концерту Надежды Бабкиной идет в Великих Луках
01.07.2024, 13:470 Минтруд предложил освободить инвалидов первой группы от НДФЛ 01.07.2024, 13:310 16 рулонов сена сгорели в Псковской области 01.07.2024, 13:220 Судимого гдовича приговорили к условному сроку за пьяную кражу из вагончика 01.07.2024, 13:130 Колокольцев сообщил о двукратном увеличении числа выявленных миграционных преступлений
01.07.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Рост тарифов, третий виток мусорного коллапса и первый авиарейс Псков-Махачкала 01.07.2024, 12:590 В России на 9% снизилось число бытовых преступлений 01.07.2024, 12:450 В Госдуму внесли проект о сохранении порядка индексации пенсий 01.07.2024, 12:441 Минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области изменился с 1 июля
01.07.2024, 12:360 «Постскриптум»: Рост тарифов, третий виток мусорного коллапса и первый авиарейс Псков-Махачкала 01.07.2024, 12:250 В России заработала система «Цифровой акциз» 01.07.2024, 12:130 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды 01.07.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди»
01.07.2024, 11:530 Эксперт объяснила изменение порядка выплаты задолженности по кредитам 01.07.2024, 11:450 Пьяного велосипедиста сбили в Пскове 01.07.2024, 11:321 В Госдуме поддержали идею вернуть в школах оценки за поведение 01.07.2024, 11:190 Пять фактов о пользе ряженки рассказали эксперты
01.07.2024, 11:150 День ветеранов боевых действий отмечают в России 1 июля 01.07.2024, 11:080 Торговая сеть «Бизон»: вкусные покупки, хорошая работа 01.07.2024, 10:490 Проект «Железные люди» возвращается на «ПЛН FM» с новым ведущим  01.07.2024, 10:390 Урожай огурцов к братской трапезе собрали в Псково-Печерском монастыре
01.07.2024, 10:250 «Банщикам» закон не писан? 01.07.2024, 10:100 Определены победители голосования на приз фестиваля «Добрый рок - 2024» в номинации «Мое открытие» 01.07.2024, 10:000 Малолетние понторезы и понторезки 01.07.2024, 09:591 Псковичам рекомендовали не парковать автомобили рядом с контейнерными площадками
01.07.2024, 09:480 115-летие кинологической службы и 30-летие службы охраны УИС отметили в Пскове 01.07.2024, 09:300 Единый реестр многодетных семей начал действовать с 1 июля 01.07.2024, 09:150 Стоматолог предупредил о противопоказаниях для установки брекет-систем 01.07.2024, 09:001 Общество православных педагогов появится в Псковской области
01.07.2024, 08:402 Псковская область опустилась на 61 место в рейтинге регионов по доходам населения 01.07.2024, 08:200 Грозы и град ожидаются на территории Псковской области во второй половине дня 1 июля 01.07.2024, 08:000 Эксперт назвал выгодный для оформления отпуска месяц 01.07.2024, 07:400 В России введут контроль за формированием стоимости жилья
01.07.2024, 07:190 Безвозмездные платежи с уходящего из РФ бизнеса превысили прогноз в 40 раз 01.07.2024, 07:000 После отмены льготной ипотеки спрос на кредит упадет на 20–50%, сообщили эксперты 30.06.2024, 22:160 Псковские артисты выступили в рамках фестиваля-марафона «Песни России». 30.06.2024, 21:301 Военные базы США в Европе переведены в состояние повышенной готовности
30.06.2024, 21:050 Движение на Рижском проспекте в Пскове затруднено из-за упавших с двух сторон столбов со знаками 30.06.2024, 20:380 Пропавшего две недели назад мужчину ищут в Псковской области 30.06.2024, 20:110 В Госдуме заявили о возможности предоставить гражданство РФ американскому рэперу Канье Уэсту 30.06.2024, 19:390 Великолучанам напомнили о запрете жечь горючий мусор и разводить костры
30.06.2024, 19:190 Псковичи на сапах отправятся в «Пиратскую гавань» 30.06.2024, 18:430 СМИ: Байдена могут отстранить от выборов президента США 30.06.2024, 18:080 Фестиваль-марафон «Песни России» стартовал в Пскове. ФОТО 30.06.2024, 17:391 О многокилометровых пробках на трассе Р-23 «Псков» сообщают автомобилисты
30.06.2024, 17:180 Ушедшую в неизвестном направлении пенсионерку ищут в Псковской области 30.06.2024, 16:360 Ведущие иммунологи России собрались на форум в «Михайловском» 30.06.2024, 16:280 Многоквартирный жилой дом горел в Пскове 30.06.2024, 16:070 Стало известно, кто станет генеральным партнером фестиваля «Виноград» в Пскове в 2025 году
30.06.2024, 15:290 В Локне заявили о «звездном выпуске» в местной школе 30.06.2024, 14:562 Вход на все мероприятия фестиваля «Песни России» абсолютно свободный - директор проекта 30.06.2024, 14:382 Надежда Бабкина: Если кто-то говорит вам, что культура может быть вне политики - не верьте 30.06.2024, 14:310 Стало известно, как избежать боли в боку на тренировке
30.06.2024, 14:170 Надежда Бабкина: В Псковской области мы впервые, это большая честь и ответственность 30.06.2024, 14:103 «Псковским коммунальным системам» дадут субсидию для вклада в уставный капитал ООО «Экогрупп» 30.06.2024, 14:000 Впервые в истории Олимпийские игры прокомментирует нейросеть 30.06.2024, 13:390 Службе охраны уголовно-исполнительной системы исполняется 30 лет
30.06.2024, 13:014 Подорожание водки в России объяснили борьбой с теневым рынком 30.06.2024, 12:350 Более ста спортсменов приняли участие в Олимпийском дне в Острове 30.06.2024, 12:110 Готовы ли псковичи отказаться от пластиковой посуды, выяснили эксперты 30.06.2024, 11:560 Жару до 34 градусов и опасное метеорологическое явление прогнозируют в Псковской области 1 июля
30.06.2024, 11:410 Фотофакт: Октябрьскую площадь в Пскове готовят к выступлению Надежды Бабкиной 30.06.2024, 11:390 В России стартовала интернет-акция «Стимул мечты – это сам ты!» 30.06.2024, 11:300 Площадку Политехнического музея планируют создать в Пскове 30.06.2024, 11:200 В России сообщили о прилете Канье Уэста в Москву
30.06.2024, 10:500 Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Великих Луках 30.06.2024, 10:411 Фотофакт: новые проделки ошапурков 30.06.2024, 10:260 Шесть пользователей «Госуслуг» из Псковской области пострадали от злоумышленников 30.06.2024, 10:240 Заключительный день фестиваля «Виноград» пройдет в Пскове
30.06.2024, 10:050 Без вести пропавшего 17-летнего псковича с темно-бордовыми волосами ищет полиция 30.06.2024, 09:002 Все о камерах фотовидеофиксации в Псковской области: миллион постановлений, штраф за поворот не из своей полосы и комплексы в автобусах 30.06.2024, 08:440 Центр Пскова закрыли для транспорта в связи с проведением музыкального фестиваля 30.06.2024, 08:240 В Псковской области утонул подросток
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru