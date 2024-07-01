Блоги / Анна Удовенко

Малолетние понторезы и понторезки

А у меня папа знаешь кто-о-о-о?

Ребенок от 3 до 17+ в любом псковском дворе

Ой, ну это точно не про вашего же ребенка. Он не кичится тем, кто мама и папа. Он не обижает соседских детей. И даже не пинает кошек во дворе, не стаскивает из магазина энергетики и не кидает камушки в стайку голубей… А если всё же?

Сегодня, в разгар школьных каникул, предлагаю взглянуть без розовых очков на то, какими растут наши с вами дети. Без прикрас, как они есть в псковских дворах.

Матерящиеся ангелочки

На скамейке сидит пара юных созданий. Две девочки, одетые очень опрятно и красиво, невольно залюбуешься. Прохожу мимо, улыбнулась. Слышу матерное слово:

-….. как чешется укус от комара, - нараспев, смакуя каждую букву «взрослого» слова, тянет светловолосая барышня лет девяти.

Вторая из ангелочков оперативно реагирует: «И не говори, **ка!»

Иду, а в голове прокручивается детство рожденных в 80-х годах. Да, там тоже во дворе были слышны крепкие словечки, но все боялись взрослых, осуждения… и родителей. Теперь ситуация изменилась. Взрослые, проходя мимо матерящихся детишек, уже боятся сделать им замечания, потому что боятся реакции их родителей. Да и неприлично в современном обществе взрослому человеку цепляться к детям. Тем более, к чужим. Мало ли что. И мы молча проходим мимо, а в тайне надеемся, что наш ребенок-то точно так себя не ведет.

Папа может всё, что угодно!

Другой вид детского «понтоводства» в том, кем работают родители. И хоть интернет пестрит историями чиновников, которые пострадали и даже потеряли свои высокие посты из-за длинного языка своих чад, все равно дети друг перед другом по-прежнему используют этот прием. Чаще всего в школах и во дворах, чтобы таким примитивным способом поднять свой авторитет в глазах окружающей детворы. Но вот цена в данном случае очень больно бьет по репутации их родителей. И здесь уже не знаешь, кого жалеть, запуганных с детства приятелей по двору, которые дружат с детьми сильных мира сего, чтобы быть «в тусовке», или родителей тех самых юных понторезов, которые «прикрываются» своими родственниками.

У меня в школе у сына был случай, когда мальчик… хвастался двоюродным дядей, который работает в районной администрации и может «закопать, кого угодно». И тут же могу привести в пример другого одноклассника сына, который парировал юному хвастуну: «А у меня дедушка две недели назад на кладбище устроился работать, он тоже кого угодно может закопать, вчера, вот, закапывал какого-то из администрации...»

Смотрите, как могу!

Таких «понторезов» придется разделить сразу на три вида: экстрим-детвора, юные воры и беспредельщики.

Любителей экстрима мы все знаем по прыжкам с мостов, по «зацепингу» на поездах и по набирающей популярность сейчас у юных псковичей игре «перебеги дорогу перед близко едущей машиной». И здесь надо объяснять детям, дома, в спокойной обстановке, что у них одна жизнь, а запасных частей тела родителям не выдавали при выписке из роддома. Чем раньше поймут, тем целее будут, причем, и дети, и нервы родителей.

Юные воры прут из магазинов жвачки, напитки, энергетики, которые вообще нельзя пить в их возрасте. И здесь в роли нарушителей закона могут оказаться и дети из совершенно благополучных семей. Просто потому, что «товарищи взяли на «слабо». А цена этого слабо - седые волосы родителей и привод в полицию. Не стоит это того.

«Беспредельщики» в Пскове ломают туалеты, скамейки, памятники, кидают с балконов в прохожих картошкой и пакетами с окрашенной красками водой. Они чувствуют свою безнаказанность, но их все равно находят. И тогда приходит очередь их родителей краснеть.

Ваш ребенок не такой? А понаблюдайте за ним, когда он на улице, издалека, чтобы он вас не видел, или попросите «зайти в дозор» друзей семьи, которых ваше чадо не знает. Очень отрезвите свой взгляд таким подходом, советую проверить!

В «детских понтах» разбиралась Анна Удовенко

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0