Блоги / Анна Удовенко

Псковские альфонсы

Дорогая, я буду с тобой всю-всю-всю твою жизнь. Пусти переночевать.

Илья, 38 годиков.

Да, Псков - провинциальный город, но это не значит, что тут нет альфонсов. Они есть, и многие из них вполне успешно себя реализовали. У некоторых на счету уже пятый-шестой круг охмурения доверчивых дам и солидный багаж «откусанных» от наивных барышень бонусов: от машин до долей в бизнесе.

Сегодня поговорим про мужчин, которые делают женщин счастливыми. Ненадолго. Пока у женщин не кончатся деньги, нервы или терпение. Откровениями о том, как влюбились в принца, отдали ему всю себя, а потом остались одни – псковички часто делятся в соцсетях. По факту, итог у всех одинаковый. Девушки остались ни с чем. Без денег, недвижимости, а иногда и бизнеса.

Собрала для вас подборку псковских историй, в которых принц превратился в тыкву, а принцессы остались на бобах. Ладно, гречка упала в цене, на гречневой диете.

Он сразу признался в любви

Псковичка Ира со вздохом говорит, что в кавалере, оставившем ее без бизнеса и квартиры, подкупило признание в любви с первого взгляда. Он увидел ее на улице, и тут же признался в любви. Он был студентом пятого курса, она тяжело отходила от развода с первым мужем, который ушел к своей коллеге. Девушку не насторожило то, что юноша был младше на 10 лет, но подкупило то, что он в ее 43 давал ей 23 года на вид, а также искренне удивлялся, откуда у такой милашки такая взрослая 13-летняя дочка.

Прожили в счастье и любви они ровно год. За год Илья успел отучить первого мужа от посещения бывшей жены, запретил дочке Иры общаться с отцом, а сам получил долю в бизнесе, новую машину, кредит за которую обещал отдать до копейки, как только дела пойдут в гору.

Ирине льстило, что бывший супруг ревнует ее к молодому кавалеру, ведь, как пишут в дамских журналах, «лучший способ отомстить - стать счастливой».

В чем ошибка Иры?

Она оказалась легкой добычей для встреченного ей альфонса просто потому, что в душе очень хотела отомстить своему бывшему мужу. И это желание толкнуло ее в объятья первому встречному мужчине. Не будьте как Ира, не бросайтесь в крайности, дорогие мои. Итог практически всегда будет таким же. На пепелище предыдущих отношений сразу же построить замок, полный любви, мало кому удалось. И верить, что юноша, сделавший вам комплимент на улице, окажется тем самым мужчиной, который поднимет ваше эго и психо-эмоциональное состояние после развода, очень наивно. Как раз в глазах такого представителя мужского пола женщины-разведенки «с прицепом» выглядят как очень удобный вариант. Пожалуй, лучший способ найти себе альфонса: бегать с горящими глазами и лихорадочно искать что-то новое. Разумно в таком случае будет прислушаться к советам психологов, которые утверждают, что сначала нужно, как в самолете, надеть маску на себя. Потом все остальное. Сначала восстановите свою нервную систему, придите в себя, а потом уже ищите спутников жизни.

На сайте знакомств он не скрывал, что ищет легких отношений

Катя нашла любовь на одном из популярных сайтов знакомств. Илья - легкий в общении, приятный молодой человек, ее ровесник, обоим на момент знакомства было по 29 лет. Он сразу предупредил Катю, что не готов к серьезным отношениям, и что ему просто хочется развлечений. Девушка же решила, что непременно станет той самой, которую он полюбит всем сердцем и душой, и на которой его поиск идеальной партнерши закончится.

Год Катя старалась для своего кавалера стать самой лучшей: устраивала романтики, исполняла его мечты, искала ему работу, но он нигде не приживался, везде ему казалось, что слишком маленькая заработная плата. Потом молодой человек обмолвился, что хочет замутить бизнес с кофе-автоматами, но ему не хватает накопленных средств, а хотелось бы сразу выкупить, а не взять в аренду несколько точек. Катя уговорила родителей разрешить ей продать дачу, чтобы исполнить мечту мужчины, ставшего ей за это время таким родным. Илья был рад помочь девушке продать недвижимость. И помог. А после сделки исчез вместе с деньгами.

В чем ошибка Кати?

Она поймала «вайб» (от английского «настроение», «ощущение» - ред.), что сможет стать для него единственной, что научит его любить. На том и погорела. Она старалась стать для кавалера той самой, ради которой его холодное сердце и жаркая плоть сольются воедино и остановятся на ней, а он просто растоптал ее сердце, помог продать ей дачу, доставшуюся от бабушки с дедушкой, и уехал в Северную столицу, видимо, охотиться на «курочек» побогаче.

Он обещал делать всё вместе

Пожалуй, самый сложный и опасный тип мужчин, от которых псковичкам может потом быть мучительно больно. У него к вам любовь. Да такая, что он готов жить с вами в шалаше на берегу реки Великой, сдувать с вас пылинки и любить всю жизнь. Он искал вас, да именно вас, всю жизнь. И нашел. И ему неважно, что у вас есть. Неважна жилплощадь, неважно, есть ли машина, дача. Он говорит, что важны лишь вы. И вы постепенно рассказываете, что у вас есть. Потом бац - и предложение. Давай жить вместе.

Псковичка Арина не успела и глазом моргнуть, как Стас переехал к ней в ее двушку с двумя парами обуви, джинсами и в демисезонной куртке. Потом привез спортивную сумку от мамы с футболками. Вроде бы, счастье. А, как оказалось потом, парень просто хотел съехать от мамы.

Арина и Стас стали строить счастливое совместное будущее. Родили ребенка. Отношения были ровными, с периодическими придирками со стороны Стаса. Иногда казалось, особенно ребенку, что они живут в двушке Стаса. Он настолько требовательно относился к окружающему его пространству, не позволял дочке портить обои, одергивал ее за малейшие шалости. Арина терпела, она думала, что просто такой мужчина в воспитании.

Потом дела пригретого на Арининой груди мужа пошли в гору. Он стал неплохо, по псковским меркам, зарабатывать. И тут оказалось, что Арина просто никакая. Его в компании боготворят, им восхищаются, а она? Застряла на обычной работе, менеджер, без перспектив и карьерного роста. Она топчется на месте. А он растет! Он перерос эти отношения, устал и собрался уйти.

В чем ошибка Арины?

Она стала временной площадкой для «передержки» мужчины, который очень хотел развиваться, расти, но у него не было стартового капитала. И девушку с двушкой он воспринимал не как вариант один раз на всю жизнь, а как попытку выбраться на новый уровень. Таких кавалеров очень легко вычислить по их красивым историям, что все можно вместе построить. А девушки, которые живут в таких отношениях 5-10 лет, постепенно понимают, что ему просто с ними удобно, а строить он ничего и не собирался.

В чем мораль каждой из рассказанных мной историй? В том, что, сколько бы вы ни давали любви, заботы, нежности, ласки, материальных благ человеку, это не спасет от столкновения с реальностью, в которой, если вас не любят, вы - лишь временный вариант.

Когда заканчивается любовь

В среднем, в районе 40 лет. И альфонс окрыленный упархивает на поиски новой жертвы.

Страховка от альфонсов возможна. Нужно только научиться отличать искреннюю любовь к вам от маски удобства рядом с вами. И наши героини видели эту маску. Но им хотелось, чтобы рядом был кто-то. И в какой-то момент это желание не остаться в одиночестве сыграло в их жизни очень злую шутку.

Вспомнить стоит слова Омара Хайяма: «Лучше одному, чем вместе с кем попало». Кстати, этот принцип касается не только женщин, но и мужчин. А то и алчных дам в последнее время развелось…

Смысл жизни альфонсов изучала Анна Удовенко