Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2024 вызовы и угрозы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
новый дом «ТЭЦ на Великой»
Господин Рейтингомер
Крутые яйца Миссия «Пингвин»
Онлайн-викторина про Псковскую область
поездки со скидкой с картой «Мир»
молодежь профсоюза
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
Анна Удовенко Публикаций: 5
11.03.2024 11:380 Псковские альфонсы 26.02.2024 15:064 Гадючки и гадюки онлайн 16.02.2024 13:274 Школьные страдания 12.02.2024 17:419 Кому должна женщина, или Псковские «хомячихи» тоже плачут 08.02.2024 12:270 Малолетние абьюзеры, которых мы сами растим Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 05.03.2024 08:483 Интерактив: Едва не утонул 05.03.2024 09:341 Девушка выжила при падении с девятого этажа в Пскове 06.03.2024 14:040 Заслуженного врача-хирурга насмерть сбил автомобиль в Пустошке 10.03.2024 11:390 С восемью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области 08.03.2024 19:400 Эндокринолог назвала четыре способа сбросить вес без усилий
Блоги / Анна Удовенко

Псковские альфонсы

11.03.2024 11:38|ПсковКомментариев: 0

Дорогая, я буду с тобой всю-всю-всю твою жизнь. Пусти переночевать.
Илья, 38 годиков.

 

Да, Псков - провинциальный город, но это не значит, что тут нет альфонсов. Они есть, и многие из них вполне успешно себя реализовали. У некоторых на счету уже пятый-шестой круг охмурения доверчивых дам и солидный багаж «откусанных» от наивных барышень бонусов: от машин до долей в бизнесе.

Сегодня поговорим про мужчин, которые делают женщин счастливыми. Ненадолго. Пока у женщин не кончатся деньги, нервы или терпение. Откровениями о том, как влюбились в принца, отдали ему всю себя, а потом остались одни – псковички часто делятся в соцсетях. По факту, итог у всех одинаковый. Девушки остались ни с чем. Без денег, недвижимости, а иногда и бизнеса.

Собрала для вас подборку псковских историй, в которых принц превратился в тыкву, а принцессы остались на бобах. Ладно, гречка упала в цене, на гречневой диете.

Он сразу признался в любви

Псковичка Ира со вздохом говорит, что в кавалере, оставившем ее без бизнеса и квартиры, подкупило признание в любви с первого взгляда. Он увидел ее на улице, и тут же признался в любви. Он был студентом пятого курса, она тяжело отходила от развода с первым мужем, который ушел к своей коллеге. Девушку не насторожило то, что юноша был младше на 10 лет, но подкупило то, что он в ее 43 давал ей 23 года на вид, а также искренне удивлялся, откуда у такой милашки такая взрослая 13-летняя дочка.

Прожили в счастье и любви они ровно год. За год Илья успел отучить первого мужа от посещения бывшей жены, запретил дочке Иры общаться с отцом, а сам получил долю в бизнесе, новую машину, кредит за которую обещал отдать до копейки, как только дела пойдут в гору.

Ирине льстило, что бывший супруг ревнует ее к молодому кавалеру, ведь, как пишут в дамских журналах, «лучший способ отомстить - стать счастливой».

В чем ошибка Иры?

Она оказалась легкой добычей для встреченного ей альфонса просто потому, что в душе очень хотела отомстить своему бывшему мужу. И это желание толкнуло ее в объятья первому встречному мужчине. Не будьте как Ира, не бросайтесь в крайности, дорогие мои. Итог практически всегда будет таким же. На пепелище предыдущих отношений сразу же построить замок, полный любви, мало кому удалось. И верить, что юноша, сделавший вам комплимент на улице, окажется тем самым мужчиной, который поднимет ваше эго и психо-эмоциональное состояние после развода, очень наивно. Как раз в глазах такого представителя мужского пола женщины-разведенки «с прицепом» выглядят как очень удобный вариант. Пожалуй, лучший способ найти себе альфонса: бегать с горящими глазами и лихорадочно искать что-то новое. Разумно в таком случае будет прислушаться к советам психологов, которые утверждают, что сначала нужно, как в самолете, надеть маску на себя. Потом все остальное. Сначала восстановите свою нервную систему, придите в себя, а потом уже ищите спутников жизни.

На сайте знакомств он не скрывал, что ищет легких отношений

Катя нашла любовь на одном из популярных сайтов знакомств. Илья - легкий в общении, приятный молодой человек, ее ровесник, обоим на момент знакомства было по 29 лет. Он сразу предупредил Катю, что не готов к серьезным отношениям, и что ему просто хочется развлечений. Девушка же решила, что непременно станет той самой, которую он полюбит всем сердцем и душой, и на которой его поиск идеальной партнерши закончится.

Год Катя старалась для своего кавалера стать самой лучшей: устраивала романтики, исполняла его мечты, искала ему работу, но он нигде не приживался, везде ему казалось, что слишком маленькая заработная плата. Потом молодой человек обмолвился, что хочет замутить бизнес с кофе-автоматами, но ему не хватает накопленных средств, а хотелось бы сразу выкупить, а не взять в аренду несколько точек. Катя уговорила родителей разрешить ей продать дачу, чтобы исполнить мечту мужчины, ставшего ей за это время таким родным. Илья был рад помочь девушке продать недвижимость. И помог. А после сделки исчез вместе с деньгами.

В чем ошибка Кати?

Она поймала «вайб» (от английского «настроение», «ощущение» - ред.), что сможет стать для него единственной, что научит его любить. На том и погорела. Она старалась стать для кавалера той самой, ради которой его холодное сердце и жаркая плоть сольются воедино и остановятся на ней, а он просто растоптал ее сердце, помог продать ей дачу, доставшуюся от бабушки с дедушкой, и уехал в Северную столицу, видимо, охотиться на «курочек» побогаче.

Он обещал делать всё вместе

Пожалуй, самый сложный и опасный тип мужчин, от которых псковичкам может потом быть мучительно больно. У него к вам любовь. Да такая, что он готов жить с вами в шалаше на берегу реки Великой, сдувать с вас пылинки и любить всю жизнь. Он искал вас, да именно вас, всю жизнь. И нашел. И ему неважно, что у вас есть. Неважна жилплощадь, неважно, есть ли машина, дача. Он говорит, что важны лишь вы. И вы постепенно рассказываете, что у вас есть. Потом бац - и предложение. Давай жить вместе.

Псковичка Арина не успела и глазом моргнуть, как Стас переехал к ней в ее двушку с двумя парами обуви, джинсами и в демисезонной куртке. Потом привез спортивную сумку от мамы с футболками. Вроде бы, счастье. А, как оказалось потом, парень просто хотел съехать от мамы.

Арина и Стас стали строить счастливое совместное будущее. Родили ребенка. Отношения были ровными, с периодическими придирками со стороны Стаса. Иногда казалось, особенно ребенку, что они живут в двушке Стаса. Он настолько требовательно относился к окружающему его пространству, не позволял дочке портить обои, одергивал ее за малейшие шалости. Арина терпела, она думала, что просто такой мужчина в воспитании.

Потом дела пригретого на Арининой груди мужа пошли в гору. Он стал неплохо, по псковским меркам, зарабатывать. И тут оказалось, что Арина просто никакая. Его в компании боготворят, им восхищаются, а она? Застряла на обычной работе, менеджер, без перспектив и карьерного роста. Она топчется на месте. А он растет! Он перерос эти отношения, устал и собрался уйти.

В чем ошибка Арины?

Она стала временной площадкой для «передержки» мужчины, который очень хотел развиваться, расти, но у него не было стартового капитала. И девушку с двушкой он воспринимал не как вариант один раз на всю жизнь, а как попытку выбраться на новый уровень. Таких кавалеров очень легко вычислить по их красивым историям, что все можно вместе построить. А девушки, которые живут в таких отношениях 5-10 лет, постепенно понимают, что ему просто с ними удобно, а строить он ничего и не собирался.

В чем мораль каждой из рассказанных мной историй? В том, что, сколько бы вы ни давали любви, заботы, нежности, ласки, материальных благ человеку, это не спасет от столкновения с реальностью, в которой, если вас не любят, вы - лишь временный вариант.

Когда заканчивается любовь

В среднем, в районе 40 лет. И альфонс окрыленный упархивает на поиски новой жертвы.

Страховка от альфонсов возможна. Нужно только научиться отличать искреннюю любовь к вам от маски удобства рядом с вами. И наши героини видели эту маску. Но им хотелось, чтобы рядом был кто-то. И в какой-то момент это желание не остаться в одиночестве сыграло в их жизни очень злую шутку.

Вспомнить стоит слова Омара Хайяма: «Лучше одному, чем вместе с кем попало». Кстати, этот принцип касается не только женщин, но и мужчин. А то и алчных дам в последнее время развелось…

Смысл жизни альфонсов изучала Анна Удовенко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Осталось две недели до выборов президента. Как вы планируете проголосовать: дистанционно или на избирательном участке?
В опросе приняло участие 242 человека
11.03.2024, 12:280 Учащиеся школы №2 в Пскове переедут из-за ремонта 11.03.2024, 12:220 Уровень безработицы в России снизился на 20% за последние шесть лет 11.03.2024, 12:130 До +10 градусов ожидается в Псковской области днем 12 марта 11.03.2024, 12:020 Начинается «Эхономика» видеотрансляция программы: Как искусственный интеллект вливается в нашу повседневную реальность?
11.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 11 марта 11.03.2024, 11:580 Суд наказал мужчину за незаконный сбыт наркотиков в Острове 11.03.2024, 11:480 Онлайн-викторина «Народы Псковской области» проходит в регионе 11.03.2024, 11:420 Две бани сгорели в садоводстве «Юбилейное» под Псковом
11.03.2024, 11:380 Псковские альфонсы 11.03.2024, 11:360 «Ростелеком» завершил строительство второй очереди новой магистральной линии связи 11.03.2024, 11:270 Трещины обнаружили в стене церкви Сорока мучеников Севастийских в Печорах 11.03.2024, 11:110 Почти 2 тысячи пуль пытались провезти через границу России в Псковской области
11.03.2024, 11:050 Расписание автобуса из Бежаниц в Великие Луки изменят с 13 марта 11.03.2024, 10:501 «ГорДозор»: Экзамен на получение водительских прав - простая формальность или круги ада? 11.03.2024, 10:481 Литва приступает к конфискации автомобилей с российскими номерами 11.03.2024, 10:470 Женщина пострадала при пожаре на улице Нововойсковой в Пскове
11.03.2024, 10:430 Пскович получил множественные переломы ноги на рабочем месте 11.03.2024, 10:400 «Эхономика»: Как искусственный интеллект вливается в нашу повседневную реальность? 11.03.2024, 10:320 Братья Мордовцевы завоевали 14 медалей на чемпионате России по зимнему плаванию 11.03.2024, 10:300 Бабочки в животе
11.03.2024, 10:280 Два человека погибли при пожарах в Псковской области на праздничных выходных 11.03.2024, 10:130 Следующие длинные выходные ожидают россиян с 28 апреля по 1 мая 11.03.2024, 09:580 Двое мужчин заключены под стражу за избиение человека до смерти в Пустошке 11.03.2024, 09:561 Завершается прием заявок на ДЭГ
11.03.2024, 09:410 Почти 30 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 11.03.2024, 09:280 Инфекционист спрогнозировал эволюцию коронавируса 11.03.2024, 09:150 Рекордные 190 тысяч человек перестали быть самозанятыми в январе 11.03.2024, 09:000 Билеты на предпоказ мексиканского мультфильма разыгрывает «Наше радио» в Пскове
11.03.2024, 08:470 Почти 50% псковичей готовы ходить на нелюбимую работу ради хорошей зарплаты — опрос 11.03.2024, 08:350 Обязательства глав регионов перед бизнесом хотят закрепить в законе 11.03.2024, 08:220 «Оппенгеймер» получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 11.03.2024, 08:111 Работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть Россию
11.03.2024, 07:540 Масленичная неделя стартовала 11 марта 11.03.2024, 07:350 Псковская область заняла 51 место в России по уровню закредитованности населения 11.03.2024, 07:190 Циклон принесет дожди на Северо-Запад России к концу недели 11.03.2024, 07:001 Торговым сетям могут пересмотреть порог доминирования в регионе до 35%
10.03.2024, 22:000 Врач рассказал о вреде непреднамеренного вечернего сна 10.03.2024, 21:380 Беспилотник сбили на границе Псковской и Новгородской областей 10.03.2024, 21:370 Подросток пострадал при возгорании электронной сигареты в Петербурге 10.03.2024, 21:140 Российский футбольный союз представил новую форму сборной
10.03.2024, 20:510 Следователи призвали псковичей поговорить с детьми о правилах поведения с незнакомцами 10.03.2024, 20:290 Мошенники стали просить жертв показать трансляцию экрана смартфона 10.03.2024, 20:290 Скончалась ведущая «Голубого огонька» Светлана Моргунова 10.03.2024, 20:010 Подростки устроили игры на льду реки Псковы в Финском парке
10.03.2024, 19:440 Росприроднадзор конфискует льва, который напал на девочку в Саратове 10.03.2024, 19:250 Украинский беспилотник уничтожили в Ленинградской области 10.03.2024, 19:060 Александр Роор получил медаль «За заслуги перед Псковской областью» посмертно 10.03.2024, 18:420 Послание Путина Федеральному Собранию стало темой встречи со студентами в Пскове
10.03.2024, 18:210 Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский 10.03.2024, 17:560 Работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности 10.03.2024, 17:440 Баня горела на Красногорской набережной в Пскове 10.03.2024, 17:190 Команда «Интер» из Пскова выступит на чемпионате СЗФО по футзалу
10.03.2024, 16:560 Два украинских дрона сбили над Новгородской областью — Минобороны 10.03.2024, 16:330 Мошенники обманули пенсионерку из Дно под предлогом получения «компенсации за лекарства» 10.03.2024, 16:090 Силы ПВО сбили беспилотник в Новгородской области 10.03.2024, 15:480 Волейболисты из Пскова стали призерами «Кубка Феникса» в Воронеже
10.03.2024, 15:260 Прием заявок на новую кадровую программу для участников СВО продлится до 8 апреля 10.03.2024, 15:050 «Комету дьявола» заснял псковский астроном-любитель 10.03.2024, 14:440 Юрист назвал частые мошеннические схемы при обмане детей в Сети 10.03.2024, 14:230 Три чучела Масленицы сожгли в первый день праздничных гуляний в Пушкинском заповеднике
10.03.2024, 14:030 30 ДТП с участием пешеходов произошло в Псковской области с начала года 10.03.2024, 13:410 Реставрация Стефановской церкви XVII века продолжается в Пскове 10.03.2024, 13:200 Девушка из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира» 10.03.2024, 13:000 Укрепления на границе с Псковской областью возводят в Латвии
10.03.2024, 12:420 До -10 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 11 марта 10.03.2024, 12:211 Роспотребнадзор заявил о высоком уровне готовности РФ к новым вирусам 10.03.2024, 12:000 Кражу туристической палатки раскрыли в Куньинском районе 10.03.2024, 11:390 С восемью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области
10.03.2024, 11:250 Диффузные туманности в созвездии Тельца и Лебедя сфотографировал пскович 10.03.2024, 11:030 Пенсионерка из Украины лишилась квартиры за сепаратизм 10.03.2024, 10:430 Отрицательно к ЕГЭ относятся 63% россиян — опрос 10.03.2024, 10:220 Кинофестиваль «Золотой шуруп» вновь пройдёт в Гдовском районе
10.03.2024, 10:010 Псковский футболист Владислав Сакадеев ушел из команды медиалиги 10.03.2024, 09:411 Производство вина в РФ достигло максимума с 2016 года 10.03.2024, 09:200 Пихты и кедровые сосны начали высаживать в Псково-Печерском монастыре 10.03.2024, 09:000 С заходом солнца мусульмане встретят Рамадан
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru