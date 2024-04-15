Блоги / Анна Удовенко

Псковские содержаночки

Вы их точно видели. Они ходят по городским улицам, как будто летают, с таким надменным видом, что у большинства представительниц прекрасного пола есть тысяча и один повод завидовать псковским леди с таким статусом.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Сегодня в фокусе внимания - прекрасные дамы, которые решили конвертировать свои внешние данные в безбедную жизнь рядом с теми, кто готов их обеспечивать. Тема стара, как мир, но рассмотреть ее на новый лад нам предложил преданный читатель блога Псковской Ленты Новостей, который в комментариях к колонке про псковских альфонсов дал совет быть объективными и рассказывать и про девушек, которые живут за чужой счёт.

Давайте же рассмотрим, как псковички запархивают в золотые клетки своих покровителей, а также уточним, какие плюсы и минусы есть у тех, кто выбрал жизнь за чужой счет. Да, кстати, развенчаем и миф о том, что быть содержанкой - это легко. Дамам, выбравшим такой путь, на самом деле, крайне нелегко приходится.

Псковские содержанки. Какие они? Как пришли к жизни в комфорте и нашли свое место? Для удобства поделим их на виды, а к каждому приведем жизненные истории тех, кто побывал в шкуре содержанок.



Красивые

Это девушки, которые олицетворяют собой «псковскую рублевку». У них есть всё: от косметолога до инъекциолога по губам, который заказывает уколы красоты из Израиля, до путешествий в теплые страны.

Знакомимся. Катя училась со мной вместе в автошколе. Она ни одного дня не работала, а в 18 лет после школы сразу вышла замуж за мужчину, который был старше на 15 лет. Она родила ему двух прекрасных деток. А он запретил ей работать, выходить из дома без него и краситься. Причем, для выходов в свет с ним покупал новую одежду, заказывал на дом визажиста. И искренне принимал от коллег по бизнесу комплименты в адрес супруги. В автошколе Катя ни с кем не говорила, кроме меня. И то, во время перерыва, урывками, жадно смакуя каждое слово, рассказывала, как она жалеет, что так рано вышла замуж. И что поход в автошколу - первый ее поход куда-то, где муж разрешил ей остаться без него. И возникла эта необходимость лишь потому, что он не хочет, чтобы его жена ездила на общественном транспорте, так как там придется общаться с другими людьми.

Я смотрела на Катю, которая была совершенно грустная, и спрашивала у нее, почему она пошла на это. Почему не было желания расставить приоритеты, попробовать «отвоевать» себе порцию свободы. Катя честно призналась, что с самого детства мечтала о такой жизни, но в реальности эта жизнь оказалась клеткой, из которой девушке до сих пор не выбраться.

Мораль: в ситуации, когда представительница прекрасного пола делает ставку только на красоту, проигрывают все: и те, кто решает связать с ней жизнь, и она сама. Потому что красота с возрастом может пройти, а вот прикормленную и отогретую даму нужно будет куда-то девать. И таких развалившихся отношений, в которых мужчина потом просто нашел кого-то посимпатичнее, помоложе, очень много.

P.S. Месяц назад я встретила Катю в бассейне с детьми. Без супруга. Спросила, что случилось. Три года назад он оставил ее с детьми в городской «трешке», а в дом, в котором Катя прожила более 20 лет с мужчиной своей мечты, въехала молодая студентка, с которой тот познакомился в ресторане.

Хитрые

Особый вид содержанок. Знаю таких девушек. Они прошли целый жизненный квест по поиску того самого мужчины, который мог бы их обеспечивать. И смогли ему доказать, что он тот самый, самый лучший в их системе ценностей мужчина, о котором они так долго мечтали. Некоторые из таких содержанок в прямом смысле умудряются оставить поддавшихся на их чары мужчин не только без штанов, но и без квартир, машин, а также денег. Как правило, воспринимают любого оказавшегося с ними рядом мужчину, как настоящий денежный мешок, из которого можно вытрясти по максимальному тарифу свой жизненный джек-пот.

Историю про девушку Арину мне рассказал давний приятель. Он в первое время был очарован этой дамой, а потом она начала во время гражданского брака тянуть из него деньги. То маме помочь, то другим пожилым родственникам. Девушка никому не помогала, а вот крупные суммы денег откладывала, и после 10 лет жизни с мужчиной, который ради нее спасал практически всех ее родственников, она смогла купить себе и дочери двушку в Пскове. После этого завершила роман с псковичом, который в ней души не чаял, со словами: «У меня закончились чувства к тебе, я больше не смогу жить с тобой, мне нужна постоянная любовь, которая накрывает с головой, а тут такого нет».

Мораль: иногда мужчины чувствуют, что дамам от них нужны лишь деньги, но все же наивно продолжают верить, уговаривать себя, что чувства тоже есть, и сами загоняют себя в сети к содержанкам, которые потом обдирают их как липку.

Умные

Берегитесь их, пожалуйста, псковичи, у которых есть деньги. Эти девушки могут ради своей цели поставить на кон все и даже могут родить ребенка, которого потом будут использовать в качестве оружия для добывания денежных средств. Тут мнения наших читателей могут разойтись, так как на самом деле, стоит ли при такой циничности говорить о том, что они умные. Стоит! Потому что они действительно самый опасный вид из всех. Ими правит реальный расчет, и они строят далеко идущие планы.

Даша всегда мечтала удачно выйти замуж. И ей это удалось фактически с первого раза. И она поставила мужчине условие: он должен дать ей гарантию при разводе. Денежную гарантию, чтобы, если, не дай Бог, они расстанутся, она не осталась одна-одинешенька на обочине жизни без жилья и средств к существованию. Мужчина согласился, они подписали брачный контракт, а спустя 5 лет, уже став счастливой мамой, Даша ушла на поиски более перспективного мужчины, а из первого своего мужа до сих продолжает, словно из нефтяной скважины, качать деньги, как на себя, так и на ребенка.

Мораль для мужчин: проверять нужно всех женщин, проявляющих к вам интерес. Не анализируете, есть ли «двойное дно», всё: вы в зоне риска «поймать» в свои сети красивую, хитрую или умную женщину. И тут, если мы говорим про содержанок, то неизвестно, что хуже: красивая, которая будет ходить модельной походкой дома, но не будет сама даже в состоянии заправить машину, хитрая, которая будет сначала по чуть-чуть отщипывать от общего бюджетного пирога себе на «черный день», или та самая, «баба с мозгами и «яйцами», которая может сделать своему избраннику через несколько лет настоящее раскулачивание.

Повадки содержанок изучала Анна Удовенко