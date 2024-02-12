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Кому должна женщина, или Псковские «хомячихи» тоже плачут

12.02.2024 17:41|ПсковКомментариев: 0

Однажды, когда я еще училась в вузе, один молодой человек, разговаривая со мной про отношения, гордо сказал, что его жена будет работать только себе на косметику, а так будет заниматься домом. Я увидела его жену спустя 14 лет. Клянусь, на ней не было ни капли косметики. Только синяки под глазами и в глазах - беспросветная тоска, да такая, что она могла бы спокойно, как волчица, выть на луну в полнолуние. Молодого человека, автора искрометного описания, я встретила годом позже, на одном из мероприятий.

 

Я спросила, добился ли он в семейной жизни того, чего хотел.

«Лучше, - парировал он. - Я вообще освободил свою жену от работы!»

Я поинтересовалась, а уточнял ли он, чего хочет его женщина. На что мой собеседник пожал плечами и выдал: «А какая баба не хочет дома сидеть?».

Никакая. Никакая баба не хочет сидеть дома. Мы, дорогие мужчины, не хомячихи. Мы не мечтаем с детства о клетке, в которой наше место - кухня. О клетке, где «Дорогая, дети - это твое. Я как-то не понял, как с ними обращаться, поэтому давай сама-сама». Ваши «домашние хомячихи» плачут. Даже, если вы не видите этого. Они смотрят на странички своих подружек в соцсетях, где те выкладывают букеты от коллег, где есть корпоративы, походы на обед в кафе… И они чувствуют, что у них такого никогда не будет.

Женщина должна! Как считают многие мужчины, она должна для них всё-всё-всё и еще и свою жизнь положить на алтарь, желательно к ногам своего благоверного. Но на этом список того, что должны представительницы прекрасного пола, которые, кстати, как только родились девочками, так сразу стали должны, не заканчивается!

Итак, идеальная женщина должна вкусно готовить супы, владеть 1000 и 1 секретом уборки дома, рожать детей, которые не орут по ночам, ждать мужа с корпоратива, пока его величество не соизволит отворить дверь в их райский уголок… И к этому добавить еще талант вовремя молчать и не задавать лишних вопросов. Такой получается портрет.

Ничего женщина не должна. Эта «тюрьма» из стереотипов живет только в головах тех мужчин, которые однажды решили, что они разобрались в устройстве мира. И тех, кто стремится понравившуюся им особу женского пола загнать в нору, чтобы та высовывалась оттуда очень редко. Это удобно мужчине. Женщина, которой четко указано, где ее место, не создаст проблем. Женщина, у которой нет возможности самовыражаться, развиваться, двигаться вперед, так и будет держаться за мужчину, который привел ее в эту «домашнюю клетку». Она будет даже в отдельные периоды жизни испытывать к своему мужчине чувство благодарности, а потом, когда увидит, как живут другие, будет начинать его ненавидеть. Потому что он отнял у нее право быть личностью, не позволил решать, куда пойти, что делать. И частичку независимости тоже отнял. И слезы у неё на кухне не от того, что она готовит его любимый луковый суп. А от последствий любви, в которую она так поверила в самом начале.

А потом, когда он сам поймет, во что превратил даму своего сердца, ему станет в один из прекрасных дней всё не так. И он уйдет. Потому что одомашненная женщина ему станет не интересна. А она останется. Доращивать копии своего мужа - деток, которые тоже относятся к маме, как к домохозяйке.

Закрывать жену дома в уюте, тепле, спокойствии и обеспечивать ее жизнь, или нет, - этот вопрос псковские мужчины решают сами. Но вот я пока что не встретила ни одной сияющей женщины, которую «закрыли» на много лет дома. Всем им хочется тоже поверить в свои силы и глотнуть свежего воздуха. Как известно, когда воздух заканчивается, дышать становится нечем... Не душите своих женщин, вы тем самым роете яму вашим отношениям.

P. S. Женщина должна быть счастливой. Правда, эта опция напрямую зависит не только от неё, но и от мужчины в семье.

Анна Удовенко

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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