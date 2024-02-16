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Анна Удовенко Публикаций: 3
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Блоги / Анна Удовенко

Школьные страдания

16.02.2024 13:27|ПсковКомментариев: 0

Дорогие учителя, каждое утро вы приходите в школу. И ваши ученики приходят туда. Но некоторые вас, правда, ненавидят. Вы даже не представляете, сколько вы породили детских обид, комплексов, страхов. Даже у тех учеников, у которых в дневниках наперегонки бегают «пятерки» с «четверками».

 

Да, работа учителем очень энергозатратная, тяжелая, выматывающая, рвущая душу. И вам, безусловно, трудно справляться с классом, в котором 30-35 орущих голов. Мы, родители, вас прекрасно понимаем, нам и с одним-то или парочкой деток дома справиться непросто, но мы тоже, как и вы, стараемся.

Не так давно у нас был вечер встреч одноклассников. И мы вспоминали своих школьных учителей. Особенно тех, кто не обрезал нам крылья, не называл даже в шутку «тупыми», ни на что не способными. Мы вспоминали тех, от кого впервые услышали: «Ты можешь лучше». Одна из моих одноклассниц даже набила на руке в 18 лет тату с такой фразой. И она стала путеводной в ее жизни. Я часто, вспоминая Вербену Алексеевну, учителя русского языка и литературы, автора столь любимого всеми нами мотиватора, тоже повторяю сыну: «Ты можешь лучше!» И эти слова, словно заклинание, стимулируют к учебе, помогают поверить в то, что лучше - действительно можно.

Вы видели, какими наши дети возвращаются из школы? Дома они рассказывают про свои первые обиды от столкновения с взрослым миром, где вместе с «двойкой» часто прилетает ещё пара ласковых от учителя, и в этой паре слов нет той надежды на лучшее. Они звучат, под гогот не очень чутких одноклассников, как приговор.

Здесь можно вспомнить еще парочку моих уже сейчас успешных одноклассников. Одному мальчику говорили постоянно, что он ничего не добьется. А он твердил учителю: «Да откуда вы знаете, я постараюсь!» Та смеялась. Сейчас парень, который был типичным «троечником», - успешный бизнесмен, папа двух очаровательных дочек... И он смог. Когда мы говорили с ним, как ему удалось, он, спрятав довольную улыбку, признался: «Хотел ей (учительнице - ред.) доказать, что смогу». Этого педагога, к сожалению, уже нет на этом свете. Но мы ее помним. И она успела увидеть при жизни, что именно этому нашему однокласснику поставила неверный диагноз.

Другая девочка звезд с неба не хватала, у нее в годовых оценках был ровный частокол троек. Учителя, видимо, пытаясь помочь, советовали ей поступить правильно и просто попытаться удачно выйти замуж. Она послушалась. Но сначала пошла учиться в университет. И там, своим упорством и целеустремленностью, не прогуляв ни одной пары, она стала... Обладательницей диплома с одними пятёрками. Потом вышла замуж, устроилась на очень престижную работу, и на вечера встреч больше не приезжает. Отшучивается, что и так всё и всем доказала, но школу до сих пор ненавидит...

Мне тоже «ставили» диагнозы в школе. Я была слишком неудобной, вступалась за тех, кого обижали. И даже иногда была причиной слёз своих школьных учителей. Например, когда выбирала самый красивый букет своему любимому учителю английского языка, а та решила его передарить директору. Но список учителей, с кем мне не хочется и с кем будет очень хотеться встретится после окончания школы, у меня был уже сформирован в старших классах.

Есть учителя, которые стали буквально «путеводными». В разные годы они «взлетели» и возглавили школы нашего города. Мануйлов Андрей Евгеньевич долго руководил «железнодорожной школой», а Голубева Елена Григорьевна сейчас директор школы-интерната. Мы тоже неспокойно вели себя на их уроках, иногда даже откровенно хулиганили, но одного взгляда этих учителей хватало, чтобы мы прекратили. Если перефразировать известный мем, то учителям важно учиться «делать замечания» одним взглядом, а те, кто освоил эту технику, получают в награду крепкую нервную систему и благодарных учеников, которые знают, что такое «тот самый взгляд Учителя», после которого ты понимаешь, что поступил неправильно. Именно взгляд, а не оценочный окрик «Заткнись уже!» Жаль, что не всем так везет с педагогами, как мне в мои школьные годы.

Умение смотреть так, чтобы все всё поняли, а обидные слова не услышал никто - это дар.

Анна Удовенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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