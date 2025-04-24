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Каинова печать «Кулов-феста»

24.04.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

22 апреля, аккурат в день рождения Владимира Ильича Ленина, в Псковском театре драмы состоялась долгожданная премьера спектакля «Каинова печать» молодого режиссера Тимура Кулова.

 

Ожидаемым сделали это событие региональные СМИ, которые в декабре минувшего года активно говорили о «Кулов-фесте» и грядущей громкой премьере 2025 года. Как бы то ни было, спектакль все равно ждали с нетерпением и билеты раскупили на несколько показов вперед.

Актерский состав будущей постановки, как и фото в цвете, описание и жанровую принадлежность спектакля публика увидела лишь накануне премьеры. Так, режиссерская манера томить зрителя всеми доступными способами была реализована Куловым не только на сцене. В интервью перед показами Тимур говорил о многоплановом пространстве «Печати», своей любви к страшным документальным историям и пластичности текста Леонида Андреева.

С последним спорить сложно: история, рассказанная более ста лет назад классиком русской литературы, хоть и любопытна, но написана довольно скучно, если не сказать нудно. Повествованию не хватает динамики, образности и остроты. Все эти недостающие элементы Тимур Кулов обещал добавить в своем прочтении «Каиновой печати». Стоит сказать сразу: обещание он сдержал. Но в свойственной себе манере.

В описании впечатлений от увиденного на сцене мне трудно удержаться от эйджизма, и, пожалуй, я не стану. Апрельская премьера дрампуша – спектакль молодого режиссера, который очень хотел быть увиденным. При этом сказать герою «Кулов-феста» в общем-то нечего. В пространство сцены просто напихано все, что можно, как в зарисовках из КВНа. Настоящая каша из приемов: артисты создают динамику за счет скорости вращения своего тела и громкости издаваемых звуков, музыка и свет работают как в проходном русском сериале – дешево, сердито и в лоб, параллельно повествованию постоянно меняются картинки на заднем плане. Все – одновременно! Финальным аккордом этого визуального и аудиального безумия становится явление главного героя в образе из боди-хоррора «Субстанция». Что бы сказал Леонид Андреев, узнав, что на самом деле дворник Яков всю пьесу мечтал стать лучшей версией себя? А впрочем, неважно, ведь этого не вышло как минимум у главного героя. Морали нет, зрителя насильно удерживают в зале 1 час 45 минут без антракта, некая мысль о грехе повторяется так часто, что под конец чувствуешь себя очень тупым Сережей.

Идти на «Каинову печать» стоит исключительно из-за прекрасной работы актерского состава. Несмотря на то, что режиссерская тень видна за каждым движением каждого персонажа, за героями наблюдать интересно. В очередной раз хочется сказать много хорошего и восторженного об игре артистов из стажерской группы – настоящих и вышедших из нее – Александре Петровском и Ульяне Гноевой. Большая роль Алексея Ухова в этой постановке, бесспорно, раскрыла еще одну грань его таланта. Одно из точнейших попаданий в образ героя – Виктор Яковлев. Пожалуй, его роль, одна из немногих, была и безупречно сыграна, и безупречно продумана в спектакле. Захотелось бы посмотреть работу Тимура Кулова, если бы не любимые и знакомые артисты на сцене? Вопрос, на который каждый зритель имеет полное право ответить самостоятельно. 

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
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