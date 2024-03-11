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Бабочки в животе

Солнечная Италия предстала перед зрителями на сцене Псковского театра драмы на длинных мартовских выходных.

Первой весенней премьерой в дрампуше стал спектакль по пьесе драматурга Карло Гольдони «Влюбленные». Стильная музыка, яркие наряды и образы начала 70-х годов прошлого века радовали глаз и слух все три часа, пока кипели итальянские страсти.

Но далеко не каждый театрал узнал, чем закончилась эта история, так как ушел во время первого антракта… Позволю себе смелость предположить, что для зрителя с самого начала могло пойти не так. Во-первых, длительность спектакля. После третьего звонка 8 марта, в день первого показа «Влюбленных», театральный голос мягко объявил, что мобильные телефоны пора выключать, и постановка идет три часа. Зал в этот момент ахнул! Не из-за мобильников, конечно. Народ же не на «Лягушек» шел, где драма, надрыв, высокие китайские смыслы и вечные ценности, а на комедию характеров: что-то там про любовь, что-то понятное, простое, узнаваемое. Типа «Пигмалиона» - просто отдохнуть. Ну какие три часа?!

Однако театральные боги решили иначе. И зрители остались как минимум на одну часть действа. Во время нее довольно быстро стала понятна вторая причина раннего ухода людей со спектакля - затянутость отдельных сцен. К ней прибавилась и третья - холодность некоторых артистов, которые, как ни старались, до итальянцев никак не дотянули. Иногда хотелось поставить картинку на ускорение и этим добавить накала, но нужной кнопки под рукой, увы, не находилось. Страсти в итоге получились не итальянские, а наши, северо-западные. Гольдони вряд ли бы одобрил. Вот и зрители в антрактах спешно натягивали куртки и пальто и уходили, видимо, в поисках чего-то более горячего (и горячительного) этой весной.

Если вы пришли на «Влюбленных» и поняли, что это не ваше, как мне кажется, стоит уходить сразу, так как лучше для вас не будет: герои не эволюционируют, не раскрываются, не показывают вам чего-то, что вы о себе или о других не знаете. Но есть и причины остаться на спектакле до конца - это мужчины. Например, Алексей Ухов, который исполняет здесь первую главную роль в псковском театре. Амплуа у артиста не очень привычное для нашего зрителя, и тем интереснее наблюдать за его героем. «Влюбленный» Фульдженцио - один из самых удачных образов постановки. Ему веришь, ему сочувствуешь, он страстный и настоящий. Прямо как в сериалах!

Не менее обворожителен заслуженный артист России Сергей Попков в роли Фабрицио, дяди главной героини. Каждое его появление на сцене - праздник! Лести и изворотливости, но все же. А как идет Сергею Владимировичу фиолетовая леопардовая шуба… Это надо видеть! Впрочем, у Камиля Хардина не менее эффектный визуальный образ, который подчеркивает происхождение господина графа Роберто.

Особенностью «Влюбленных» является пластика героев. За ними интересно наблюдать: каждый характер преувеличен не только в интонациях и костюмах, но и в жестах, движениях. Это завораживает! Работой хореографа Илоны Гончар хочется восхищаться гораздо дольше трех часов, которые идет спектакль.

Пьеса Гольдони, написанная в 1759 году, перенесенная в 1970-е и показанная в 2024-м на сцене Псковского театра драмы, рассказывает о страсти, нежности и безумстве любви, которые встречал в своей жизни каждый зритель. Эта постановка не тронута абьюзом, модными словечками или ненормативной лексикой, и уже за это в нее можно влюбиться хотя бы на три часа.

Дина Дабришюте

Фото и видео: Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина