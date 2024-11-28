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Театр и немножко нервно

Как славно идти в театр, когда знаешь, что там точно будет хорошо! Постановки с большим количеством артистов, конечно, бывают отличными, но порой из десяти человек выйдет на сцену один какой-то не такой персонаж – и все уже идет не так. То ли дело моноспектакль! В этом случае одного имени на афише достаточно, чтобы собрать полный зал даже в будние дни.

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Псковичи-почитатели таланта народного артиста России Игоря Волкова на этой неделе возрадовались – состоялась псковская премьера спектакля Александринского театра «Записки нервного капельдинера». Игорь Николаевич – один из немногих артистов, которых псковский зритель полюбил с первой встречи и стал говорить о нем исключительно хорошие вещи. Так что настроение перед премьерой в дрампуше было приподнятым. Основой сценического материала «Записок…» стали рассказы Михаила Зощенко, посему в начале вечера всем было весело. Шутки про поликлинику и автобус, нервного врача и полукультурных людей актуальны сегодня не меньше, чем сто лет назад. Скорее всего, еще через сто вряд ли что-то изменится.

Кажется, на основе подобных жизненных анекдотов начинали когда-то свой путь мастодонты отечественной юмористики – Евгений Петросян, Михаил Задорнов, Михаил Евдокимов и другие участники программы «Кривое зеркало», о которой нынешняя молодежь ничего даже не слышала. А стоило бы, ведь чувство юмора, воспитанное каким-нибудь Comedy Club или популярными стендаперами совсем другое. Даже не полукультурное.

Стоит отметить и то, что современные шутники остаются в комической роли от начала до конца – их образы плоские, персонажи не развиваются, приемы работы со зрителем повторяются по кругу. На такой карусели далеко не уедешь! В «Записках нервного капельдинера» с лирическим героем (Зощенко? Или Волкова?) происходят метаморфозы как внешние, так и внутренние. Работник театра, который вытирает пыль на сцене и по-свойски жалуется нам на жизнь, через час становится (раскрывается или растет?) драматическим артистом, играющим Сирано де Бержерака.

За комической нервозностью стоит большая человеческая драма, где маленький герой с большим сердцем всерьез переживает за людей и страну, в которой жить как всегда невозможно, но которую нельзя не любить. Финальные аккорды моноспектакля не прекращают внутренний диалог зрителя: не дает покоя мысль о том, в какой момент капельдинер превращается в серьезного лирического героя. Ответ прост: он всегда таким был. Это мы, полукультурные, не заметили.

Дина Дабришюте