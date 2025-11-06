Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Завершается строительство «Надвратного дома»
Доставка газа прекращается с 1 января
Новогодний корпоратив
ПЛН 25 лет
«Гельдт»
развивающие секции для детей
«Гельдт» «Счастливый столик»
ESG-активность на Некрасова
Как устроить свидание мечты?
Гастроужин «Традиции русского застолья»
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
Город Рождества
Вакансии Россети
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Дина Дабришюте Публикаций: 178
06.11.2025 12:500 Доска надзора 20.10.2025 14:313 Храпящий 26.09.2025 11:230 Обитель спящих муз 24.04.2025 20:000 Каинова печать «Кулов-феста» 14.02.2025 11:350 Демография по расписанию Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 05.11.2025 15:001 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове 30.10.2025 19:201 Интерактив: Поматросил и бросил
Блоги / Дина Дабришюте

Доска надзора

06.11.2025 12:50|ПсковКомментариев: 0

По осени считают не только цыплят, но и предложения чиновников для улучшения жизни простого рабочего народа.

 

Актуально это не только для отечественных производителей идей, но и для наших соседей по континенту, которые сеют разумное, доброе, вечное и не только на словах.

Все новостные ленты на последней неделе октября взбудоражила новость из Китая: тамошних блогеров обязали подтверждать свою квалификацию. Теперь если работник виртуального труда на своей странице хочет освещать темы права, медицины, образования или финансов, то для начала ему нужно предоставить соответствующие документы о профессиональной подготовке.

Ожидается, что контролировать выполнение нового закона будут сами платформы. Отдельным обязательным пунктом - маркирование контента, созданного искусственным интеллектом.

Нынче ограничения у нас в тренде, так что эта новость из Поднебесной звучит как воплощенная мечта Роскомнадзора и целого ряда ведомств и общественных организаций. Представить только - заходишь в соцсети, а там только проверенная информация, в клипах ВК ссылки на исследования ученых, видео и фото с фильтрами помечены специальным знаком, нет рекламы БАДов и непроверенных услуг, никакой напускной роскоши и пропаганды неразумного потребления. В такой интернет и самому заходить приятно, и ребенка нестрашно отправить.

Что мешает России уверенно повернуться в сторону радикальных, на первый взгляд, и таких разумных, на второй взгляд, ограничений деятельности отечественных блогеров? Самым точным ответом на вопрос будет слово, обозначающее понятие, которое не все признают, - менталитет.

Ну не выйдет ни у кого ограничить русского человека, проконтролировать выполнение им ограничений и потом удержать строгую систему порядка. Как минимум потому, что в законе пропишут не все. И сам ограничительный закон будет составлен так, чтобы его можно было нагнуть в нужную сторону. Ведь есть смекалочка.

За примером далеко ходить не надо: строит Эстония забор с Псковской областью, и на выходные туда больше не съездить погулять, и в магазинах не закупиться колбасой и сыром - санкции ЕС. Но нигде не написано, что нельзя вооружиться покерфейсом и действующим загранником и отправиться в дьютик перед новогодними. Значит, по коням! Если русские обошли физические границы, то явно найдут способ обойти виртуальные.

Также не стоит забывать, что людям у нас свойственны противоречия. Грозятся общественники поднять на вилы тарологов, астрологов и прочих неправославных специалистов, но в то же время в России можно официально получить диплом, например, нумеролога. Есть нюансы, что это, как правило, диплом о переподготовке, что по сути это курсы, но, извините, и бровист оканчивает курсы, чтобы приступить к работе с клиентами.

Напоследок вспомним, что в России всегда была сильна культура скоморохов. В 21 веке они тоже есть, только яркий костюм не носят и по улицам не ходят. Ограничь все разом, кто будет веселить народ популистскими идеями? И нечего будет обсуждать, и некого будет повесить по доску надзора. Новости в стране кончатся! Негоже лишать хлеба простых инфлюенсеров, не по-христиански как-то. Так что пока Россия не Китай в буквальном смысле, не видать нам ни безопасного интернета, как шенгенских мультивиз.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 142 человека
06.11.2025, 13:160 Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка 06.11.2025, 13:110 Сергей Вострецов: Мигранты не должны демпинговать зарплаты 06.11.2025, 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина 06.11.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
06.11.2025, 12:560 Для псковских курсантов провели экскурсию в областном суде 06.11.2025, 12:500 Доска надзора 06.11.2025, 12:470 Пешеходные переправы обновили в трех деревнях Палкинского района  06.11.2025, 12:260 «Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия?
06.11.2025, 12:200 Руководитель ООО «Экогрупп» предупредил о рисках для нового экотехнопарка 06.11.2025, 12:130 Стало известно, за какой призовой фонд поборются участники рэп-баттлов в Пскове 06.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка» 06.11.2025, 12:000 Псковский кремль и Довмонтов город воссоздали в Minecraft
06.11.2025, 11:550 НаотмЫшь: Росгосстрах покроет ущерб, причиненный грызунами 06.11.2025, 11:490 Чиновницу наказали в Палкинском районе за ущемление прав предпринимателей 06.11.2025, 11:430 Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России 06.11.2025, 11:400 «Экогрупп» не должен вывозить с контейнерных площадок ветки и листву — Денис Кузнецов
06.11.2025, 11:310 В Сети продолжают обсуждать стоимость свадебных нарядов Екатерины Мизулиной и Шамана 06.11.2025, 11:290 «ТОПовый десант»: псковские подростки завершили осеннюю трудовую неделю 06.11.2025, 11:120 «Великий, могучий»: Крылатые выражения из литературы в бытовой речи 06.11.2025, 11:100 Заключены контракты на покупку 134 квартир для детей-сирот в Псковской области
06.11.2025, 11:010 К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд 06.11.2025, 10:480 «Квадратные метры»: Олег Брячак об изменениях в сфере ипотечного кредитования. ВИДЕО 06.11.2025, 10:460 Опасно ли ездить на летней резине сейчас в Пскове, ответила синоптик 06.11.2025, 10:371 Налоговый ИИ-помощник Сбера поможет вернуть деньги клиентам в один клик
06.11.2025, 10:340 Мошенники обманывают великолучан под предлогом получения медали 06.11.2025, 10:310 Под слоем штукатурки Троицкого собора Пскова обнаружили скрытые изразцы 06.11.2025, 10:250 «Лёгкая кухня»: Белковые ватрушки с вишней 06.11.2025, 10:190 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов
06.11.2025, 10:150 ДТП с автобусом и «Газелью» произошло на площади Ленина в Пскове 06.11.2025, 10:090 Алексей Севастьянов об охране памятников, гарантиях для глав округов и «Земском тренере» 06.11.2025, 10:080 Жилой дом горел в псковской деревне Адворицы 06.11.2025, 10:040 В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег
06.11.2025, 10:000 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 06.11.2025, 09:550 Фотофакт: На остановке «Летний сад» в Пскове повредили скамейку 06.11.2025, 09:540 Nissan Qashqai подожгли в Печорах 06.11.2025, 09:470 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
06.11.2025, 09:340 Сериал «Дело Грацкого»: Эпизод на 10 миллионов 06.11.2025, 09:300 Только 25% псковичей вдохновляет в работе зарплата — опрос 06.11.2025, 09:150 Увеличился рост заболеваемости алкоголизмом и наркоманией в Санкт-Петербурге 06.11.2025, 09:000 За борщевик на участке россияне могут заплатить 700 тысяч штрафа
06.11.2025, 08:400 Наценку торговли на товары предлагают установить на уровне 15% 06.11.2025, 08:200 Доля отказов в выдаче ипотеки превысила 60% 06.11.2025, 08:000 Средний размер пенсии в 2026 году составит 27 тысяч рублей 06.11.2025, 07:300 Погибших от рук человека животных вспоминают в мире 6 ноября
06.11.2025, 07:000 День руководителя проектов отмечают 6 ноября 06.11.2025, 00:390 В Пскове пропал 32-летний мужчина в черном костюме Adidas 05.11.2025, 22:030 Судьям Псковской области вручили удостоверения, подписанные президентом РФ 05.11.2025, 22:000 В России набирают популярность комплексные операции в пластической хирургии
05.11.2025, 21:430 Члены псковских профсоюзов могут получить скидки более чем в 200 организациях региона 05.11.2025, 21:220 Размер больничных в России увеличат в 2026 году 05.11.2025, 21:020 Восемь объектов ЖКХ обновляют в Псковской области в рамках нацпроекта 05.11.2025, 20:400 Псковский профсоюз образования обсудил сотрудничество в области образования с Брестом
05.11.2025, 20:200 Псковские курсанты стали победителями и призерами на областных соревнованиях по рукопашному бою 05.11.2025, 20:000 На осужденных женщин не наденут наручники 05.11.2025, 19:400 Псковичи могут принять участие в диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей» 05.11.2025, 19:310 Псковская область показала наибольший рост активности в области ИИ
05.11.2025, 19:200 Форум «Доброволье.60» стартовал в Печорах 05.11.2025, 19:001 Псковский район успешно проводит зимовку скота: надои растут, несмотря на сезон 05.11.2025, 18:400 Команда «5 верст» из Пскова получила благодарность за развитие ЗОЖ на всероссийской конференции в Москве 05.11.2025, 18:202 «Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО. ВИДЕО
05.11.2025, 18:050 Псковские курсанты завоевали медали на чемпионате региона по самбо 05.11.2025, 18:041 В ПТС объяснили, почему температура батарей в отопительный сезон варьируется 05.11.2025, 18:000 «Квадратные метры»: Олег Брячак об изменениях в сфере ипотечного кредитования 05.11.2025, 17:580 На улице Железнодорожной в Пскове установили новые знаки и «лежачего полицейского»
05.11.2025, 17:540 «Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о местном самоуправлении и охране памятников. ВИДЕО 05.11.2025, 17:520 Сотрудники великолукского завода провели субботник на берегу Ловати 05.11.2025, 17:500 Стартует прием заявок на VI муниципальный конкурс молодежных проектов «Есть идея!» 05.11.2025, 17:480 Аглая Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса
05.11.2025, 17:470 В Порховском округе возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего содержания школы 05.11.2025, 17:440 Трехногая косуля сбежала из псковского подворья «Птичий дворик» 05.11.2025, 17:390 «Сила России – в единстве народа»: в Пскове продолжили отмечать государственный праздник 05.11.2025, 17:250 Подстреленного аиста спасли ростовские орнитологи
05.11.2025, 17:190 Юрий Бурлин: Есть хороший инструмент — это ТОС 05.11.2025, 17:000 Ресторан «Гельдт» ищет псковских мастеров для создания уникальной новогодней елки 05.11.2025, 16:540 Двое мужчин оштрафованы в Пскове за ДТП из-за неаккуратного выезда со второстепенной дороги 05.11.2025, 16:500 Антон Минаков в шестой раз доставил гуманитарный груз в зону СВО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru