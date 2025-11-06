Доска надзора

Блоги / Дина Дабришюте

По осени считают не только цыплят, но и предложения чиновников для улучшения жизни простого рабочего народа.

Актуально это не только для отечественных производителей идей, но и для наших соседей по континенту, которые сеют разумное, доброе, вечное и не только на словах.

Все новостные ленты на последней неделе октября взбудоражила новость из Китая: тамошних блогеров обязали подтверждать свою квалификацию. Теперь если работник виртуального труда на своей странице хочет освещать темы права, медицины, образования или финансов, то для начала ему нужно предоставить соответствующие документы о профессиональной подготовке.

Ожидается, что контролировать выполнение нового закона будут сами платформы. Отдельным обязательным пунктом - маркирование контента, созданного искусственным интеллектом.

Нынче ограничения у нас в тренде, так что эта новость из Поднебесной звучит как воплощенная мечта Роскомнадзора и целого ряда ведомств и общественных организаций. Представить только - заходишь в соцсети, а там только проверенная информация, в клипах ВК ссылки на исследования ученых, видео и фото с фильтрами помечены специальным знаком, нет рекламы БАДов и непроверенных услуг, никакой напускной роскоши и пропаганды неразумного потребления. В такой интернет и самому заходить приятно, и ребенка нестрашно отправить.

Что мешает России уверенно повернуться в сторону радикальных, на первый взгляд, и таких разумных, на второй взгляд, ограничений деятельности отечественных блогеров? Самым точным ответом на вопрос будет слово, обозначающее понятие, которое не все признают, - менталитет.

Ну не выйдет ни у кого ограничить русского человека, проконтролировать выполнение им ограничений и потом удержать строгую систему порядка. Как минимум потому, что в законе пропишут не все. И сам ограничительный закон будет составлен так, чтобы его можно было нагнуть в нужную сторону. Ведь есть смекалочка.

За примером далеко ходить не надо: строит Эстония забор с Псковской областью, и на выходные туда больше не съездить погулять, и в магазинах не закупиться колбасой и сыром - санкции ЕС. Но нигде не написано, что нельзя вооружиться покерфейсом и действующим загранником и отправиться в дьютик перед новогодними. Значит, по коням! Если русские обошли физические границы, то явно найдут способ обойти виртуальные.

Также не стоит забывать, что людям у нас свойственны противоречия. Грозятся общественники поднять на вилы тарологов, астрологов и прочих неправославных специалистов, но в то же время в России можно официально получить диплом, например, нумеролога. Есть нюансы, что это, как правило, диплом о переподготовке, что по сути это курсы, но, извините, и бровист оканчивает курсы, чтобы приступить к работе с клиентами.

Напоследок вспомним, что в России всегда была сильна культура скоморохов. В 21 веке они тоже есть, только яркий костюм не носят и по улицам не ходят. Ограничь все разом, кто будет веселить народ популистскими идеями? И нечего будет обсуждать, и некого будет повесить по доску надзора. Новости в стране кончатся! Негоже лишать хлеба простых инфлюенсеров, не по-христиански как-то. Так что пока Россия не Китай в буквальном смысле, не видать нам ни безопасного интернета, как шенгенских мультивиз.

