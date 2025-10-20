Блоги / Дина Дабришюте

Храпящий

В поездах дальнего следования в каждом вагоне есть храпящий . Это то же самое, что смотрящий , только в другой обстановке.

Изображение: «Шедеврум»

В его обязанности входит не давать соседям по купе или плацкарту спать и чувствовать себя комфортно. Главный инструмент воздействия – храп. Возможны дополнительные функции: кофе или чай со звоном стакана в 6 утра, громкие разговоры с соседями, шуршание пакетами, просмотр видео без наушников.

Храпящие даны обществу для смирения, потому как человеку жизненно необходимо уметь терпеть. Терпение вписано между строк в традиционные и семейные ценности, нравственный закон, а иногда даже в трудовой договор.

Учат терпению с пеленок, не пропуская ни дня. С течением жизни оно приобретает причудливые формы. Так, считается нормальным не реагировать на хамство в кругу родственников, в бюджетных учреждениях, в общественном транспорте и т.д. (подчеркните нужное). Лучше помолчать, потерпеть.

Хамство – это не только прямое посылание в места не столь отдаленные. Бытовой терроризм многогранен: «когда свадьба», «хотим внуков», «дома надо сидеть», «тебе для родных жалко?», «сама виновата», «раньше надо было приходить» и еще тысячи фраз, знакомых каждому.

Мы терпим неубранные вовремя подъезды и плохую работу почты, токсичных врачей и беспардонных родственников, безграмотных специалистов из разных областей. Ну а что сделаешь-то? Все эти явления никого не удивляют, странно даже, если с ними почти не сталкиваешься. Более того, мы сами незаметно для себя (но очень заметно для окружающих) в какой-то момент начинаем нарушать рабочие и социальные договоренности, чужое личное пространство, законы логики и здравого смысла.

Неудивительно, ведь самый легкий способ выживания - мимикрировать под окружающий мир.

К так ревностно охраняемым нынче ценностям стоит добавить прилагательное «токсичные». В нашем обществе ими нередко прикрывают моральный срам: непрошенные житейские советы, едкие комментарии внешности или одежды, морализаторство всех мастей. Ведь тот, кто поучает ближнего своего всегда желает ему только добра, не правда ли? Человек, не почитающий такие «заветы отцов», выглядит белой вороной, к нему цепляются по поводу и без, особенно кто-то типа храпящих в поезде.

Что же мы наблюдаем, массовый эгоизм, проникший во все сферы жизни и ставший нормой, или крайнюю форму русской лени, что не дает донести мусор до подъезда, подумать о соседях, сделать свою работу хорошо, потому что и так сойдет? Ни то, ни другое. Мы видим в обществе повальное отсутствие культуры.

Здесь стоит отметить, что от национальности в этом вопросе мало что зависит. Европеизированные россияне, среди которых псковичей изрядно, любят говорит, что там так не принято и вообще люди лучше, трава зеленее, небо голубее, все пекутся о комфорте ближнего, как о своем.

Конечно, это вранье. Существует разница культур, национальные привычки и особенности, но все же, думается, прикрытая нынче Европа не такая уж отличная, по крайней мере, от европейской части России. Мусор там на остановках есть, обшарпанные подъезды тоже, ремонт на дороге делают заплатками и курят не только в специально отведённых местах. Даже матерятся при детях! И, конечно, терпят.

А с наступлением межсезонья и российские, и европейские офисы, автобусы, поезда, школы, кинотеатры и филармонии наводнит еще одна очень важная для созидания терпения категория - простуженные. Чтобы от них скрыться, нужен изолированный бункер под землей, в месте, куда не встанет нога чихающего человека с температурой 38,5. Потерпим и построим.

Пока же у псковичей нет даже указателей на укрытия в случае воздушной опасности (у калининградцев, кстати, есть), так что каждый из нас встретит эти осень и зиму с теми ценностями, которые заслужил.

Дина Дабришюте