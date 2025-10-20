Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
Города для людей
Дина Дабришюте Публикаций: 177
20.10.2025 14:310 Храпящий 26.09.2025 11:230 Обитель спящих муз 24.04.2025 20:000 Каинова печать «Кулов-феста» 14.02.2025 11:350 Демография по расписанию 17.01.2025 11:000 И к бабке не ходи… Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
Блоги / Дина Дабришюте

Храпящий

20.10.2025 14:31|ПсковКомментариев: 0

В поездах дальнего следования в каждом вагоне есть храпящий. Это то же самое, что смотрящий, только в другой обстановке. 

 

Изображение: «Шедеврум»

В его обязанности входит не давать соседям по купе или плацкарту спать и чувствовать себя комфортно. Главный инструмент воздействия – храп. Возможны дополнительные функции: кофе или чай со звоном стакана в 6 утра, громкие разговоры с соседями, шуршание пакетами, просмотр видео без наушников.

Храпящие даны обществу для смирения, потому как человеку жизненно необходимо уметь терпеть. Терпение вписано между строк в традиционные и семейные ценности, нравственный закон, а иногда даже в трудовой договор.

Учат терпению с пеленок, не пропуская ни дня. С течением жизни оно приобретает причудливые формы. Так, считается нормальным не реагировать на хамство в кругу родственников, в бюджетных учреждениях, в общественном транспорте и т.д. (подчеркните нужное). Лучше помолчать, потерпеть.

Хамство – это не только прямое посылание в места не столь отдаленные. Бытовой терроризм многогранен: «когда свадьба», «хотим внуков», «дома надо сидеть», «тебе для родных жалко?», «сама виновата», «раньше надо было приходить» и еще тысячи фраз, знакомых каждому.

Мы терпим неубранные вовремя подъезды и плохую работу почты, токсичных врачей и беспардонных родственников, безграмотных специалистов из разных областей. Ну а что сделаешь-то? Все эти явления никого не удивляют, странно даже, если с ними почти не сталкиваешься. Более того, мы сами незаметно для себя (но очень заметно для окружающих) в какой-то момент начинаем нарушать рабочие и социальные договоренности, чужое личное пространство, законы логики и здравого смысла.

Неудивительно, ведь самый легкий способ выживания - мимикрировать под окружающий мир.

К так ревностно охраняемым нынче ценностям стоит добавить прилагательное «токсичные». В нашем обществе ими нередко прикрывают моральный срам: непрошенные житейские советы, едкие комментарии внешности или одежды, морализаторство всех мастей. Ведь тот, кто поучает ближнего своего всегда желает ему только добра, не правда ли? Человек, не почитающий такие «заветы отцов», выглядит белой вороной, к нему цепляются по поводу и без, особенно кто-то типа храпящих в поезде.

Что же мы наблюдаем, массовый эгоизм, проникший во все сферы жизни и ставший нормой, или крайнюю форму русской лени, что не дает донести мусор до подъезда, подумать о соседях, сделать свою работу хорошо, потому что и так сойдет? Ни то, ни другое. Мы видим в обществе повальное отсутствие культуры.

Здесь стоит отметить, что от национальности в этом вопросе мало что зависит. Европеизированные россияне, среди которых псковичей изрядно, любят говорит, что там так не принято и вообще люди лучше, трава зеленее, небо голубее, все пекутся о комфорте ближнего, как о своем.

Конечно, это вранье. Существует разница культур, национальные привычки и особенности, но все же, думается, прикрытая нынче Европа не такая уж отличная, по крайней мере, от европейской части России. Мусор там на остановках есть, обшарпанные подъезды тоже, ремонт на дороге делают заплатками и курят не только в специально отведённых местах. Даже матерятся при детях! И, конечно, терпят.

А с наступлением межсезонья и российские, и европейские офисы, автобусы, поезда, школы, кинотеатры и филармонии наводнит еще одна очень важная для созидания терпения категория - простуженные. Чтобы от них скрыться, нужен изолированный бункер под землей, в месте, куда не встанет нога чихающего человека с температурой 38,5. Потерпим и построим.

Пока же у псковичей нет даже указателей на укрытия в случае воздушной опасности (у калининградцев, кстати, есть), так что каждый из нас встретит эти осень и зиму с теми ценностями, которые заслужил.

Дина Дабришюте

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 271 человек
20.10.2025, 15:130 Свыше 1700 псковских младшеклассников присоединились к «Орлятам России» 20.10.2025, 15:040 Погибшими в ДТП на трассе Великий Новгород — Псков оказались жители города Сольцы 20.10.2025, 14:520 Псковичка победила на всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться» 20.10.2025, 14:510 Инструментальные обработки известных мелодий военных времён услышат псковичи в БКЗ
20.10.2025, 14:410 Каждый третий россиянин проводит в интернете более шести часов в день — исследование 20.10.2025, 14:400 Появилось видео смертельного ДТП с трехмесячным ребенком на трассе Великий Новгород – Псков 20.10.2025, 14:370 Псковские парламентарии проведут приемы граждан на этой неделе 20.10.2025, 14:310 Храпящий
20.10.2025, 14:160 Новый квест в псковском музее собрал порядка 100 гостей 20.10.2025, 14:140 За неделю в Псковской области выявили 21 водителя в состоянии опьянения 20.10.2025, 14:080 Две новые выставки откроются в псковском Доме офицеров 24 октября 20.10.2025, 14:070 Псковская область поднялась на 65 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию
20.10.2025, 13:590 20 единиц оружия изъяли росгвардейцы у жителей Псковской области за неделю 20.10.2025, 13:540 Около трех миллионов рублей перевели жители Псковской области кибермошенникам 20.10.2025, 13:390 Почему псковичи выбирают TENET? 20.10.2025, 13:380 Более двух тысяч самозанятых псковичей задумываются о будущей пенсии 
20.10.2025, 13:220 В Пскове стали известны потенциальные адреса зарядных станций для электротранспорта 20.10.2025, 13:190 Росгвардейцы поздравили пап погибших псковских сослуживцев с Днем отца 20.10.2025, 13:090 Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма прошёл в Порховском округе 20.10.2025, 13:070 Топ-3 киберугроз для школьников и студентов назвал Ростелеком
20.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? 20.10.2025, 12:570 «Ольгинский десант» помог очистить от осенней листвы Изборскую крепость 20.10.2025, 12:490 Росстат описал среднестатистического россиянина 20.10.2025, 12:470 За бренд «Печоры – колыбель православия» округу выделили 40 млн рублей
20.10.2025, 12:380 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве?  20.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова 20.10.2025, 12:250 Псковичи повторили популярный челлендж Газманова. ВИДЕО 20.10.2025, 12:170 Четыре экипажа вылетели с трассы на финале Кубка РФ по ралли в Псковской области
20.10.2025, 12:100 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова 20.10.2025, 12:070 Псковские школьники и студенты могут стать участниками Кубка CTF России по кибербезопасности 20.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень» 20.10.2025, 11:470 Новый автобусный рейс Псков – Москва начнет курсировать с 21 октября
20.10.2025, 11:270 В Псковском филиале университета ФСИН состоялся день открытых дверей 20.10.2025, 11:170 Пять артиллерийских снарядов идентифицировали в великолукской деревне Лычево 20.10.2025, 11:160 Почти четверть россиян путешествуют ради косметических процедур — опрос 20.10.2025, 11:040 Из двора на улице Розы Люксембург в Великих Луках эвакуировали брошенный автомобиль
20.10.2025, 10:590 Дом сгорел в невельской деревне Усть-Долыссы 20.10.2025, 10:570 Псковичей приглашают на бизнес-миссию в Армению 20.10.2025, 10:510 Уголовное дело возбудили по факту незаконной вырубки 900 деревьев в Печорском округе 20.10.2025, 10:500 Летняя кухня и баня горели в псковской деревне Кузнецово
20.10.2025, 10:470 «Деловой полдень»: Университет и бизнес. Модели эффективного взаимодействия 20.10.2025, 10:400 Россияне оформили свыше 1 миллиона самозапретов на кредиты в сентябре 20.10.2025, 10:291 Ретроспектива: незнакомая площадь Ленина 20.10.2025, 10:270 Жилой дом горел в новосокольнической деревне Минино
20.10.2025, 10:250 Котята рыси попали в фотоловушку в Псковской области 20.10.2025, 10:210 Автомобиль Audi подожгли в гдовской деревне Луневщина 20.10.2025, 10:200 Поганкины палаты и Картинная галерея в Пскове закрыты 20 октября 20.10.2025, 10:080 Женщина погибла при пожаре в Новосокольниках из-за неосторожности при курении
20.10.2025, 10:030 67% псковичей оказывают родителям финансовую помощь — опрос 20.10.2025, 10:000 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 09:440 По четырем адресам в Пскове 20 октября проверят систему оповещения 20.10.2025, 09:410 Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил о конце мигрантского беспредела
20.10.2025, 09:150 Пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников 20.10.2025, 09:000 ПЛН продолжает прием предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2025» 20.10.2025, 09:000 Число получателей единого пособия на детей достигло почти 10 млн 20.10.2025, 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков»
20.10.2025, 08:400 Псковские каратисты вернулись с медалями с открытого первенства Гомельской области по Каратэ WKF 20.10.2025, 08:200 Цены на шиномонтаж в России подскочили на 13-29% за год 20.10.2025, 08:000 Снижение ключевой повлияет на ВВП только в 2027-м — Счетная палата 20.10.2025, 07:300 Пскович запечатлел самую яркую комету года в России над Псковским районом
20.10.2025, 07:000 Международный день поваров отмечают 20 октября 19.10.2025, 22:000 Последнюю инспекцию памятников археологии за 2025 год провели в Псковской области 19.10.2025, 21:400 Михаил Ведерников: От качества дорог зависит безопасность людей 19.10.2025, 21:200 Сотрудники Арбитражного суда Псковской области выполнили нормативы ГТО
19.10.2025, 21:000 В госархиве рассказали о мысе, который носит имя уроженца Псковской области 19.10.2025, 20:400 Облачность уплотнится на Северо-Западе России на предстоящей неделе 19.10.2025, 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 19.10.2025, 20:000 В великолукском отделении партии «Единая Россия» отметили День отца
19.10.2025, 19:400 Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе  19.10.2025, 19:200 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» в первенстве России 19.10.2025, 19:000 Скорость ограничат на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 20 октября 19.10.2025, 18:400 Житель Пыталово празднует 100-летний юбилей
19.10.2025, 18:200 В Пскове состоялся лицейский бал в стиле XIX века 19.10.2025, 18:000 Криминалисты провели открытый урок для псковских школьников 19.10.2025, 17:400 До -5 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 20 октября 19.10.2025, 17:200 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Труда и Школьной в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru