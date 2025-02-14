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Демография по расписанию

14 февраля можно отнести не только к басурманским праздникам, но и к официальным дням улучшения демографии. Ведь там, где любовь, там предполагается и семья со всеми вытекающими традиционными ценностями.

Не только жаром сердечным, но и копеечкой мерят нынче качество жизни. Чем оно выше у населения, тем лучше должна работать его репродуктивная функция. Последние годы демографическая политика РФ активно занимается пиаром идеи многодетности и повышения рождаемости вообще.

Здесь можно выделить две главных тенденции: «дал бог зайку, даст и лужайку» и «рожай, пока молодой». Разберемся с первой. Хоть в ней и не сказано про деньги, законотворцы понимают людские слабости и нет-нет да и обронят слово о дополнительной копеечке в семейный бюджет родителей, особенно молодых. Недавно, например, обсуждали идеи увеличить маткапитал в регионах с низкой рождаемостью и продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. Первая инициатива не нашла поддержки, вторую еще активно обсасывают.

Работодатели с содроганием глядят на эти пересуды, мысленно прикидывая, на каких статьях расходов придется сэкономить, чтобы покрыть трехлетний декретный отпуск сотрудников, почти двухнедельные новогодние каникулы для коллектива и общую майскую сиесту… Тем не менее, есть стойкое ощущение, что мы в части матпомощи от государства немного зажрались. Она же далеко не во всех странах! Вероятно, именно поэтому все больше выходцев из Азии можно встретить в женской консультации города Пскова. Не спешим их осуждать, раньше многие псковичи в Эстонию рожать ехали, а кто побогаче в Аргентину или еще куда, чтобы не только другой сервис получить, но и застолбить ребенку иностранное гражданство.

Со второй тенденцией в демографической политике РФ, которая касается снижения возраста рождаемости, все не так однозначно. Очень напрягает во всех выступлениях по теме попытка ораторов уйти в Средневековье и уместить социальную роль женщины в концепцию «3 К» (Kinder, Küche, Kirche). Намедни один профессор на Общероссийском конференц-марафоне «Перинатальная медицина» рассуждал о том, что первый половой акт нынче в 16, а беременность в 32 и что надо бы сокращать промежуток времени между этими событиями в жизни женщины.

Такими темпами «Беременна в 16» скоро будет не кринж-шоу, а вдохновляющим социальным проектом. Все предпосылки к этому есть: в этом году уже звучала идея проводить активно школьные дискотеки, чтобы молодое поколение думало о создании семей, и организовать дополнительные выплаты студенткам-очницам, которые по залету ради повышения демографии выбрали вместо лекций и практических занятий уйти в декрет в 18-20 лет.

Нет, рожать, конечно, надо, это дело важное и суть тут совсем не в демографических целях страны. Только предлагаю подумать о том, о чем почти не говорят - об осознанном материнстве. Что может дать ребенку молодая мать, которая согласно статистике разводов, не выходя из декрета, рискует стать матерью-одиночкой? Даст государство один раз 200 с лишним тысяч, а потом откуда брать будешь? Ни работы, но нормального образования. На бабушек тоже надежды нет - они нынче и блины внукам не пекут, а готовую еду в доставках заказывают, потому что тоже работают, даже на пенсии. Получается, что у молодой мамы нет ни денег, ни поддержки.

Если же женщина рожает, например, после 25-ти лет, то история совсем другая: у нее, как минимум, есть образование и опыт выживания в меняющихся жизненных условиях, она уже имеет мозги некий опыт, который поможет ей более качественно воспитать своего ребенка. Да и стресса будет поменьше. У всех! Мама-курица учит своих цыплят есть зерно и пить воду, и для этого ей не нужно получать образование и как-то устраиваться в жизни. У людей так не прокатит!

Увы, законодатели в своих гениальных инициативах почитают женщин то ли за куриц, то ли за кошек, но точно не за представителей человеческого вида, живущих в 21 веке. Отмечу также, что во всех идеях о повышении рождаемости звучит глагол «подтолкнуть», и касается он только людей с маткой. Пока сохранятся эта традиция, поводов для обсуждения «гениальных» законодательных и общественных идей будет много, а детей – нет.

Дина Дабришюте